ŽIVI S BIVŠIM I SADAŠNJIM MUŽEM: Majka petoro dece ZBOG JEDNE STVARI deli kuću s dvojicom muškaraca: Evo kako izgleda njihov ŽIVOT

I dok mnoge žene nakon razvoda imaju problem da posle udaje za drugog muškarca usklade odnos sa bivšim muževima, čini se da je jednoj ženi, majci petoro dece, usklađivanje međusobnih odnosa na relaciji bivši suprug - sadašnji suprug - pošlo za rukom - zbog čega su svi kupili zajedničku kuću u kojoj će živeti do kraja života.

Lindzi Tejlor (35) iz Patnama, Konektikat, SAD, glumica je, pevačica i spisateljica. Poznata kao osoba sa nekonvencionalnom životnim stilom u kom u istoj kući živi sa suprugom Majkom (52) i bivšim mužem Krisom Kelijem (38), nedavno je u svom TikTok videu dočarala kako izgleda jedan dan u njenom neobičnom životu.

Naime, nakon šest godina braka, Lindzi i Kris su se razveli 2016. Međutim, ostali su prijatelji i zajedno odgajali svoje dvoje dece, Džoanu i Lukasa, koji sada imaju 8 i 10 godina.

Iste godine kada se i razvela, Lindzi je upoznala Majka i brzo se u njega zaljubila. Zajedno su se uselili u stan blizu Krisove kuće kako bi Lindzi mogla da pomogne u podizanju njihove dece. Međutim, ubrzo su bili primorani da se isele.

Tada je Kris uskočio i ponudio novom paru da se useli u njegovu kuću sa pet spavaćih soba, zajedno sa njegovom i Lindzinom decom. A oni su na ovu ponudu pristali.

"Sve ovo radimo zbog dece"

Jedan od glavnih razloga zašto su odlučili da se usele zajedno bio je taj što Lukas, Lindzin i Krisov sin ima redak poremećaj imunodeficijencije.

Svakako, za Majka, novog muža, useljenje u kuću ranijeg partnera njegove žene u početku je bilo pomalo neprijatno.

"Naravno da je bilo neprijatno - rekao sam mu: 'Da sam na tvom mestu, ne mislim da bih mogao da uradim istu stvar'. Ali sve je prošlo mnogo lakše nego što smo mislili da će biti", rekao je Majk.

Na kraju, kako je jedinstveni način životni dobro funkcionisao, navelo je Lindzi, Majka i Krisa da kupe novu kuću u kojoj svi mogu da žive zajedno - umesto da se razdvoje i odu svojim putem.

"Sve što smo uradili i radimo je za decu i ako sam nešto naučila, to je da je sve, ma koliko smešno zvučalo, moguće, ako se dovoljno potrudite da to uspe", objasnila je Lindzi.

"Mi smo čudni i to je u redu"

Ona je nedavno na svom TikTok profilu objasnila i kako se danas, nekoliko godina kasnije, oseća povodom toga što živi sa dvojicom muškaraca.

"Volim svog bivšeg muža, kao što istinski volim svog sadašnjeg muža. Živim s bivšim mužem, a moj bivši? I on mene voli. Da, ljudi misle da smo čudni ili šta već, ali mi i jesmo čudni i to je u redu. Nema dragocenije stvari nego provoditi vreme sa svojom porodicom. I kada moj sadašnji suprug nije tu, imam više vremena da provedem sa mojim bivšim mužem, ali veza koja mi je najbitnija jeste ona koju imam sa sobom", dodala je ona dok je snimala sebe kako obavlja nasumične zadatke, poput nošenja kutija do automobila, provođenja vremena sa svojom decom, vežbanjem joge itd.

Lindzi je otkrila da je od 18 do 24 godine bila u braku s alkoholičarem koji ju je zlostavljao, a onda je s 25 godina upoznala Krisa, s kojim je provela šest godina u braku i s kojim ima dvoje dece. Dodala je i kako nakon šest godina više nije bila zaljubljena u njega, te da mu je "slomila srce". Nakon toga upoznala je svog sadašnjeg supruga, Majka, u kojeg se "zaljubila do ušiju".

Osim Lindzi, Majka, Krisa, Džoane i Lukasa, oni takođe žive sa Lindzinom najstarijom ćerkom iz ranijeg braka, Rejčel (19) i Lindzinim i Majkovim trogodišnjim Harisonom.

