BEOGRAĐANKA ČEKALA U REDU NA KASI, KAD ONO - BIVŠI MUŽ?! Dok ih je narod u radnji zagledao, ona molila: "Nemoj, neprijatno mi je"

BEOGRAD - Odnosi između bivših supružnika ne moraju uvek biti napeti i zaoštreni, već naprotiv - mogu biti prijateljski i puni poštovanja. I to je uvek za obe strane najpoželjniji scenario. A Beograđanka Lorena je, iz prve ruke, upravo tako nešto i potvrdila.

Lorena iz Beograda podelila je na svom Tviter profilu kako je protekao njen susret sa bivšim suprugom onda kada ga je srela u marketu. Iznenađena onim što je tog trenutka uradio za nju, posavetovala je sve da je i nakon razvoda, zbog dece ali i zbog samih osoba, jako bitno ostati porodica na neki način.

Večeras odem do marketa, u nabavku. Na kasi, neko me pipne za rame, okrenem se, bivši muž. Pozdravimo se, ja pakujem stvari. Da platim, on platio. Meni neprijatno, 'nemoj molim te'.

'Ne, ne, želja mi je'. Zbunjena, zahvaljujem se. Vadim jabuke iz kese, dajem mu, znam da voli.

Pričamo o skorašnjem rođendanu našeg sina, pita hoće li biti torte, uželeo se. 'Naravno', odgovaram. Videćemo se kod njega, kao i svake godine. Kaže, doneće roštilj i sve što ide uz to.

Odlazim, punog srca, važno je i ko su nam bivši. Ostati porodica na neki način, deca vežu zauvek", opisala je ona svoj nedavni događaj.

Ovakav odnos svideo se svima koji su naišli na tvit gospođe Lorene, te su se složili sa njom i priznali da su takvi odnosi, iako ređi, za divljenje. Znak da poštovanje druge strane ne mora nestati onda i kada nestane ljubav je prvi znak da se radi o razumnim ljudima, složili su se oni.

