SRELA BIVŠU OD SVOG SUPRUGA, A ONDA OTKRILA NJEGOVU MRAČNU TAJNU: Mislio je da se NIKADA to neće saznati, ali nisam mogla da ĆUTIM

Jedna žena je u svojoj ispovesti savetnici za veze otkrila kako je srela bivšu od svog supruga i da ju je ona upozorila kako je sklon avanturama i da je može izdati.

Zbunjena i nesigurna žena je otkrila kako ima 40 godina, a njen suprug 52 i pre nje je imao dva braka u kojima je varao svje supruge za šta ona zna. Međutim, kako je istakla od supruga je dobila obećanje da se on od tada promenio i ona mu potpuno veruje i sigurna je u njega, sve do susreta sa njegovom bivšom.

Očajna žena je otkrila kako joj je suprug priznao da je bio nezreo i glup i da nijedna nije bila prava za njega.

Njih dvoje su godinu dana u braku i ona nije videla nikakve znake upozorenja. Imaju skladan brak i redovan se*s, međutim susret sa njegovom bivšom ju je bacilo na razmišljanje.

foto: Profimedia

- Srela sam je u supermarketu i pitala me je kako stvari idu a ja sam rekla da sam zaista srećna. Ona mi je odgovorila da je to ok i da se nada da će potrajati jer je period medenog meseca istekao. Bila sam zatečena njenom grubošću i kada sam je pitala šta misli pod tim rekla je da je moj muž zaljubljen u ljubav i da voli da očijuka ako vidi da veza postaje rutinska.- rekla je žena u ispovesti za San.

foto: Profimedia

Ona je objasnila kako je veza te žene sa njenim suprugom počela kao afera dok je bio sa prvom suprugom, a razveli su se jer je varao svoju ženu sa najmanje još njih dve. Iako je žena priznala kako je ignorisala ovo, reči joj odzvanjaju u ušima i pita se da li će se isto ponoviti u njenom slučaju te da li treba da se razvede i izbegne povređivanje?

foto: Profimedia

Savetnica joj je rekla da postoje serijske varalice ali i oni muškarac koji sazrevaju kada upoznaju pravu ženu za sebe. Napomenula joj je kako pravih dokaza nema i da je on bio iskren sa njom o njegovoj prošlosti. Nije isključila mogućnost da se ogorčena bivša okomila na njega i njihovu vezu te želi da je učini nesigurnom. Osim toga savetovala ju je da porazgovara sa suprugom o svojim brigama jer niko ne može predvideti budućnost i da dobra komunikacija gradi poverenje, a pravu istinu može čuti od njega.

(Kurir.rs/Republika)