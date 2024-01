RIPANJCI PLIVALI U JEZERU ZA ČASNI KRST! Meštani se okupili ranom zorom ispoštovali i TRADICIJU

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje, a plivanje za Časni krst i vađenje krsta iz reka i jezera običaj je koji se na današnji dan održava u mnogim našim krajevima.

foto: Kurir

Ovo je praznik kojim se završava period koji se naziva nekrštenim danima, a traje od Božića do Bogojavljenja. To je period od Hristovog rođenja do njegovog krštenja u reci Jordan. Prema hrišćanskoj tradiciji, Hristos je, kada je napunio 30 godina, došao na reku Jordan kako bi ga krstio Sveti Jovan.

foto: Kurir

Tradicija je ispoštovana i u prigradskom naselju Ripanj. Momci iz sela su se okupili rano jutros na jezeru Bela rekla koje se nalaz u samom podnožju planine Avale u ripanjskom naselju Kolonija.

foto: Kurir

Sa osmehom na licu junaci su plivali u hladnom veštačkom jezeru i svi su poljubili krst.

