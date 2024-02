"SKINULA MI JE VRATA OD SOBE, KADILA ME USRED NOĆI" Devojka tražila stan u Beogradu, PRESELO JOJ: Otela mi depozit i PRETILA NOŽEM

Pronaći dobar stan je danas jedna od nemogućih misija, sa kojima se mnogo ljudi svakodnevno susreće. Tom prilikom oni koji su u potrazi mogu se naći u situaciji kada se samo zapitaju "kako da se iz ovoga izvučem", a detalji često osvanu na društvenim mrežama. Tako se pojavio komentar jedne devojke, koja je na prvi pogled doživela veoma neprijatnu situaciju, a kada se oglasila, tek tada se mogla shvatiti težina svega.

Naime, devojka je ostavila komentar ispod oglasa jedne bake koja izdaje stan u Beogradu. Glasio je ovako:

foto: Shutterstock

- Jedno upozorenje za sve. Žena bukvalno uzima novac i posle četiri dana traži da izađete iz stana, bez toga da će vam vratiti novac, i bez ikakvog razloga. Takođe vrata iz sobe je sklonila jer vam ne trebaju! Ja sam tražila da se vrate međutim tada nisu mogla da se zatvore, uz prigovor da ne razume zašto meni trebaju vrata, 'je l' ja tebe ometam?'. Žena vam ulazi u sobu konstantno, doslovno vam sedi na krevetu i priča. Takođe sama vam pomera stvari gde želi, u smislu sklanja vam stvari u orman bez pitanja.

- Zove vas 20 puta na dan i šalje poruke konstantno iako ste na poslu, bar ja. Uglavnom su to poruke u smislu nekih slika i slično. Ja sam sve to pokušavala da "iskuliram" maksimalno, ali već posle nekoliko dana je rekla da ne može da izdrži da živi sa nekim, da joj to unosi nervozu, jer je navikla da bude sama, i da hoće da isti taj dan uveče napustim sobu, ali mi neće vratiti novac. Ja sam uspela da izvučem bar deo novca, jer u suprotnom ne bih izašla, ali imajte to u vidu. Svako može imati različito iskustvo, ja nisam nikad imala ovakvih problema, ali čisto da budete upoznati sa ovim", stoji u komentaru.

foto: Shutterstock

Ona je, naime, otkrila da to nije sve, ali je smatrala da joj niko neće verovati, pa je neke "sitnice" zadržala za sebe.

- Nakon što sam stigla sa posla, bila sam veoma umorna, te sam se nakon tuširanja bacila u krevet i zaspala. Vrata su bila otvorena, jer nisu mogla da se zatvore, pa je pas sve vreme šetao, ali to mi i nije toliko smetalo. Ipak, u jednom trenutku osetila sam da me neko posmatra. Mislila sam da umišljam, ali sam ipak otvorila oči da bih proverila, i ugledala baku koja sedi pored mene. Malo je reći da sam se uplašila, a kad sam spustila pogled, videla sam da ima kadionicu u rukama. Kako mi je rekla, ona je ugledala gugutku, da gugutku usred noći, pa je želela da je okadi, da bih imala sreće u životu - istakla je ona.

Kako je dalje rekla, devojka je na lep način pokušala da postavi granicu, te da joj da do znanja da ovo svakako nije u redu i nije prihvatljivo, ali baka je 'terala' po svom.

foto: Shutterstock

- Kako što sam napisala već, zvala me je i po 20 puta u toku dana, i sve to propraćeno porukama u vidu "gifova". Ja sam često bila na poslu, pa nisam ni imala vremena da odgovorim, što je nju jako naljutilo, te je odlučila da me izbaci. Poslednju poruku koju mi je poslala bila je da 'potražim stan gde ću spavati večeras, jer to neće biti kod nje'.

Umesto kafe i odmora od posla, usledila je nagla selidba i pretnja nožem, priča devojka.

- Zatekla sam nekolicinu stvari ispred vrata, dok su ista bila zaključana, a depozit kod bake naravno. Počela sam da lupam, čak sam pretila i policijom, nakon čega je otvorila kako bih uzela ostatak stvari. Nakon prepirke, počela sam da se pakujem dok me je ona posmatrala. Naravno, usledio je još jedan haos. Napala me je da sam joj uzela kapute, za koje nisam ni znala da postoje, a s obzirom na to da sam bila na "ivici" i nisam imala ni snage ni volje da se raspravaljam, samo sam ćutala. Nju je to još više iznerviralo, te je otišla po nož i krenula ka meni, preteći da će me ubiti ako joj ne vratim stvari. Nakon što je sama izvadila stvari iz kofera, i uvidela da njeni kaputi nisu tu, rešila je da se "smiri" i sebi skuva kafu, jer kako kaže "ovo nije dobro za njeno zdravlje" - ispričala je ona.

foto: Shutterstock

Rođaka kao spas

- Nakon nekog vremena naišla je devojka, koja je njena rođaka. Još uvek nisam sigurna da li ju je ona pozvala, ili je devojka čula buku. Nakon što je videla šta se dešava, i da baka ne planira da mi vrati depozit, rešila je da mi pomogne. Otišla je do svog stana i donela mi je 80 odsto od depozita, govoreći da je to njen novac i da je to sve što može da mi da, a da će ona sama izvući od bake taj novac, jer će nju poslušati.

- Žao mi je što se ovo dešava. Mi smo čuli da planira da dovede nekog s kim će živeti, ali je nismo podržali u tome, jer smo znali da to neće biti lako. Mogla je da ti naudi i da ne odgovara, imaš sreću što se ovako završilo, veruj mi - pričala joj je rođaka, prepričava devojka.

Kako je dalje istakla, nakon što je dobila depozit, ubrzo je uzela kofere, i krenula kod drugarice, ostavivši ovo iskustvo iza nje.

Nakon što je ugledala oglas, i shvatila da baka traži ponovo osobu sa kojom će živeti, morala je da u kratkim crtama u komentaru objasni šta se dogodilo, kako ne bi još neko doživeo nešto slično, ili čak i gore.

