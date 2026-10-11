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Narodna verovanja i sujeverja vekovima se prenose s generacije na generaciju, pa se i danas mogu čuti razna neobična tumačenja svakodnevnih pojava.

Ipak, nisu sva verovanja utemeljena u stvarnosti, a neka nemaju nikakve veze ni sa crkvenim učenjem, iako ih pojedini ljudi povezuju sa verom.

Jedno od takvih verovanja kaže da će osoba koja uvredi trudnicu, namigne joj ili je na bilo koji način uznemiri dobiti čmičak na oku. Iako se ova tvrdnja može čuti u narodu, ona nema nikakvo uporište u pravoslavnom učenju.

Foto: screenshot IG/verska.nastava

Na ovo sujeverje osvrnuo se teolog Aleksandar Đurđević, koji je kroz lični primer objasnio zašto pojavu čmička ne treba povezivati sa trudnicama niti je tumačiti kao posledicu nečijeg postupka prema njima.

- Ovo je odlično pitanje, pošto ja trenutno imam čmičak na levom oku. To je takođe jedno praznoverje, sujeverje: da li neko namigne trudnici, uvredi je, prokomentariše i tako dalje. Ja se ne sećam da sam tako nešto uradio pa sam dobio čmičak - ispričao je on.

Foto: Profimedia

Važno je razlikovati narodne običaje i sujeverja od pravoslavne vere. To što se neko verovanje dugo prenosi među ljudima ne znači da ga Crkva propisuje ili podržava. Upravo zato teolozi podsećaju da veru ne treba mešati sa strahom od navodnih kazni i posledica koje nemaju utemeljenje u crkvenom učenju.

- Verovatno su mi u nekom trenutku bili prljavi prsti, pa sam se počešao, ili je nešto drugo upalo u oko. Ne znaju ni doktori, ali smo u procesu lečenja, tako da takođe to nema veze sa pravoslavnom crkvom. I nema veze ni sa jednom trudnicom - istakao je Đurđević.

Trudnicama, kao i svim drugim ljudima, pripadaju pažnja, poštovanje i razumevanje, ali ne zato što bi neko mogao da bude kažnjen ako se prema njima ponese drugačije, već zato što je briga o drugom čoveku deo hrišćanske ljubavi i ljudskosti.