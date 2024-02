KRAĐA NA KANAREVOM BRDU! Beograđanka BESRAMNO trpa povrće u džep: Kamere sve snimile, video se pojavio na mrežama (FOTO)

Pojedini trgovci, zaposleni u marketima, prodavnicama, pa čak i piljarama svakodnevno se žale na masovne krađe. Zbog toga mnogi od njih na sve više artikla stavljaju zujalice kako bi lakše uhvatili lopove. Međutim, i pored toga ovaj problem uzima sve više maha.

Još veće muke imaju zaposleni u manjim trgovinama ili čak piljarama gde obično radi po jedan radnik, a krađa i te kako ima samo što ih je maltene nemoguće zaustaviti.

Kako bi uticali na ljude gotovo svakodnevno na društvenim mrežama možemo da vidimo fotografije i video-zapise raznoraznih krađa, a samim tim i trikova kojima se posluže građani da bi ukrali. Ono što uvek šokira građane je način na koji lopovi to rade i činjenica da kradu i one osobe koje, sudeći po izgledu, to nikada ne bi uradile. Ispostavilo se da je pak takvih najviše!

Na Instagram stranici serbialive_beograd pojavio se novi video-snimak krađe na Kanarevom brdu koji je šokirao, ali i razbesneo građane.

1 / 3 Foto: Instagram Printscreen/Serbialive_Beograd

Na snimku se vidi žena koja prolazi pored piljare u večernjim satima, razgleda robu noseći kese i torbe i odjednom u džep stavlja povrće.

foto: Instagram Printscreen/Serbialive_Beograd

- Lopov na Kanarevom brdu. Ladno žena krade glavicu karfiola i dva krastavca - navodi se na snimku.

Bonus video:

