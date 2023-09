VRŠNJAČKO NASILJE U BARAJEVU! Roditelji tvrde: Ceo razred već tri sedmice ne ide u ŠKOLU zbog terora jednog UČENIKA!

Učenici jednog odeljenja iz osnovne škole u Barajevu već tri sedmice ne dolaze u školu zbog jednog nasilnog đaka!

Ovo za Kurir tvrde roditelji, a jedan otac, koji je želeo da ostane anoniman, kaže da njihova deca od jednog učenika, koji nastavu pohađa po programu IOP 1, nasilje trpe od prošle godine.

- On davi decu, napada ih, dosta je krupan i jak. Ne napada samo decu iz odeljenja nego i iz drugih razreda. Dosta dece se žalilo na povrede u domu zdravlja, žalila su se i PP službi, upoznati su i Ministarstvo prosvete i školska uprava, ali se ništa nije rešilo. On je prošle godine imao i osobu koja je bila zadužena za njega na časovima i u školi, ali je to kratko trajalo - očajan je ovaj otac.

foto: Profimedia

Kaže da su se početkom nove školske godine problemi nastavili.

- Nažalost, jedno dete je čak s povredama završilo i u bolnici i tada smo iz straha rešili da više decu ne šaljemo na nastavu. Oni već tri nedelje ne idu u školu, nastavnici im šalju materijal za rad i učenje. Tu je zatajila socijalna služba, sve se vrti oko njih, oni ne rade svoj posao kako treba, a majka tog dečaka je najveći krivac - priča ovaj roditelj i nastavlja:

- Ona štiti svoje dete i ne želi da potpiše da dete ide u specijalnu školu, čak ga i podržava u tome što radi. Nju očito neko štiti. Ona čak podnosi tužbe protiv roditelja, direktora, nastavnika... Čak je i razredna odustala od tog odeljenja, deca su ove godine dobila novu razrednu. Ukoliko se ne preduzme ništa, mi roditelji ćemo stupiti u štrajk!

Kurir juče nije uspeo da stupi u kontakt s direktorkom ove škole, a na telefone dostupne na sajtu ove ustanove se niko nije javljao. Pitanja smo im uputili na mejl, kao i Ministarstvu prosvete, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovore.

Kurir.rs/ M. B.