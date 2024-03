IZDAVALA STAN OD 50 KVADRATA ZA 250€, KAD JE UŠLA - UMALO SE SRUŠILA: Sve demolirale, ODNELE RADIJATOR, a to ni nije ONO NAJGORE

BEOGRAD - Da izdavanje stanova neretko može da pričini veliki stres, uverili su se mnogi. Čovek prosto nikada nije u potpunosti siguran u drugu stranu pri izdavanju svog stana, jer u većini slučajeva su u pitanju potpuni stranci. Dok pojedini nikada nisu imali neprijatnih iskustava, ima i onih koji su do te mere osetili najgore strane izdavanja stanova, da su prošli kroz "pravi pakao".

Tako je jedna korisnica društvene mreže "X", koja se tamo predstavlja kao Milica, opisala jezivo iskustvo koje je njena majka doživela prilikom izdavanja stana.

Naime, ona je objavom pokrenula pravu buru na ovoj platformi, opisavši u kakvom je stanju zatekla stan, u kojem su prethodno stanovale neimenovane devojke.

foto: Shutterstock

"Skinule sve sijalice, odnele radijator"

Devojka je na samom početku istakla da joj nije jasno da neko može da bude toliko neodgovoran.

- Meni stvarno nije jasno da postoje ovoliko neodgovorne osobe, znači ja i dalje ne verujem da je mama ovaj stan izdavala od 50 kvadrata u bulevaru za 250 evra opremljen, da su devojke poslednji dan skinule sve sijalice, odnele radijator, odvalile rernu, lavabo, obe sudopere - započinje niz objava ova devojka, pa nastavlja:

- [Ne verujem] da svetla nije bilo u hodniku i kupatilu, da je uredno slikala delove stana gde deluje sve ok; nikada moji nisu mogli da dođu, jer joj nije odgovaralo, predala ključeve stana “preko drugarice”, jedino njeno je bio glupi internet - navodi dalje Milica.

- I sva sreća da je na njeno ime, jer ima najjeftiniji mogući paket, gde je valjda internet oko 800 dinara, nisam sigurna, ali ona se ni tu nije odjavila, tako da svaka dva meseca stižu računi, trenutno je dug preko 30.000 dinara, znači koliko moraš da ne plaćaš da nabijes to - šokirana je Milica.

foto: Shutterstock

- Pre 4 meseca uspem da dođem do njenog broja, pošaljem joj, kao srediće, devojka je uredno promenila broj. Meni nije jasno da se neko generalno tako neodgovorno ponaša.

- Ja sada nalazim po internetu da se ovakvi stanovi nalaze za minimalno 600 evra, još se ja tada čudila kako joj je 250 evra puno, kada drugarica tada na Mirijevu plaća 310 evra stan od 27 kvadrata. Ali kad sam videla onaj račun od 800 dinara, ništa me vise ne čudi. Plus svaki mesec putovanje.

- Danas mi se devojka javi sa tim da ne živi više u Srbiji, a slike uredno od aprila prošle godine kako je na Kipru sve vreme dok je navodno “živela” ovde u stanu i kao radila u Beogradu pored fakulteta. Koliko ljudi lažu, nije realno - istakla je.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Ubrzo su počeli da se nižu komentari, te je jedna korisnica, nadovezavši se, opisala svoje iskustvo sa izdavanjem stanova.

- Mi na Vračaru izdajemo jednosoban za 200 evra, moji neće da povećaju više. Kažu ko zna kakav može da nam dođe, ovako dečko sve uredno plaća i slika račune, uredan je ono baš. I u fazonu su bolje takvog stanara za te pare nego budalu neku što će pokrasti nove stvari i ostaviti dugove - istakla je jedna korisnica, na šta joj je autorka objave odgovorila:

- Slažem se. Ni mojima nije bio cilj da povećaju cenu… mislim, godinama su bile dve devojke koje su bile baš ok i bila je minimalna cena, ali su se udale i one preporučile ove devojke kao, ali ako može ista cena i moji odmah pristali - navela je Milica, na šta je dobila odgovor:

- Verovali su prošlim stanarkama, nisu krivi što su dobri i pošteni. Mi smo ovog stanara našli preko oglasa tj. on se javio i svideo nam se momak, uredan, radi, odgovoran. Mi smo dobro prošli zato su moji i u fazonu da ne izdajemo za više, nek mu ostane više jer je i zaslužio - dodala je druga korisnica.

foto: Shutterstock

Na pitanje jednog šokiranog korisnika kako su uspele da odnesu radijator, navela je:

- Sedam dana pred otkazanog su rekli kako joj je baba u stanu zbog operacije i navodno cela rodbina i da ne može da se svrati samo da se vidi stanje stana, kada smo ušli smo tek videli - odgovorila je Milica.

Dalje, u komentaru je istakla da, kada su ušli, stan je delovao kao da je napušten 30 godina.

Meni stvarno nije jasno da postoje ovoliko neodgovorne osobe, znaci ja i dalje ne verujem da je mama ovaj stan izdavala od 50 kvadrata u bulevaru za 250e opremljen, da su devojke poslednji dan skinule SVE sijalice, odnele radijator, odvalile rernu, lavabo, obe sudopere — milica 🌷 (@invisible_mila) March 19, 2024

Korisnici su se usaglasili da počinioce treba tužiti.

- Postojao je ugovor i plaćao se porez za to, to nije ni sporno uopšte… Samo što su moji na kraju svega bili da ih ni ne zanima više to, samo da se reši šta ima - navela je.

- Kakve veze ima da li se plaćao porez? Čak i da nije, to ne dozvoljava bilo kome da demolira stan. Za naknadu štete je nebitno da li je postojao ugovor ili ne - nadovezala se još jedna korisnica.

Da li ste i vi nekada izdavali stan i kakva su vaša iskustva sa tim?