BALONI VODE, DŽAKOVI, STUBIĆI... U Mirijevu na sve načine pokušavaju da se dokopaju parkinga: Stanari besni, TO JE PROTIVZAKONITO

Stubići, lanci, katanci, baloni sa vodom, stolice - na razne načine pojedinci pokušavaju da prisvoje zajednički parking. Stanari jedne ulice u beogradskom naselju Mirijevu besni jer, pored desetak praznih mesta, moraju da kruže ne bi li parkirali automobil.

Ni rešenje o uklanjanju koje izda Komunalna inspekcija nije garancija da će stubići zaista biti uklonjeni.

Zvuk alarma sa stubića koje čuva parking odzvanja Ulicom Ljubiše Miodragovića u Mirijevu. Alarm obaveštava osobu koja je postavila stubić da joj je parking mesto ugroženo. Ostali stanari kažu da je postavljeno sedamdesetak takvih stubića - i to protivzakonito.

“Problem je i to što kada ljudi odu na godišnji odmor ostave podignut stubić i niko ne može tu da stane, bezobrazluk“, kaže Zorka Jeremić koja tu živi.

Njena komšinica objašnjava da često bude 10 praznih parking mesta, a da zbog stubića stanari ove ulice moraju da kruže ne bi li parkirali svoje vozilo.

“I to je samo u ovom delu ulice. Meni je neshvatljivo da se sedam godina nadležnim službama šalju prijave i da niko nije ništa uradio po tom pitanju“, ističe Tatjana Stojković.

Prisvojena su i parking mesta uz glavnu ulicu u tom delu Mirijeva.

Komunalna inspekcija izdala je Rešenje za uklanjanje metalnih stubića još u septembru, tvrde stanari. Međutim, pošto nisu sklonjeni, inspekcija Opštine Zvezdara izdala je Obaveštenje o zakazanom upravnom izvršenju, u kojem piše da su stubići postavljeni bez odobrenja nadležnog organa na javnoj površini i da će ih ukloniti inspektori.

“Stubići su i dalje ovde. Ja lično i stanari nikada nisu videli nikog da je došao da otkloni te stubiće“, tvrdi Zorka Jeremić.

Advokat Aleksandar Radivojević kaže da ukoliko neko neće da postupi po rešenju koje je doneto, nadležni organ uprave ima pravo da to prinudno uradi.

“Preko upravnika zgrade trebalo bi da zahtevaju izvrešenje rešenja koja su već doneta, da obrazlože da su rešenja doneta i da niko nije postupio po njima“, kaže Radivojević.

Parcela na kojoj se nalaze stubići je javna površina. Dakle, parking je svačiji i koristi ga onaj ko prvi dođe. Zakon ne dozvoljava da ga iko prisvaja niti ograđuje, pa stanari razmišljaju o tome da sami uklone stubiće.

“Ne bih savetovao stanarima da sami to rade, bez obzira na to što je uklanjanje nečega, po rešenju koje je doneo organ uprave, zakonito. Ne znam da li bi došlo do nekog problema oko remećenja javnog reda i mira…“, savetuje advokat.

Ne čuvaju se parking mesta samo stubićima, već i balonima vode, lancima, džakovima, metalnim šipkama.

U Sekretarijatu za inspekciju, nadzor i komunikaciju kažu da je Odlukom o zaštiti opštinskih ulica i puteva zabranjeno postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme bez rešenja nadležnih organa.

Kazne su od 25.000 do 150.000 dinara.

Ima onih koji su platili kaznu. Međutim, proces je spor jer nadleženi tvrde da se kazna može naplatiti samo onome ko svojim potpisom potvrdi da je postavio stubić.

