SVE RADI KAO DA NIJE PRAZNIK: Otvoreni tržni centri, samoposluge, pijace, buvljak, a od apoteka i pošta samo dežurne

Većina velikih lanaca hipermarketa i tržnih centara, kao i prodavnica prehrambenih proizvoda radiće po uobičajenom vremenu tokom praznika.

Lanac supermarketa "Lidl" saopštio je da će njihovi prodajni cenrina teritoriji Srbije za vreme obeležavanja državnog praznika Sretenja, 15. i 16. februara, raditi u redovnom radnom vremenu od 8 do 21 ili 22 časa u zavisnosti od radnog vremena prodavnice.

Radno vreme "Maksi", "Mega Maksi" i "Šop end Gou" prodavnica će biti uobičajeno, prenose mediji.

Prodavnice će biti otvorene od 7.30 sati, a zatvaraće se najranije u 21 čas, osim onih koje do 22 sata ili 24 sata dnevno.

"Idea", "Roda" i "Merkator" prodavnice će se 15. i 16. februara otvarati u 7, odnosno 8 časova. dok će se zatvarati kao i svakog drugog radnog dana, u 21, odnosno 22 sata.

"Metro" će tokom Dana državnosti raditi od 6 do 22 sata, dok će prodavnice u sastavu "Univerexporta" 15. i 16. februara biće otvorene uobičajeno - od 7 ujutru do 22 sata.

Apoteke koje posluju u sistemu "Apoteka Beograd", neće raditi tokom praznika, osim onih koje su dežurne.

Tokom predstojećeg praznika, 15. i 16. februara, beogradske zelene pijace radiće od 6 do 19 časova, saopštili su iz Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske pijace".

Beogradski buvljak "Miljakovac" radiće od 8 do 20 časova, pijaca cveća "Krnjača" od 8 do 19 časova, pijaca "Palilula" od 7 do 21 čas.

Na pijaci "Dušanovac" prodaja robe iz vozila obavljaće se od 19 do 6 časova.

Garaže

Garaže i parking-prostori za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu i to: garaža u okviru pijace "Palilula" od 6 do 21 čas, garaža pijace "Zeleni venac" od 6 do 21 čas, parking pijace "Zemun" od 0 do 24 časa, a parking pijace "Dušanovac" od 8 do 19 časova.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd saopštio je da će tokom predstojećih praznika, rad sa korisnicima odnosno sanitarne preglede obavljati Jedinica za zdravstveni nadzor u terminima od 7.15 do 13 časova.

Dodali su da će Epidemiološka ambulanta za uzorkovanje briseva za Pi-Si-AR i antigensko testiranje na SARS-KoV-2 raditi u terminu od 8 do 12 časova.

