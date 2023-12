"NE ZNAM ŠTA VAM TO ZNAČI, ALI PREŠLO JE SVE GRANICE" Beograđanka besna zbog ponašanja pojedinaca u prevozu: Niko se nije pomerio!

Veliki broj građana koristi javni gradski prevoz, a nekima su posebno iritantni ljudi koji stoje tik uz vrata vozila i prave problem ljudima koji ulaze ili izlaze iz prevoza!

Jedna korisnica društvenih mreža požalila se na takvo ponašanje.

- Poštovani, ne znam da li su primetili i ostali putnici kada uđu u gradski prevoz ili pogotovo u 860, da se svi nabiju na vrata da ne bi ostali ušli, a pozadi ima mesta. Ne znam šta im to znači, ali prevazišlo je sve granice - napisala je ona, a njena poruka objavljena je na storiju Instagram stranice "Serbialive Beograd".

foto: Printscreen Instagram serbialive_beograd

Nakon toga javilo se još ljudi kojima takvo ponašanje smeta.

- Potvrđujem i ja to, uglavnom to rade jer silaze za stanicu, dve, bez obzira na to treba ići do sredine da bi što više ljudi stalo. Svi ćete sići ljudi na stanici gde želite, idite ka sredini napravite mesta za ostale - navodi se u jednom od komentara.

Potom se javila gospođa koja je zbog takvog ponašanja pojedinaca ostala u autobusu.

- Ostala sam u autobusu jer niko nije želeo da se pomeri da izađem iako sam im govorila da se pomore i da izlazim na toj stanici. Na sledećoj kada su ti isti izašli, uspela sam i ja što nije strašno kada su stanice blizu i ima trotoara, a jeste tamo gde zaista ta jedna stanica ima značajnu udaljenost od sledeće - požalila se ona.

Kurir.rs

Bonus video:

00:27 Žena bacila jaje na autobus u Zemunu