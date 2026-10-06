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U ljubavi nema nacije, rase ni religije, već postoji samo dvoje ljudi koji su pronašli dom jedno u drugom.

Pravi dokaz za ovu tvrdnju su Jelena Radosavljević iz Užica i njen suprug Šahab iz Irana. Oni su se upoznali i zavoleli pre skoro deset godina, a različiti jezici, kulture i običaji samo su pokazali koliko je njihova veza zapravo univerzalna i jača od svih prepreka.

Do susreta došlo slučajno

Do susreta ovo dvoje mladih došlo je potpuno slučajno, ali deluje kao da ih je sama sudbina mnogo pre vodila ka tome. Po struci, ova Srpkinja je profesor persijskog jezika i književnosti, a radi kao predavač našeg jezika Irancima i persijskog našim ljudima.

Prvi put je u Iran otišla pre deset godina kao stipendista jednog tamošnjeg fakulteta. Po povratku je počela da drži časove iranskim studentima u Srbiji, pa je tako upoznala jednu devojku iz Irana, a preko nje i njenog rođaka, svog sadašnjeg muža. Između njih se prvo rodilo prijateljstvo i prisnost koja je kasnije prerasla u veliku ljubav. Pošto je on tada radio u Iranu, veza je u početku bila na daljinu. Povremeno je dolazio u Srbiju, ona je išla u Iran, ili su se susretali na sredini u Istanbulu.

Foto: Printscreen Instagram

Srpski zet se zaljubio u našu prirodu, ali ga muče padeži

Jelena sa osmehom ističe da su sve vreme razgovarali na persijskom i da je zato to za nju pravi jezik ljubavi. Oni su stupili u brak tokom 2022. godine i od tada žive u Srbiji. S obzirom na to da je Šahab pilot, njegovo zanimanje je takvo da povremeno odlaze i u druge zemlje, a pre svega u Iran.

Kako Jelena radi onlajn, svoj posao profesora nosi sa sobom u laptopu i radi iz svakog kutka sveta. Njen suprug se bez problema uklopio u naše običaje i postao pravi srpski zet. Šahab se u Srbiji oseća kao kod kuće, a posebno voli našu kuhinju, prirodu, zelenilo, planine i jezera.

Jelena dodaje da je on posebno zaljubljen u naše reke i da mu se dopada što je Srbija toliko bogata vodom. Zajedno sa njenim iranskim učenicima on pohađa kurs srpskog jezika u grupi sa svojim sunarodnicima. Ide mu odlično, ali Jelena kroz smeh priznaje da padeže nikako ne voli.

Sličnosti dva naroda

Život u Iranu je za Jelenu bio pre svega izuzetno zanimljiv jer joj je dao priliku da istražuje i proširuje svoje znanje učeći različite dijalekte dok putuje. Ona se ponekad i sama začudi koliko sličnih reči ima u persijskom i srpskom jeziku. Reči kao što su sirće, kafa, šećer, čarape, baklava, ćilim, kašika, ćufta i ćevap potpuno su zajedničke obema kulturama.

Foto: Printscreen Instagram

Pored toga, ljudi su veoma ljubazni i dobri prema strancima. Često ih pozivaju u goste i služe raznim tradicionalnim jelima koja su veoma ukusna. Iranska kuhinja je prepuna raznih ukusa, specifična je i koristi mnogo začina i biljaka koje nemamo u Srbiji.

Svaka kuća ima kvalitetne persijske tepihe koji su sami za sebe prava atrakcija, a država je puna starih istorijskih spomenika.

Iako mnogi misle da u Iranu važe stroga pravila za žene, ona kao strankinja ne oseća neka posebna ograničenja. Većina profesorki na oba njena fakulteta u Kazvinu i Komu bile su žene i doktori nauka.

Jelena obavlja razne poslove, druži se, ide u biblioteku, šopinguje, vozi i snima sadržaj za društvene mreže bez ikakvih problema. Jedino pravilo koje strogo poštuje jeste obavezno nošenje marame na glavi na javnim mestima, jer želi da ispoštuje zakone zemlje u kojoj je gost.

Šahab je podržava u svemu, pa i u snu da jednog dana otvori svoju školu persijskog jezika. Njihova mala porodica nedavno je postala bogatija za još jednog člana. Dobili su divnog sina kojeg obožava rodbina sa obe strane sveta, a od samog početka ga uče da govori oba jezika.