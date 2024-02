SRBIN POZAJMIO PRIJATELJU 20.000 EVRA PA ZAŽALIO: Hteo sam da ispadnem čovek, a ispao sam BUDALA

Jedan muškarac iz Srbije podelio je svoju priču u kojoj je hteo da pomogne prijatelju i ispadne dobar čovek, ali je, kako sam kaže, ispao budala.

Šta se tačno dogodilo objavio je na Reditu, a ono što je nedavno saznao navelo ga je da se zapita kome je to, zapravo pomogao.

"Jedna osoba mi duguje 20.000 evra i rok za vraćanje duga mu je prošao u aprilu prošle godine. Imam sa njim potpisan ugovor o vansudskom poravnanju overen kod notara u kojem je naznačen rok za vraćanje duga april prošle godine, a koji je istekao pre 10 meseci.

Ja nisam do sada hteo da pokrećem izvršenje, jer nisam hteo da mu kuća ode na doboš zbog 20.000 evra duga, nego sam hteo da ispadnem čovek i da mu dam dovoljno vremena da mi vrati pare. Sve vreme mi priča priče kako radi na tome, u stvari ne radi ništa nego pravi budalu od mene.

Taj čovek je pored mene i u drugim dugovima, i shvatio sam da pare nikad neću dobiti ako ga samo strpljivo čekam, pa kada sam konačno skapirao da od tog njegovog vraćanja mojih para nema ništa, jedino što mi je preostalo je da pokrenem izvršenje, s obzirom da ima kuću i auto na sebe. Kad ono međutim...

U međuvremenu saznam da se lik napravio pametan i pred isticanje roka za vraćanje duga, čovek mrtav 'ladan prebacio vlasništvo kuće ugovorom o poklonu na svoja dva sina, tako da su od marta prošle godine oni vlasnici kuće, a ne on. Drugim rečima, javni izvršitelj nema od čega da se naplati, jer čovek nema ništa na svoje ime, nema platu, svi računi u bankama su mu blokirani.

Međutim, jednu sitnicu je on izostavio u svojoj prevari: njegovo prebivalište je i dalje na toj istoj adresi, pa me interesuje sledeće:

Ukoliko ja pokrenem izvršenje, s obzirom da je on prebacio vlasništvo kuće na sinove i da više nije vlasnik te nepokretnosti, da li izvršitelj ima po zakonu prava da pleni stvari iz kuće u cilju sudske naplate, uprkos tome što on nije više vlasnik te kuće, ali mu se prebivalište i dalje vodi na toj adresi?", pitao se on na kraju svog izlaganja.

foto: Printscreen/Reddit

Kako je svoju objavu postavio u Redit odeljku "Pravni saveti", muškarac je dobio nekoliko pravnih saveta koji bi mu mogli biti od pomoći u kako su rekli "isterivanju pravde", te da u pojedinim slučajevima ugovor o poklonu može biti pobijen na sudu ukoliko je "ugovor zaključen posle poravnanja - jer je to evidentno učinjeno da bi se izigrali poverioci".

"Ući će izvršitelj u kuću i popisati stvari. Ako overe ti kod notara uz 2 svedoka da to nisu dužnikove stvari i prilože izvršitelju to kao dokaz da nisu dužnikove stvari, onda neće moći izvršitelj to da pleni.

Taj ugovor o poklonu možeš da poništiš, pobijanje dužnikovih pravnih radnji. Rok je mislim 3 godine od kada saznaš za to.Vuci vreme sa svime jer ide zakonska zatezna kamata",

"Angazuj nekog dobrog advokata, nisu male pare. Ako je ugovor o poklonu zakljucen posle poravnanja, moze da se pobija na sudu jer je to evidentno ucinjeno da bi se izigrali poverioci.

Edit: Pobijanje poklona od strane poverilaca je moguće kada je poverilac oštećen jer poklonodavac nema dovoljno sredstava da isplati dugovano potraživanje i kada je dato potraživanje dospelo, a dužnik je znao i mogao znati da će učinjenim poklonom naneti štetu poveriocu. Svakako advokat dobar i teraj", neki su od komentara.