POČELI PRIPREMNI RADOVI NA PODZEMNOJ GARAŽI U SKERLIĆEVOJ NA VRAČARU: 368 mesta na 3 nivoa, a izgledaće ovako! (FOTO)

Počeli su pripremni radovi na izgradnji javnepodzemne garaže u Skerlićevoj ulici u Beogradu, saopštila je GOVračar.

Kako se navodi na sajtu ove gradske opštine, u planu je da se na prostoru površine 11.660 kvarata zgrade tri nivoa sa 368 parking mesta, od kojih će 20 biti rezervisano za osobe sa invaliditetom, navodi eKapija.

U zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje javne podzemne garaže Skerlićeva koji je JKP Parking servis Beograd podneo Sekretarijatu za zaštitu životne sredine u avgustu ove godine navedeno je da će garaža biti izgrađena na tri nivoa, ukupne BRGP 12.353 kvadratna metra, a da je ukupno na svim nivoima projektovano 356 parking mesta od čega 338 standardnih i 18 parking mesta za osobe sa invaliditetom.

foto: Beoinfo

Predviđena su i dva ulaza - jedna rampa sa dve kolovozne trake i dva izlaza -jedna rampa sa dve kolovozne trake.

Inače, krajem maja je Parking servis posao stručnog nadzora nad izgradnjom ove garaže poverio grupi ponuđača koju čine firme: Doo SDV 030 Beograd, Frenki-alarm Valjevo, Frends LTD Beograd, Paštrićanac doo Valjevo i Vatro-AS doo Valjevo, a vrednost ugovora je 37 miliona dinara.

1 / 5 Foto: Promo

Kako je nedavno izjavio predsednik privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić, izgradnja garaže u Skerlićevoj ulici počeće po završetku garaže kod hale Pinki, što je predviđeno do kraja godine, ili početkom naredne.

Šapić je najavio gradnju više od 10 novih garaža u Beogradu.

foto: Beoinfo

Prva podzemna garaža u Zemunu

Podzemna garaža ispred Hale „Pinki” u Zemunu, gde je do pre samo nekoliko meseci bila velika rupa, gotova će biti do Nove godine ili nešto posle novogodišnjih i božićnih praznika.

Ovo će biti prva podzemna garaža koja je građena sredstvima Grada Beograda od 2004. godine, rekao je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

foto: Beoinfo

– Ovaj projekat je veoma važan, jer je urađen za samo nekoliko meseci, a Zemun će dobiti oko 150 parking-mesta u samom centru gde, inače, postoji velik problem s parkiranjem. Najvažnije je da smo uspeli da u roku i u skladu sa svim standardima, a da pritom ne ugrozimo saobraćaj, napravimo dobar i kvalitetan parking-prostor. U ovoj zoni ostaje još da se sprovede projekat rekonstrukcije sportskog centra, jer Zemun to zaslužuje – rekao je Šapić.

foto: Beoinfo

On je poručio da je i blizu aerodroma obezbeđena parcela koju će Grad srediti i na kojoj će se nalaziti parking-prostori preduzeća „Parking servis”.

– Cena parkinga će biti daleko jeftinija nego što je sada na aerodromu. Biće obezbeđeno vozilo koje će građane za tri-četiri minuta prevesti do aerodroma, a postojaće i mogućnost da građani ostave svoja kola na nekoliko dana, što mislim da neće biti veliki udarac na njihove budžete. Očekujem da će do početka naredne godine sve to biti sređeno – rekao je predsednik Privremenog organa.

foto: Beoinfo

Aleksandar Šapić obišao je ovom prilikom i Glavnu ulicu u Zemunu i rekao da radovi teku predviđenom dinamikom, te da se završetak posla očekuje krajem februara, a ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, možda i ranije.

Kurir.rs/Ekapija/Beoinfo/Prenela: SĐP