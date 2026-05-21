Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas molitveno proslavljaju Prenos moštiju Svetog oca Nikolaja, u narodu poznatiji kao Letnji Sveti Nikola, praznik posvećen jednom od najvoljenijih i najpoštovanijih svetitelja u srpskom narodu. Ovaj dan predstavlja uspomenu na prenos njegovih svetih moštiju iz Mire u Likiji u grad Bari u Italiji, gde i danas počivaju i sabiraju vernike iz svih krajeva sveta.

Sveti Nikola, veliki ugodnik Božiji, čudotvorac i zaštitnik slabih i nevoljnih, rođen je u gradu Patari, u oblasti Likije, od pobožnih i imućnih roditelja Teofana i None, koji su bili poznati po svojoj milostinji i dobročinstvu prema siromašnima. Još kao dete pokazivao je neobičnu bistrinu uma i ljubav prema veri, a narod ga je još za života smatrao svetim čovekom. Zamonašio se u manastiru Novi Sion, a potom je izabran za arhiepiskopa Mire Likijske, gde je mudro i smireno vodio svoju pastvu.

Čitav njegov život bio je ispunjen delima milosrđa i pomoći onima u nevolji. Predanje kaže da je krišom pomagao siromašnima, štitio nemoćne i izbavljao ljude iz stradanja, zbog čega je ostao upamćen kao zaštitnik dece, mornara, putnika, trgovaca i svih onih koji mu se sa verom obraćaju. Srpsko predanje posebno pamti čudo kada je Sveti Nikola povratio vid slepom kralju Stefanu Dečanskom, potvrđujući svoju slavu velikog čudotvorca.

Molitva Svetom Nikoli za novac Foto: printscreen/youtube/Телевизија Храм

Nakon njegove smrti 343. godine, Svetitelj je sahranjen u Miri, gde su njegove mošti vekovima počivale. Međutim, pod naletom muslimanskih osvajanja, 1087. godine mošti su, po čudesnom snoviđenju jednom pobožnom monahu, prenete u Bari. Veruje se da se sam Sveti Nikola javio i zatražio da njegove mošti budu prenete na sigurno mesto. Tokom prenosa dogodila su se brojna čudesa – isceljivali su se bolesni, hromi, slepi i besomučni, a iz moštiju je poteklo sveto miro, čije se blagodatno dejstvo, prema verovanju vernika, oseća i danas.

Da li je greh slaviti dva puta godišnje istog svetitelja? U narodu se mogu čuti i sujeverne tvrdnje – da nije dobro slaviti 22. maja, da to nije "pravi" Sveti Nikola, da to "ne valja". Međutim, crkveno učenje to ne potvrđuje. Liturgijski, oba datuma su sveta i dostojna poštovanja. Ako porodica iz bilo kog razloga slavi 22. maj kao krsnu slavu – to je potpuno ispravno.

I u našem narodu Letnji Sveti Nikola zauzima posebno mesto. Mnoge porodice praznik obeležavaju kao preslavu ili malu slavu, dok ga pojedina mesta slave kao zavetinu. U narodu se veruje da na današnji dan ne treba obavljati teške kućne poslove, kako bi godina protekla u miru i blagostanju. U pojedinim krajevima zadržao se i običaj darivanja dece, jer se Sveti Nikola smatra njihovim zaštitnikom i brižnim čuvarem. Zbog lepog vremena koje često prati ovaj praznik, narod ga je nazvao Letnji Sveti Nikola, a ponegde i Nikolice.