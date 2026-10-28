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Mnogo pre nego što su horoskop i astrologija postali popularni širom sveta, narod je imao svoja verovanja o ljudima rođenim u različitim mesecima godine.

Pojedinim periodima pripisivane su određene osobine, vrline i mane, a neka od tih tumačenja sačuvana su u narodnim kalendarima. Prema starim verovanjima, mesec rođenja mogao je da otkrije da li je neko vedrog duha, tvrdoglav, sklon putovanjima ili posebno uspešan u poslu.

Januar - veseljaci koji lako planu

Januar je u narodu poznat i kao sečanj ili sečko. Oduvek se povezivao sa hladnoćom, praznicima i početkom nove godine. Prema narodnom verovanju, hladan januar nagoveštavao je rodniju godinu, dok se toplo vreme smatralo nepovoljnim znakom. Za osobe rođene u ovom mesecu govorilo se da su iskrene, otvorene i druželjubive. Vole veselje i dobro društvo, lako se naljute, ali ih ljutnja brzo prođe. Zbog svoje neposrednosti i spremnosti na druženje često su omiljene među ljudima.

Februar - bistri, radoznali i željni putovanja

Februar je kratak i promenljiv mesec, a u narodu je poznat i kao vodeni. Stara verovanja govore da je osobama rođenim u februaru upravo ovaj mesec najsrećniji i da im tada mnogi poslovi idu od ruke. Za februarsku decu verovalo se da su inteligentna, da lako uče i da mogu ostvariti uspeh u oblastima koje zahtevaju znanje. Vole putovanja i upoznavanje novih ljudi, ali bi, prema narodnom tumačenju, trebalo da se čuvaju preteranog ponosa.

Mart - vredni i pošteni ljudi

Mart je poznat po promenljivom vremenu, zbog čega ga narod često opisuje kao ćudljiv mesec. U kratkom periodu mogu se smenjivati sneg, kiša i prolećna toplota. Osobama rođenim u martu pripisuju se vrednoća, poštenje i odgovornost. Smatraju se dobrim radnicima koji se ne ljute lako, ali kada ih neko ozbiljno povredi, teško opraštaju. Narodna verovanja upozoravaju ih da pažljivo biraju društvo i da ne dozvole da ih loš uticaj promeni.

April - vedri, duhoviti i tvrdoglavi

April, poznat i kao travanj ili lisni, mesec je buđenja prirode. Prema narodnoj izreci, vlažan april najavljuje dobru godinu. Za osobe rođene u ovom mesecu kaže se da su vedre, vredne i dobronamerne. Vole šalu, čak i na sopstveni račun, i uglavnom su rado viđene u društvu. Umeju da čuvaju tuđe tajne, ali mogu biti tvrdoglave i teško prihvatati savete, čak i kada dolaze iz najbolje namere.

Maj - inteligentni, otvoreni i temperamentni

Maj je u narodu poznat kao cvetni ili cvetnik, jer priroda tada dostiže puni procvat. U narodnoj tradiciji ovaj mesec povezuje se i sa zaljubljivanjem. Za osobe rođene u maju veruje se da su vedre, inteligentne i zainteresovane za učenje. Mogu biti snalažljive u poslu i sposobne da zarade novac, ali ga ponekad troše jednako brzo. Na prvi pogled deluju mirno, ali lako planu i otvoreno govore ono što misle, čak i kada njihove reči nisu prijatne sagovorniku.

Jun - razumni i privrženi istini

Jun se u narodu smatra važnim mesecom za poljoprivredu i tok godine. Jedna od poznatih izreka glasi: "Hladan jun sve leto pokvari". Prema starim verovanjima, osobe rođene u junu cene istinu, umerenost i urednost. Ne vole preterivanje, laži ni prevare, mada ponekad mogu biti previše poverljive. Smatra se da imaju sreće u poslovima poput trgovine, naročito kada umeju da prepoznaju dobre prilike.

Jul - pravedni i dobrih namera

Jul je mesec letnjih vrućina i žetve, a u narodu se nazivao i žetvar ili srpanj. Za ljude rođene u julu veruje se da su razumni, pravedni i skloni dobrim delima. Zbog svoje dobronamernosti često su omiljeni među ljudima, a narodna tumačenja povezuju ih i sa srećom u ljubavi. Mogu brzo da se naljute, ali se uglavnom isto tako brzo smire.

Avgust - dobričine koje vole umetnost

Avgust je nekada nazivan gumnik, a povezuje se sa završetkom leta i pripremama za jesen. Prema narodnim verovanjima, osobe rođene u avgustu su milostive, dobronamerne i spremne da pomognu drugima. Upravo zbog toga ponekad ne prepoznaju na vreme tuđe loše namere. Smatra se da lako usvajaju nova znanja i imaju sklonosti ka umetnosti, dok se kroz život trude da se izbore sa tugom i teškoćama.

Septembar - tvrdoglavi, talentovani i dobri govornici

Septembar je poznat i kao vinski mesec ili grozdober, jer se povezuje sa berbom grožđa i pripremom vina. U narodnim tumačenjima, osobe rođene u septembru vole društvo, dobar provod i okupljanja. Mogu biti temperamentne i tvrdoglave, ali se smatraju bistrim, talentovanim i sposobnim u poslu. Kada nešto naume, teško odustaju od svojih planova, a svojim govorničkim sposobnostima često umeju da privuku pažnju drugih.

Oktobar - sve zavisi od vaspitanja

Oktobar je u narodu poznat i kao listopad, a ponekad i kao svadbar, jer je jesen tradicionalno bila vreme okupljanja i svadbenih veselja. Za osobe rođene u ovom mesecu stara verovanja posebno ističu značaj vaspitanja. Smatralo se da bez dobrog usmeravanja mogu postati sebične, pohlepne ili sklone neiskrenosti, dok uz pravilno vaspitanje mogu izrasti u poštene ljude koji čine dobra dela bez očekivanja nagrade. Uprkos tome što im se pripisuje složen temperament, veruje se da mogu biti vedre i da se ne ljute lako.

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Novembar - mudri, razumni i rečiti

Novembar je nekada nazivan grudен, a u srpskoj tradiciji povezuje se sa slavama i porodičnim okupljanjima. Osobe rođene u ovom mesecu prema narodnom verovanju su pametne, razumne i pravedne. Smatraju se dobrim govornicima, pa bi mogle biti uspešne u poslovima u kojima su komunikacija i uverljivost važne. Ipak, trebalo bi da pripaze na temperament, jer u ljutnji mogu izgovoriti reči zbog kojih će kasnije zažaliti.

Decembar - staloženi filozofi i avanturisti

Decembar, poznat i kao studeni ili prosinac, poslednji je mesec u godini i vreme kada se ljudi osvrću na protekle događaje i raduju novim počecima. Prema narodnim verovanjima, osobe rođene u decembru su staložene, mudre i sklone davanju dobrih saveta. Veruje se da ih odlikuje filozofski pogled na život, jer razumeju da se okolnosti menjaju i da ništa ne traje zauvek. Istovremeno, vole putovanja, promene i avanture, pa im teško pada dug boravak na jednom mestu.

Važno je imati na umu da su ova tumačenja deo narodnog predanja, a ne naučno potvrđene osobine ljudi. Mesec rođenja ne određuje nečiji karakter, ali stara verovanja i danas mogu biti zanimljiv povod za razgovor o tradiciji i različitim pogledima na ljudsku prirodu.