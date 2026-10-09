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Kada odlazimo na groblje, najčešće nosimo cveće kao znak ljubavi, poštovanja i sećanja na one koji više nisu sa nama. Ipak, postoji dilema koja se posebno često javlja pred zadušnice i druge dane kada se obilaze grobovi: da li je u redu ostaviti veštačko cveće ili bi trebalo birati isključivo ono prirodno?

Veštačko cveće mnogi biraju zato što dugo traje, ne vene i može da izgleda uredno nedeljama ili mesecima. Drugi smatraju da na grob treba doneti pravo cveće, upravo zato što ono simbolizuje prolaznost života.

Da li crkva zabranjuje veštačko cveće?

Ne postoji opšte pravoslavno pravilo prema kojem je veštačko cveće zabranjeno na groblju. Sam izbor između prirodnog i veštačkog cveća nije suština odnosa prema pokojniku. U pravoslavnoj tradiciji mnogo je važnije sećanje na pokojnika, molitva i pomen, nego materijalna vrednost ili vrsta cveća koje ćemo ostaviti na grobu.

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Zato se ne može reći da je neko učinio nešto pogrešno samo zato što je na grob doneo veštački buket.

Zašto se ipak prednost često daje prirodnom cveću?

Prirodno cveće ima snažnu simboliku. Ono raste, cveta, vene i nestaje, pa se upravo kroz njegovu prolaznost često prepoznaje simbolika ljudskog života. Zbog toga mnoge porodice tradicionalno biraju sveže cveće kada obilaze grobove svojih najbližih.

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Groblje u Beogradu

Ipak, to je pre svega stvar običaja, ličnog izbora i porodične tradicije, a ne pitanje zbog kojeg bi trebalo osuđivati nekoga ko se odluči za drugačiji izbor.

Zašto ljudi biraju veštačko cveće?

Razlozi su uglavnom praktični. Na grobljima koja su udaljena od mesta stanovanja nije uvek moguće često menjati cveće, a prirodno brzo izgubi svežinu, naročito tokom toplijih meseci. Veštačko cveće može duže da ostane uredno i predstavlja način da porodica održava grob i kada ne može često da ga obiđe.

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Foto: Kurir

Važno je, međutim, voditi računa o urednosti. Ako se na grobu ostavlja veštačko cveće, trebalo bi povremeno ukloniti ono koje je izbledelo, polomljeno ili oštećeno.

Šta je najvažnije kada odlazimo na groblje?

Bez obzira na to da li ćemo poneti ruže, hrizanteme, buket drugog cveća ili veštački aranžman, najvažnija je namera sa kojom dolazimo.

Groblje Čačak
Foto: Kurir Televizija

Obilazak groba nije takmičenje u tome ko će doneti skuplji buket ili napraviti raskošniji aranžman. To je prilika da se setimo pokojnika, pomolimo za njegovu dušu i pokažemo da nije zaboravljen. Zato izbor cveća ne bi trebalo da bude razlog za osećaj krivice ili strah da smo učinili nešto nedolično.

Kurir/Lepa i srećna

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