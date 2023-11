ŠAPIĆ: Od januara počinje s radom nova autobuska stanica u Beogradu! Pogledajte kako napreduju radovi (FOTO)

BEOGRAD - Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas radove na rekonstrukciji Beogradske autobuske stanice i tom prilikom naglasio da očekuje da će u januaru sledeće godine sav autobuski saobraćaj u gradu biti prebačen ovde.

– Pre otprilike dva meseca obavestili smo javnost da smo konačno raskopčali „Gordijev čvor” koji je bio vezan proteklih pet godina i da smo uspeli da uđemo u ponovne radove na autobuskoj stanici, koji su počeli još 2017. godine. Onda su prekinuti i suštinski do letos nisu nastavljeni. To sada sve ide svojim tokom i očekujemo da ćemo u januaru 2024. godine biti u prilici da sav autobuski saobraćaj prebacimo ovde – rekao je Šapić.

foto: Beoinfo

On je dodao da je pre godinu i nešto dana, kada je došao na mesto gradonačelnika, rekao da će rešiti pitanje autobuske stanice na najbolji mogući način.

– Trebalo je u jednom momentu i da se posvađamo sa BAS-om, kao što smo se i posvađali, da bismo mogli da dođemo do nekog rešenja. Nakon nekoliko meseci uspeli smo da dođemo do rešenja. Izuzetno sam srećan jer mislim da smo ovde sada već zaista svedoci jedne buduće autobuske stanice, za koju kažu da će, kada bude bila gotova u punom kapacitetu, pored lisabonske biti najbolja, najpraktičnija i najfunkcionalnija autobuska stanica u Evropi. Tu ne mislim samo na saobraćajni jer će on biti već od 2024. godine, već na jedan infrastrukturni kapacitet sa staničnom zgradom i svim onim za šta će radovi da traju još godinu-dve, kada se bude završila i stanična železnička zgrada koja je sastavni deo kompleksa – rekao je on.

foto: Beoinfo

Šapić je ponovio da očekuje da će opet biti na ovom mestu u januaru kada će odavde krenuti prvi autobusi.

Kako je rekao, Grad Beograd i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda će uraditi internu saobraćajnicu, a „Zelenilo” uklanja višak zemlje i sređuje ovaj prostor.

– Očekujem da sve ide svojim tokom i da konačno Beograd može da dobije pravu autobusku stanicu kakvu i zaslužuje. Drago mije što sam zajedno sa ovom gradskom upravom dao svoj doprinos rasvetljavanju „Gordijevog čvora” koji je zaista kočio Grad Beograd prethodnih pet godina, da Beograd dobije ono što mu pripada i što zaslužuje – rekao je Aleksandar Šapić.

1 / 15 Foto: Beoinfo

Kada je reč o samom preduzeću BAS, koje je privatno, odnosno akcionarsko društvo, i Grad i država nastojaće da pomognu, ali racionalizacija i organizacija, a samim tim i efikasnost zavise od samog preduzeća i njihove konkurentnosti na tržištu.

– Na primeru „Kentkarta”, odnosno preuzimanjem kontrolora koji su izgubili posao, pokazali smo da vodimo računa o svakom radnom mestu, koliko nam to mogućnosti dozvoljavaju. Tako ćemo i sa BAS-om pokušati da nađemo način da pomognemo da se sačuvaju radna mesta – naveo je Šapić.

Događaju je prisustvovao član Privremenog organa Grada Beograda Nikola Nikodijević.

Kurir.rs/Beoinfo