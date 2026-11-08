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Stiglo joj je pismo od oca koji ju je napustio kad je imala 14 godina

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Ponekad najveće porodične tajne ne kriju priče o izdaji, već o ljubavi koju je neko odlučio da pokaže onda kada je bilo najteže.

Jelena iz Kruševca celog života verovala je da zna sve o svojim roditeljima, sve dok nakon majčine smrti nije pronašla dnevnik star gotovo pola veka. Ono što je u njemu pročitala promenilo je sve što je mislila da zna o svom poreklu, ali i otkrilo koliko je čovek kojeg je zvala tatom bio spreman da učini za nju.

Jelena je odrasla verujući da je njena porodica najčvršće utočište na svetu, da su njeni roditelji ljudi bez tajni i da se velika ljubav nikada ne može zasnivati na laži. Međutim, mnogo godina kasnije, kada je među majčinim stvarima pronašla stari dnevnik iz 1978. godine, shvatila je da su gotovo sve uspomene koje je brižljivo čuvala imale i drugu, njoj potpuno nepoznatu stranu.

Kuća u kojoj se nikada nije zaključavalo srce

"Kada danas pomislim na svoje detinjstvo, prvo čega se setim nije ni škola, ni igračke, ni drugarice sa kojima sam provodila dane. Setim se naše stare kuće na periferiji Kruševca, velikog oraha u dvorištu i oca koji je svakog jutra, pre nego što bi krenuo na posao, zastajao ispod mog prozora i zviždukom me pozdravljao.

Bio je to naš mali običaj. Dok sam bila sasvim mala, nisam ni znala koliko je sati kada bih čula taj zvižduk. Samo bih istrčala iz kreveta, podigla zavesu i ugledala ga kako stoji kraj kapije, sa starom kožnom torbom u ruci.

- Dobro jutro, princezo! - doviknuo bi.

- A šta želi moja princeza?

- Iznenađenje!

Uvek bi se nasmejao.

I gotovo uvek bi se vratio sa nečim. Nekada je to bila čokoladica, nekada gumica za kosu, nekada obična jabuka koju bi, iz samo njemu poznatih razloga, umotao u novinski papir i predstavio kao najdragoceniji poklon na svetu.

Moj otac se zvao Milan. Bio je visok, krupan čovek, sa tamnim očima i rukama koje su od rada uvek bile pomalo grube. Radio je u jednom kruševačkom preduzeću, a u slobodno vreme popravljao je sve što bi se pokvarilo u našoj ili komšijskoj kući.

Za mene je bio čovek koji ume sve.

Mogao je da popravi bicikl, napravi policu, zameni slavinu, ispeče paprike, nauči me da plivam i otera svaki strah samo jednom rečenicom.

- Dok sam ja tu, nemaš čega da se plašiš.

Verovala sam mu bezuslovno.

Moja majka, Vera, bila je sasvim drugačija. Tiha, nežna, gotovo neprimetna žena, koja je govorila malo, ali je sve primećivala. Znala je kada sam tužna čak i kada bih se smejala. Znala je kada lažem, kada sam zaljubljena, kada me nešto muči.

Imala je lepe, svetlosmeđe oči i dugu kosu koju je najčešće vezivala u punđu. Radila je kao administrativna službenica, a posle posla bi žurila kući, jer je, kako je govorila, najviše volela kada smo svi za stolom.

Naša kuća nije bila bogata. Imali smo star nameštaj, šporet koji je zimi grejao kuhinju, tepih sa velikim crvenim cvetovima i kredenc u kojem je majka čuvala porcelanske šolje namenjene samo gostima.

Foto: Shutterstock

Ali nikada nisam osećala da nam nešto nedostaje.

Naprotiv, činilo mi se da imamo više od svih.

Imali smo zajedničke nedeljne ručkove, očeve priče, majčine kolače, letnje večeri u dvorištu i onu posebnu sigurnost koju dete oseća kada zna da će, šta god da se dogodi, neko uvek biti tu da ga dočeka.

Nisam tada mogla ni da naslutim da je u toj istoj kući, među stvarima koje smo svakodnevno dodirivali, postojala jedna priča koju niko nije smeo da izgovori.

Majka je čuvala svaku moju sitnicu, ali o svojoj mladosti gotovo nikada nije govorila

Rođena sam u proleće 1980. godine.

Majka je često govorila da sam došla na svet u trenutku kada su procvetale trešnje i kada je otac prvi put posle mnogo godina zaplakao od sreće.

- Kad su mi te doneli, bila si crvena kao paprika - pričao je otac. - A ja sam mislio da lepše dete nikada nije rođeno.

- Svaki otac to misli - zadirkivala ga je majka.

- Neka misli. Ja sam bio u pravu.

Tako su izgledali njihovi razgovori. Uvek bi se malo prepirali, a onda smejali.

Bar sam ja verovala da je tako.

Majka je brižljivo čuvala sve što je bilo povezano sa mojim odrastanjem. Prvu kapicu iz porodilišta, narukvicu sa imenom, mlečni zub, pramen kose, čestitke koje sam joj pravila za Osmi mart, školske crteže i sveske.

Imala je veliku kartonsku kutiju presvučenu plavim papirom, sa sitnim belim cvetovima.

Na poklopcu je njenim urednim rukopisom pisalo: „Jelenine uspomene“.

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Kada bih je pitala zašto čuva toliko nepotrebnih stvari, odgovarala bi:

- Jednog dana ćeš razumeti da ništa što je vezano za tvoje dete nije nepotrebno.

I zaista, mnogo godina kasnije, razumela sam.

Ali ono što nisam razumela bilo je zašto je žena koja je toliko pažljivo čuvala svaki trag mog života gotovo potpuno izbrisala tragove sopstvene mladosti.

U našoj kući postojalo je mnogo fotografija. Slike sa mojih rođendana, porodičnih slava, letovanja, školskih priredbi, venčanja rođaka.

Međutim, fotografija moje majke pre udaje bilo je veoma malo.

Na jednoj je stajala ispred neke zgrade u beloj bluzi i tamnoj suknji. Na drugoj je sedela pored svoje sestre Ljubice, moje tetke. Na trećoj, već požuteloj, gledala je u daljinu, oslonjena na ogradu nekog mosta.

Ta treća fotografija me je posebno privlačila.

Majka je na njoj bila mlada, možda dvadesetogodišnjakinja. Kosa joj je padala preko ramena, a na licu je imala izraz koji nikada nisam uspevala da objasnim.

Nije bila tužna, ali nije bila ni srećna.

Izgledala je kao neko ko nešto čeka.

- Mama, gde je ovo slikano? - pitala sam je jednom.

Uzela je fotografiju, pogledala je i na trenutak zaćutala.

- Davno je to bilo, Jelena.

- Znam, ali gde?

- Negde na putovanju.

- Sa tatom?

Tada je prvi put skrenula pogled.

- Ne, pre nego što sam upoznala tvog oca.

- A sa kim si bila?

- Sa društvom.

- Kojim društvom?

Nasmešila se, ali mi se učinilo da joj osmeh nije dopirao do očiju.

- Mnogo ti pitaš, devojčice moja.

Vratila je fotografiju u album i predložila da pravimo palačinke.

Zaboravila sam na pitanje čim je izvadila teglu džema.

Deca tako lako odustaju od odgovora kada veruju da odrasli nemaju šta da kriju.

Otac je bio moj čitav svet

Ako je majka bila mir naše kuće, otac je bio njena radost.

Bio je čovek koji je umeo da pretvori sasvim običan dan u praznik.

Sećam se jednog decembarskog popodneva kada je pao veliki sneg. Imala sam šest godina i bila sam bolesna. Temperatura me je danima držala u krevetu, a ja sam plakala jer su sva deca iz ulice pravila Sneška Belića.

Otac se vratio sa posla, video me kako sedim pored prozora i pitao šta nije u redu.

- Svi se igraju, samo ja ne mogu.

Nije rekao ništa.

Obukao je kaput, stavio kapu i izašao u dvorište.

Posmatrala sam ga kroz staklo dok je pravio ogromnog Sneška. Umesto šargarepe stavio mu je crvenu papriku, umesto očiju dva ugljena, a na glavu svoj stari šešir.

Kada je završio, na komadu kartona napisao je: „Za moju Jelenu“.

Zatim je Sneška okrenuo prema mom prozoru.

Bila sam toliko srećna da sam zaboravila na temperaturu.

Majka je stajala iza mene i ćutala.

Kada sam se okrenula, videla sam da plače.

- Mama, zašto plačeš?

Brzo je obrisala oči.

- Zato što imaš dobrog tatu.

- Najboljeg na svetu!

- Da, dušo - rekla je. - Najboljeg na svetu.

Danas se tog trenutka sećam drugačije.

Ne zbog Sneška.

Ne zbog snega.

Nego zbog načina na koji je majka izgovorila te reči.

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Kao da je u njima bilo mnogo više od običnog priznanja da sam imala dobrog oca.

Jedno pitanje koje je uvek ostajalo bez odgovora

Kako sam rasla, počela sam da primećujem da fizički ne ličim mnogo na oca.

On je bio tamnokos, tamnook, širokih ramena. Ja sam imala svetlu kosu, zelenkaste oči i sitnu građu.

Majka je govorila da ličim na njenu porodicu.

- Ista si moja baba Danica - ponavljala je.

Otac se na to smejao.

- Važno je da je lepa na majku, a pametna na mene.

Nisam mnogo razmišljala o tome sve do trećeg razreda osnovne škole.

Učiteljica nam je zadala da napravimo porodično stablo. Trebalo je da donesemo fotografije roditelja, baba i deda i napišemo nekoliko rečenica o njihovom životu.

Kod kuće sam raširila veliki papir preko kuhinjskog stola.

Otac mi je pomagao da nacrtam grane, a majka je iz albuma vadila fotografije.

- Mama, kako ste se ti i tata upoznali?

Otac je zastao sa olovkom u ruci.

- E, to je lepa priča rekao je.

Majka je odmah ustala.

- Moram da proverim ručak.

- Pa ispričaj mi ti, tata.

On se naslonio na stolicu.

- Upoznali smo se preko zajedničkih prijatelja.

- Gde?

- U Kruševcu.

- A kad?

Pogledao je prema kuhinji.

- Davno, sine. Pre nego što si se ti rodila.

- Je l’ si se odmah zaljubio?

Nasmejao se.

- Ja jesam.

- A mama?

- To ćeš morati nju da pitaš.

Otrčala sam u kuhinju.

Majka je stajala pored šporeta, iako ništa nije kuvala. Samo je držala poklopac u ruci.

- Mama, je l’ si se odmah zaljubila u tatu?

Dugo me je gledala.

Zatim je čučnula da nam lica budu u istoj visini.

- Tvoj otac je jedan od najboljih ljudi koje sam ikada upoznala.

- Ali je l’ si ga volela?

Pomilovala me je po obrazu.

- Mnogo ga volim, Jelena.

Tada mi je taj odgovor bio dovoljan.

Nisam razumela razliku između pitanja koje sam postavila i odgovora koji sam dobila.

Letovanja, rođendani i jedna porodična tradicija

Najlepši deo godine za mene je bio avgust.

Otac je tada uzimao godišnji odmor, a mi bismo nekoliko dana provodili kod njegovog brata Radeta, koji je živeo na selu, nedaleko od Aleksandrovca.

Kuća strica Radeta bila je velika, sa vinogradom iza nje i starom šupom punom stvari koje su meni delovale kao blago.

Imala sam dve rođake, Sanju i Milicu, i nas tri smo čitave dane provodile napolju.

Penjale smo se na drveće, brale šljive, igrale se prodavnice, pravile kolače od blata i uveče slušale priče starijih.

Otac bi sedeo sa stricem ispod vinove loze, dok bi majka i strina donosile večeru.

Često bi se pevalo.

Otac je imao lep glas, mada je tvrdio da nema sluha. Najviše je voleo stare narodne pesme.

Ponekad bi uzeo harmoniku koju je stric čuvao u ormanu, pa bi pokušavao da odsvira nekoliko melodija.

Majka ga je gledala sa osmehom.

U tim trenucima, dok sam sedela na njegovom krilu, osećala sam da ništa na svetu ne može da pokvari našu sreću.

Ipak, postojala je jedna neobična stvar.

Kada bi se razgovor među odraslima dotakao vremena pre mog rođenja, majka bi gotovo uvek pronašla razlog da ustane od stola.

Jednom je stric Rade, posle nekoliko čašica rakije, počeo da priča kako je Milan u mladosti bio veliki veseljak.

- Ma, kad se setim onih godina… - govorio je. - A tek one sedamdeset osme, kad se sve…

Nije završio rečenicu.

Otac ga je pogledao tako ozbiljno da sam se iznenadila.

- Rade, dodaj mi hleb.

Stric je zaćutao.

Majka je spustila pogled u tanjir.

Ja sam nastavila da jedem lubenicu.

Nisam znala da će mi broj te godine, 1978, jednog dana postati važniji od svih datuma koje sam učila u školi.

Majčina sestra je znala nešto što ja nisam

Tetka Ljubica bila je moja omiljena rođaka.

Bila je pet godina starija od majke, neudata, glasna i duhovita žena, koja je živela u Nišu i dolazila nam nekoliko puta godišnje.

Za razliku od majke, nije mnogo vodila računa o tome šta govori.

Donosila mi je haljine, knjige i slatkiše, a kada bih bila mala, krišom mi je davala novac da kupim šta poželim.

Obožavala sam je.

Međutim, između nje i moje majke postojala je neka čudna napetost koju sam primetila tek kada sam malo porasla.

Volele su se, u to nisam sumnjala.

Ali bilo je trenutaka kada bi se pogledale kao dve žene koje dele nešto teško, nešto o čemu ne mogu da razgovaraju pred drugima.

Jednog leta, kada sam imala deset godina, probudila sam se usred noći jer sam bila žedna.

Sišla sam u kuhinju i čula njihove glasove.

Vrata su bila odškrinuta.

- Vera, prošlo je toliko godina - govorila je tetka.

- Znam koliko je prošlo.

- Ne možeš celog života tako.

- Ljubice, molim te.

- A šta ako jednog dana sazna?

Nastala je tišina.

Zatim sam čula majčin glas, tih i neobično oštar.

- Neće saznati.

- To ne možeš da znaš.

- Dok sam ja živa, neće.

Stajala sam u hodniku, držeći praznu čašu.

Nisam razumela o čemu govore, ali me je majčin ton uplašio.

Nikada je ranije nisam čula da tako razgovara sa sestrom.

Kada sam zakoračila u kuhinju, obe su se trgle.

- Jelena! - uzviknula je majka. - Šta radiš budna?

- Žedna sam.

Tetka je odmah ustala i sipala mi vodu.

- Evo, zlato tetkino.

Pogledala sam ih.

- Šta ja neću saznati?

Majci je čaša gotovo ispala iz ruke.

Tetka je prva progovorila.

- Ma, pričamo o jednom iznenađenju.

- Kakvom?

- Ne smemo da ti kažemo, onda ne bi bilo iznenađenje.

Bila sam zadovoljna odgovorom.

Nekoliko nedelja kasnije dobila sam novi bicikl za rođendan i zaključila da su o njemu razgovarale.

Godinama nisam ni pomislila da bi iza tog razgovora moglo da se krije nešto drugo.

Dan kada sam prvi put videla oca da plače

Imala sam dvanaest godina kada je umrla moja baka po majci.

Baka Danica bila je stroga žena, uvek obučena u tamno, sa maramom na glavi i rukama koje su mirisale na sapun i bosiljak.

Nije bila naročito nežna, ali me je volela na svoj način.

Kada bi dolazila kod nas, uvek bi mi donosila domaće kolače i govorila da ne smem da budem razmažena.

Posle njene smrti majka se potpuno promenila.

Danima je ćutala, slabo jela i dugo sedela kraj prozora.

Otac je pokušavao da je uteši.

Jedne večeri, dok sam prolazila hodnikom, čula sam kako razgovaraju u spavaćoj sobi.

- Ne možeš više sebe da kažnjavaš - rekao je otac.

- Ti ne razumeš.

- Razumem više nego što misliš.

- Ona mi nikada nije oprostila.

- Vera, dosta je.

- Nikada, Milane. Do poslednjeg dana.

Zatim sam čula majčin plač.

Foto: Shutterstock

Otac je dugo ćutao, a onda rekao nešto što mi je ostalo u sećanju.

- Da mogu ponovo da biram, opet bih izabrao vas dve.

Tada nisam znala šta te reči znače.

Mislila sam da govori o braku, o njihovoj ljubavi, o meni.

Bila sam ponosna.

Moj otac je toliko voleo moju majku da bi je ponovo izabrao.

Tek mnogo kasnije počela sam da se pitam zašto je rekao „vas dve“, a ne samo „tebe“.

I zašto je majka na te reči zaplakala još jače.

Nikada me nije pustio da poverujem da nisam dovoljno dobra

U pubertetu sam postala nesigurna.

Bila sam sitna, mršava, imala sam krive zube i mislila da su sve druge devojčice lepše od mene.

Kada sam u sedmom razredu prvi put došla kući uplakana jer mi je jedan dečak rekao da sam ružna, otac me je zatekao u sobi.

- Ko je dirao moju devojčicu?

- Niko.

- Jelena, nemoj da lažeš starog majstora.

Ispričala sam mu šta se dogodilo.

Seo je pored mene i ozbiljno me pogledao.

- Znaš li ti šta je lepota?

Odmahnula sam glavom.

- Lepota je kad čovek ima dobro srce. A ti, sine, imaš srce koje je veće od tebe.

- Ali ja nisam lepa.

- Jesi. Samo još ne znaš.

Zatim je otišao u dvorište i doneo jednu malu ružu.

- Vidiš ovu ružu? Još nije procvetala. Je l’ to znači da nije lepa?

- Ne.

- Eto.

Stavio ju je u čašu na mom stolu.

Tu ružu pamtim bolje nego sve bukete koje sam kasnije dobijala.

Moj otac nije bio čovek velikih reči, ali je umeo da kaže upravo ono što je trebalo.

Kada sam završila osnovnu školu sa odličnim uspehom, bio je ponosniji od svih.

Kada sam upisala gimnaziju, organizovao je ručak za najbliže.

Kada sam prvi put dobila lošu ocenu iz matematike, nije me grdio.

- Jedna ocena ne govori koliko vrediš.

A kada sam sa sedamnaest godina doživela prvo ljubavno razočaranje, samo je rekao:

- Ko ne ume da čuva tvoje srce, nije ga ni zaslužio.

Nikada nisam posumnjala u njegovu ljubav.

Niti sam ikada pomislila da postoji nešto što bi moglo da promeni činjenicu da je on moj otac.

Čudna kutija na vrhu ormara

U našoj spavaćoj sobi, koju su roditelji koristili otkako pamtim, stajao je veliki drveni ormar.

Na njegovom vrhu majka je držala nekoliko kutija, staru putnu torbu i jedan mali kofer sa metalnim kopčama.

Taj kofer me je oduvek zanimao.

Bio je tamnobraon, izgreban i izgledao je kao da je mnogo putovao.

Kada sam imala petnaest godina, jednom sam pokušala da ga otvorim.

Tražila sam staru haljinu koju mi je majka obećala za školsku predstavu.

Popela sam se na stolicu, dohvatila kofer i spustila ga na krevet.

Bio je zaključan.

Protresla sam ga.

Unutra je nešto šuškalo.

U tom trenutku majka je ušla u sobu.

Nikada neću zaboraviti njen izraz lica.

- Šta to radiš?!

Trgla sam se.

- Tražim onu tvoju haljinu.

Prišla je tako brzo da sam se uplašila.

- Ko ti je rekao da diraš taj kofer?

- Niko. Mislila sam…

- Ne smeš da diraš tuđe stvari!

Foto: Yegor Larin / Alamy / Profimedia

Bila sam zatečena.

Majka nikada nije vikala na mene.

- Izvini - promucala sam.

Uzela je kofer, podigla ga na ormar i okrenula se prema prozoru.

Videla sam da joj ruke drhte.

- Mama, je l’ sve u redu?

Nije odgovorila odmah.

- Jeste. Samo… neke stvari ne volim da se diraju.

Izašla sam iz sobe postiđena.

Te večeri majka je došla kod mene.

Sela je na ivicu kreveta i pomilovala me po kosi.

- Izvini što sam vikala.

- Nema veze.

- Nisi ništa pogrešila.

- A šta je u koferu?

Dugo je ćutala.

- Uspomene.

- Kakve?

- Neke koje bole.

Nisam više pitala.

Zagrlila sam je i rekla da je volim.

Ona me je stegla toliko snažno da sam se iznenadila.

- I ja tebe, dušo. Više nego što ćeš ikada moći da razumeš.

Tada nisam znala da će taj isti kofer, mnogo godina kasnije, promeniti sve što sam mislila da znam o svojoj porodici.

Poslednje bezbrižne godine

Vreme je prolazilo.

Završila sam gimnaziju, upisala fakultet i počela da živim život koji je sve manje bio vezan za našu malu kuću.

Otac je stario, ali je i dalje bio isti.

Svakog puta kada bih dolazila kući, čekao me je na kapiji.

- Stigla moja princeza!

Majka bi već pripremila omiljeni ručak.

Njih dvoje su bili moje utočište čak i kada sam odrasla.

U međuvremenu sam se udala, dobila ćerku i nastavila da dolazim kod njih gotovo svake nedelje.

Otac je obožavao svoju unuku.

Kada ju je prvi put uzeo u naručje, rasplakao se.

- Ista moja Jelena - rekao je.

Majka je stajala pored nas i gledala ih.

U jednom trenutku pružila je ruku i nežno dodirnula očevo rame.

Bio je to sasvim običan gest.

Ali danas, kada zatvorim oči, vidim taj prizor kao fotografiju.

Njegove ruke koje drže moje dete.

Majčine oči pune suza.

I mene, koja nisam imala pojma koliko toga još ne znam.

Otac je preminuo iznenada, od srčanog udara, kada sam imala trideset osam godina.

Tog dana se moj svet prvi put zaista srušio.

Sećam se da sam sedela na podu hodnika i ponavljala:

- Nije moguće. Tata ne može da umre.

Majka nije plakala pred ljudima.

Samo je sedela, nepomična, gledajući u njegove cipele kraj vrata.

Tek kada smo ostale same, rekla je:

- Bio je bolji nego što je iko znao.

Pomislila sam da govori o njegovoj dobroti.

Nisam postavljala pitanja.

Bila sam suviše slomljena da bih u tim rečima tražila skriveno značenje.

Posle očeve smrti, majka je počela da živi među uspomenama

Narednih godina majka je sve ređe izlazila iz kuće.

Čuvala je očeve stvari kao svetinje.

Njegov kaput ostao je na istom čiviluku. Njegova šolja stajala je na polici. Sat koji je nosio godinama čuvala je u fioci pored kreveta.

Ponekad bih je zatekla kako sedi za kuhinjskim stolom i gleda u praznu stolicu preko puta sebe.

- Mama, moraš malo da izlaziš.

- Kuda ću ja, dete?

- Među ljude. Kod tetke. Kod nas.

Nasmešila bi se.

- Meni je ovde lepo.

Ali znala sam da nije.

Nekoliko puta pokušala sam da je nagovorim da zajedno pregledamo stare stvari i oslobodimo malo prostora.

Uvek je odbijala.

- Neka stoji. Nikome ne smeta.

Posebno nije dozvoljavala da diram ormar u spavaćoj sobi.

Jednom sam se našalila:

- Mama, šta kriješ tamo, zlato?

Pogledala me je ozbiljno.

- Neke stvari su skuplje od zlata, Jelena.

- Pa dobro, nemoj odmah da se ljutiš.

Nije se ljutila.

Samo je izgledala tužno.

Kako je starila, postajala je sve zamišljenija. Ponekad bi započela rečenicu, pa je prekinula, kao da se predomislila.

Jedne večeri, dok smo pile čaj, iznenada me je pitala:

- Jelena, jesi li ti bila srećno dete?

Nasmejala sam se.

- Mama, kakvo je to pitanje? Naravno da jesam.

- Baš srećno?

- Najsrećnije. Imala sam vas dvoje.

Spustila je pogled.

- Dobro.

- Zašto me to pitaš?

- Onako. Star čovek svašta razmišlja.

Uzela sam je za ruku.

- Ti i tata ste mi dali sve.

Njene oči su se napunile suzama.

- Nismo baš sve, dušo.

- Kako niste?

Odmahnula je glavom.

- Ništa. Zaboravi.

Tada sam pomislila da je muči starost, možda osećaj krivice što nije mogla da mi pruži više novca, putovanja ili nekih drugih stvari.

Nisam znala da ona ne misli na ono što mi nije dala.

Mislila je na ono što mi nikada nije rekla.

Majčina poslednja želja

Majka je umrla posle kratke bolesti.

Imala je osamdeset godina.

Poslednjih dana bila je veoma slaba, ali je ostala potpuno svesna.

Sedela sam pored njenog kreveta, držala je za ruku i pričala joj o običnim stvarima, pokušavajući da je makar nakratko odvratim od bola.

Jednog popodneva zamolila me je da zatvorim vrata.

- Jelena, hoću nešto da ti kažem.

Nagnula sam se prema njoj.

- Reci, mama.

Dugo je gledala u mene.

- Tvoj otac te je mnogo voleo.

Nasmešila sam se kroz suze.

- Znam.

- Više nego što možeš da zamisliš.

- Znam, mama.

Stegla mi je ruku.

- Nemoj nikada da zaboraviš koliko te je voleo.

- Neću.

Zatim je sklopila oči.

Mislila sam da je zaspala.

Ali nekoliko trenutaka kasnije ponovo je progovorila.

- Nije sve u krvi, dete moje.

Nisam razumela.

- Kako misliš?

Otvorila je oči i pogledala me sa nekom neobičnom tugom.

- Čovek je ono što učini za druge. Zapamti to.

Pomilovala sam je po čelu.

- Odmori se, mama.

Htela je još nešto da kaže.

Videla sam kako joj se usne pomeraju.

Ali nije uspela.

Dva dana kasnije zauvek je zatvorila oči.

Sa njom je, verovala sam, otišao i poslednji deo mog detinjstva.

Nisam ni slutila da je iza sebe ostavila nešto što će ga iz temelja promeniti.

Kofer koji je čekao skoro pola veka

Posle sahrane nisam imala snage da ulazim u majčinu sobu.

Kuća je bila tiha.

Više nije bilo očevog zvižduka, majčinog glasa, mirisa ručka koji nas je nedeljom okupljao.

Sve je ostalo na svom mestu, ali ničega više nije bilo kao ranije.

Tek nekoliko nedelja kasnije odlučila sam da počnem da sređujem stvari.

Ćerka mi je ponudila pomoć, ali sam je odbila.

Želela sam da budem sama.

Otvorila sam ormare, vadila majčine bluze, marame, stare džempere i uredno složene peškire.

Svaki predmet vraćao me je u neko davno vreme.

U jednoj fioci pronašla sam svoje školske čestitke.

U drugoj očeva pisma koja joj je slao kada bi odlazio na službeni put.

Plakala sam i smejala se istovremeno.

A onda sam podigla pogled prema vrhu ormara.

Tamo je i dalje stajao onaj stari, tamnobraon kofer.

Isti onaj koji sam pokušala da otvorim kao petnaestogodišnjakinja.

Gotovo trideset godina kasnije ponovo sam ga spustila na krevet.

Bio je prekriven prašinom.

Metalne kopče bile su potamnele.

Ovoga puta nije bio zaključan.

Otvorila sam ga polako.

Unutra su bile uredno složene stvari: nekoliko starih pisama, svilena marama, požutela fotografija, mala kutija sa nakitom i jedna debela sveska tamnoplave boje.

Na koricama sveske, majčinim rukopisom, pisalo je samo:

"1978."

Osetila sam neobičan nemir.

Uzela sam je u ruke.

Listovi su mirisali na star papir, a ivice su bile požutele.

Otvorila sam prvu stranu.

Na njoj je pisalo:

"Ako ikada budem imala ćerku, volela bih da zna da nisam oduvek bila žena kakvu će upoznati. Pre nego što postanemo majke, sve smo mi bile nečije devojčice. I sve smo nekada verovale da ljubav može da pobedi baš sve."

Zastala sam.

Nikada nisam znala da je moja majka vodila dnevnik.

Okrenula sam nekoliko stranica.

Bile su ispunjene sitnim, urednim rukopisom.

Datumi su se nizali od januara do decembra 1978. godine.

Na nekim mestima mastilo je bilo razmazano, kao da su stranice nekada bile pokvašene.

Možda su to bile suze.

Možda samo voda.

Nisam znala.

Nisam još bila spremna da čitam sve.

Ali me je nešto nateralo da otvorim poslednju ispisanu stranicu.

Tamo nije bilo dugog zapisa.

Samo nekoliko rečenica.

Ispod datuma, 31. decembar 1978, majka je napisala:

"Večeras sam donela odluku sa kojom ću morati da živim do kraja. Ne znam hoće li mi Bog ikada oprostiti. Znam samo da više nema povratka i da će jedan dobar čovek možda zauvek nositi teret koji nije njegov."

Ispod toga stajala je još jedna rečenica:

"Ako jednog dana budem imala dete, moliću se da nikada ne sazna šta se zaista dogodilo."

A zatim, na samom dnu stranice, izdvojeno od ostatka teksta, bilo je ispisano ime.

Milan.

Ime mog oca.

Čoveka koji me je učio da vozim bicikl.

Čoveka koji je pravio Sneška ispod mog prozora.

Čoveka koji mi je govorio da se nikada ničega ne plašim.

Gledala sam u to ime i nisam razumela zašto ga je majka napisala na kraju dnevnika iz godine u kojoj se, prema porodičnoj priči, njihov zajednički život tek rađao.

A još manje sam razumela zašto je pored njegovog imena, toliko sitno da sam jedva mogla da pročitam, dopisala:

"Oprosti mi, Milane. Ti jedini znaš zašto."

Sedela sam nepomično.

Napolju je počela kiša.

Negde u kući sat je otkucavao minute.

Prvi put u životu osetila sam da su zidovi u kojima sam odrasla puni pitanja.

Zatvorila sam dnevnik.

Zatim sam ga ponovo otvorila, ovog puta na prvoj stranici.

Nisam znala šta ću pronaći.

Nisam znala ni da li želim da saznam.

Samo sam znala da je moja majka, žena za koju sam verovala da nikada ništa nije krila od mene, gotovo pola veka čuvala priču zbog koje je molila za oproštaj.

I da je moj otac, čovek kojem sam verovala više nego ikome, očigledno znao mnogo više nego što mi je ikada rekao.

Tog popodneva nisam izgubila samo mir. Izgubila sam sigurnost da poznajem sopstvenu prošlost.

A ono što sam pročitala na narednim stranicama nateralo me je da se prvi put zapitam da li je moje detinjstvo zaista počelo onako kako su mi roditelji pričali.

Čovek sa fotografije nije bio moj otac

Te noći nisam spavala.

Sedela sam za kuhinjskim stolom, na istom mestu na kojem je moja majka godinama pila prvu jutarnju kafu, i ispred sebe držala njenu staru svesku.

Napolju je padala kiša. Povremeno bi se čulo kako automobili prolaze mokrom ulicom, a zatim bi ponovo nastupila tišina.

Bila sam sama u kući u kojoj sam provela detinjstvo, okružena predmetima koji su mi bili poznati, a ipak sam prvi put imala osećaj da se nalazim na potpuno nepoznatom mestu.

Otvorila sam dnevnik na prvoj stranici.

Datum je bio 12. januar 1978. godine.

Majka je tada imala dvadeset dve godine.

"Danas sam ponovo srela Nikolu. Stajao je ispred biblioteke, sa knjigom u ruci, i smejao se kao da na ovom svetu ne postoji nijedna briga. Pitao me je zašto uvek žurim. Nisam umela da mu odgovorim. Istina je da ne žurim nikuda. Samo se plašim da će primetiti koliko mi je drago kada ga vidim."

Pročitala sam zapis nekoliko puta.

Nikola.

Nikada ranije nisam čula to ime u razgovorima svojih roditelja.

Okrenula sam sledeću stranicu.

"Nikola kaže da bi jednog dana voleo da živi u kući sa velikim prozorima. Kaže da ljudi treba da imaju mnogo svetlosti, čak i onda kada im je u duši mrak. Danas mi je doneo knjigu Desanke Maksimović. Na prvoj strani napisao je: ‘Veri, da nikada ne zaboravi koliko vredi.’"

Osetila sam kako mi se grlo steže.

Moja majka je bila zaljubljena.

Ne u Milana, mog oca.

U nekog Nikolu.

Naravno, znala sam da su moji roditelji imali živote pre nego što su se upoznali. Nisam bila toliko naivna da verujem kako je njihova ljubav bila prva i jedina.

Ali način na koji je majka pisala o tom čoveku bio je neobičan.

Svaka rečenica bila je puna nežnosti.

Opisivala je njegove oči, glas, način na koji je držao cigaretu, sitne navike koje je primećivala samo osoba koja nekoga pažljivo posmatra.

Na jednoj stranici pisalo je:

"Danas me je pitao da li verujem da postoje ljudi koji su stvoreni jedno za drugo. Rekla sam da ne znam. On je rekao da zna. A onda me je poljubio."

Zatvorila sam oči.

Pokušala sam da zamislim svoju majku, onu tihu, ozbiljnu ženu koju sam poznavala, kako stoji negde u Kruševcu, mlada i zaljubljena, dok je neki nepoznati muškarac ljubi.

Bilo mi je čudno.

Ali ono što sam pronašla nekoliko stranica kasnije potpuno me je uznemirilo.

Između listova nalazila se mala crno-bela fotografija.

Na njoj je majka stajala pored visokog mladića svetle kose.

Oboje su se smejali.

On je jednom rukom držao njeno rame, a drugom joj pridržavao kaput.

Na poleđini je pisalo:

"Vera i Nikola, mart 1978. Da nam svaki mart bude ovakav."

Dugo sam gledala u njegovo lice.

Imao je svetle oči, usko lice i pomalo nepravilan osmeh.

Nešto mi je na njemu bilo poznato.

Nisam odmah shvatila šta.

A onda sam ustala, otišla do ogledala u hodniku i pogledala sebe.

Isti oblik očiju.

Ista mala rupica na bradi.

Isti nepravilan osmeh.

Osetila sam hladnoću koja mi se širila niz leđa.

- Ne - izgovorila sam naglas. - To ništa ne znači.

Ljudi liče jedni na druge.

Sličnosti mogu biti slučajne.

Ali nisam mogla da prestanem da gledam fotografiju.

Ljubav koju je baka pokušala da zabrani

Nastavila sam da čitam.

Majčini zapisi postajali su sve duži.

U aprilu 1978. godine Nikola joj je predložio da zajedno odu u Beograd.

Studirao je građevinu, povremeno radio kod jednog rođaka i planirao da se zaposli čim diplomira.

Njegova porodica nije bila imućna. Otac mu je rano umro, a majka je živela u selu nedaleko od Trstenika.

Moja baka Danica, međutim, nije odobravala tu vezu.

"Majka kaže da od ljubavi ne može da se živi. Kaže da je Nikola lep i lepo govori, ali da nema ništa svoje. Danas mi je rekla da neću završiti kao ona, sa čovekom koji je ceo život obećavao bolje sutra. Pitala sam je da li je ikada volela oca. Ošamarila me je."

Zastala sam.

Moja baka, žena koja mi je u detinjstvu delovala strogo, ali pravedno, udarila je moju majku zato što ju je pitala o ljubavi.

Sledeći zapis bio je još potresniji.

"Nikola je rekao da će me čekati koliko god bude trebalo. Ne želi da se svađam sa porodicom zbog njega. Ali kako da objasnim majci da mi nije važno ima li kuću, automobil ili siguran posao? Kada me zagrli, prvi put u životu ne osećam strah od budućnosti."

Čitala sam gotovo bez daha.

U maju je Nikola dobio priliku da nekoliko meseci radi u Beogradu.

Dogovorili su se da će se venčati čim se vrati.

Majka je zapisala da je počela da skuplja novac, krišom kupovala stvari za zajednički život i zamišljala kako će izgledati njihov stan.

A onda je, sredinom juna, sve počelo da se menja.

"Nikola se već osam dana nije javio. Poslednje pismo stiglo je početkom meseca. Pisao je da ima mnogo posla i da će uskoro doći. Ne znam zašto sam toliko uznemirena. Ljubica kaže da preterujem. Majka kaže da sam konačno počela da shvatam kakav je."

Na narednoj stranici:

"Danas je stiglo pismo. Nikola kaže da mora da ode u inostranstvo. Ponuđen mu je posao preko jednog poznanika. Ne zna koliko će ostati. Piše da je to naša prilika da jednog dana imamo sve ono o čemu smo sanjali. Molio me je da ga čekam."

A onda, nekoliko dana kasnije:

"Ne razumem kako čovek može da ode kada nekoga voli. Kaže da sve radi zbog nas, a ja bih radije živela sa njim u jednoj sobi nego čekala u velikoj kući koju možda nikada nećemo imati."

U julu su pisma postala ređa.

U avgustu su potpuno prestala.

Pismo koje nikada nije stiglo

Jedan zapis bio je podvučen crvenom olovkom.

Datum: 19. avgust 1978.

„Danas sam saznala da sam trudna.“

Ruke su počele da mi drhte.

Pročitala sam rečenicu ponovo.

I još jednom.

Trudna.

Moja majka je bila trudna u avgustu 1978. godine.

Ja sam rođena u proleće 1980.

Odmah sam počela da računam.

Nije moglo biti reči o meni.

Moralo je postojati još jedno dete.

Dete za koje nikada nisam čula.

Nastavila sam da čitam.

"Lekar kaže da sam u drugom mesecu. Nisam znala da li da plačem ili da se smejem. Prvo sam pomislila na Nikolu. Zamišljala sam kako mu govorim da ćemo dobiti dete. Kako me podiže u naručje i govori da ćemo se snaći. A onda sam se setila da ne znam ni gde se nalazi."

Narednih nekoliko stranica bilo je ispunjeno majčinim strahovima.

Pisala je da je pokušala da pronađe Nikolu preko njegovih poznanika.

Jedan joj je rekao da je otišao u Nemačku.

Drugi da je u Austriji.

Treći nije znao ništa.

Poslala je pismo na poslednju adresu koju joj je ostavio.

Nije dobila odgovor.

U septembru je priznala trudnoću svojoj sestri Ljubici.

"Ljubica me je zagrlila i rekla da ćemo pronaći rešenje. Plakala je sa mnom. Molila sam je da ne govori majci. Obećala je."

Ali baka je ubrzo saznala.

Ono što je usledilo bilo je toliko bolno da sam nekoliko puta morala da prekinem čitanje.

"Majka je rekla da sam osramotila porodicu. Pitala me je kako sam mogla da budem toliko glupa. Rekla je da se Nikola neće vratiti i da će me ljudi celog života pokazivati prstom. Nisam joj odgovorila. Samo sam držala ruku na stomaku i mislila da moje dete ne sme da čuje te reči."

Sledeći zapis bio je kratak.

"Danas mi je rekla da u ovoj kući nema mesta za dete bez oca."

Spustila sam dnevnik.

Osetila sam bes prema baki, iako je odavno bila mrtva.

Pomislila sam na majku, mladu, trudnu, uplašenu, bez čoveka kojeg voli i bez podrške žene od koje je očekivala zaštitu.

A onda sam se setila Milana.

Mog oca.

Kakve je on veze imao sa svim tim?

Odgovor sam pronašla nekoliko stranica kasnije.

Milan je znao istinu od samog početka

U oktobru 1978. godine majka je prvi put pomenula Milana Petrovića.

"Danas je došao Milan. Doneo je drva za zimu i popravio vrata na šupi. Zna ga Ljubičin prijatelj. Deluje kao dobar čovek. Nije mnogo govorio. Kada je video da plačem, samo je pitao treba li mi nešto."

Narednih nedelja Milan je sve češće dolazio.

Pomagao je oko kuće, donosio namirnice, razgovarao sa bakom Danicom.

Majka je pisala da joj je njegovo prisustvo prijalo, ali da nije želela da mu daje lažnu nadu.

A onda je jednog novembarskog dana saznao za trudnoću.

"Rekla sam mu sve. O Nikoli, o pismima, o detetu. O tome da nemam pojma šta ću. Dugo je ćutao. Mislila sam da će ustati i otići. Ali samo je rekao: ‘Vera, dete nije krivo ni za šta.’"

Oči su mi se napunile suzama.

Mogla sam da čujem očev glas dok izgovara tu rečenicu.

Bio je to upravo onakav odgovor kakav bih od njega očekivala.

Na sledećoj stranici majka je zapisala nešto što me je potpuno slomilo.

"Milan me je danas pitao da li bih pristala da se udam za njega. Rekla sam mu da ga ne volim onako kako žena treba da voli muža. Rekao je da zna. Pitala sam ga zašto bi onda to uradio. Odgovorio je: ‘Zato što ne mogu da gledam kako propadaš, a da ništa ne pokušam.’"

Nisam mogla da zaustavim suze.

Moj otac je znao.

Od samog početka.

Znao je da majka voli drugog čoveka.

Znao je da nosi tuđe dete.

I ipak je želeo da joj pomogne.

Ali ono što sam pročitala nekoliko stranica kasnije potpuno je promenilo tok priče.

Dete koje nije dočekalo proleće

U decembru 1978. godine majka je završila u bolnici.

U dnevniku je zapisala da je prethodnih dana imala bolove, ali da ih je skrivala jer nije želela dodatno da zabrinjava porodicu.

Jednog jutra probudila se sa jakim krvarenjem.

Milan ju je odvezao lekaru.

Izgubila je trudnoću.

"Nema više mog deteta. Nema malog srca koje sam zamišljala kako kuca ispod mog. Lekar mi je govorio nešto o komplikacijama, o tome da se takve stvari događaju. Nisam ga čula. Samo sam gledala u svoje ruke i mislila da sam izneverila jedino biće koje je bilo potpuno moje."

Dugo nisam mogla da nastavim.

Nisam znala da je moja majka pre mene izgubila dete.

Nikada mi to nije rekla.

Nikada nije pomenula trudnoću, bolnicu, Nikolu.

Odjednom sam drugačije razumela njenu preteranu brigu kada sam bila mala.

Zašto me je budila noću da proveri dišem li.

Zašto je plakala kada bih se razbolela.

Zašto je toliko čuvala moje prve cipelice i svaku sitnicu iz detinjstva.

Možda je u meni čuvala i uspomenu na dete koje nikada nije upoznala.

Na narednoj stranici pisalo je:

"Milan je danas došao. Nisam htela da ga vidim. Rekla sam mu da nema više razloga da se ženi mnome. Dete je umrlo. Slobodna sam, a i on je slobodan. Pogledao me je i rekao: ‘Vera, nisam ja hteo da oženim tvoju nevolju. Hteo sam da oženim tebe.’"

Zaplakala sam naglas.

Sada sam razumela zašto je majka toliko puta govorila da je moj otac najbolji čovek kojeg je poznavala.

Ali nisam razumela zašto je čitavog života osećala potrebu da mu se izvinjava.

Ako ju je voleo, ako su se venčali i dobili mene, zašto je tajna ostala toliko teška?

Odgovor se nalazio na poslednjim stranicama dnevnika.

Istina o Nikolinom nestanku

Poslednji zapis iz 1978. godine bio je mnogo duži nego ostali.

Majka je pisala da je nekoliko dana pre Nove godine tetka Ljubica pronašla pismo koje je stiglo još u septembru.

Pismo je bilo adresirano na Veru.

Ali nikada joj nije uručeno.

Baka Danica ga je sakrila.

U njemu je Nikola pisao da se vraća u Srbiju.

Da je posao u inostranstvu propao.

Da je shvatio da novac ne vredi ništa ako izgubi ženu koju voli.

I da želi da se venčaju.

"Nisam mogla da verujem. Sve vreme sam mislila da me je napustio. Mislila sam da je zaboravio na mene i naše planove. A on se vraćao. Tražio me je. Pisao mi je."

U pismu je Nikola ostavio i adresu na kojoj će boraviti u Beogradu.

Majka je odmah poželela da ode.

Ali Milan ju je zamolio da sačeka.

Ne zato što je želeo da je zadrži.

Već zato što je nekoliko dana ranije saznao nešto što nije znao kako da joj saopšti.

Nikola je doživeo tešku saobraćajnu nesreću na putu prema Srbiji.

Preminuo je u bolnici u Austriji.

Majka je u dnevniku napisala:

"Milan je znao. Saznao je preko čoveka koji je poznavao Nikolu. Nije mi rekao odmah jer sam bila u bolnici i jer se plašio da neću izdržati još jednu nesreću. Danas mi je sve priznao. Nisam ljuta na njega. Znam da je želeo da me zaštiti. Ali ne mogu da prestanem da mislim da sam poslednje mesece Nikolinog života provela verujući da me više ne voli."

Poslednje rečenice bile su napisane drhtavim rukopisom.

"Milan kaže da me neće požurivati. Da mogu da tugujem koliko god mi je potrebno. Da će biti tu ako ga ikada budem želela pored sebe. Ne znam kako čovek može toliko da voli nekoga ko mu ne može uzvratiti istom merom."

A zatim:

"Večeras sam donela odluku sa kojom ću morati da živim do kraja. Ne znam hoće li mi Bog ikada oprostiti. Znam samo da više nema povratka i da će jedan dobar čovek možda zauvek nositi teret koji nije njegov."

Na dnu stranice stajalo je ime mog oca.

Milan.

I molba za oproštaj.

Shvatila sam da je majka odlučila da prihvati njegovu ljubav, iako je još tugovala za Nikolom.

Ali tada se pojavilo novo pitanje.

Zašto je pisala o teretu koji nije njegov?

Da li je mislila samo na svoju prošlost?

Ili je postojalo još nešto?

Tetka Ljubica je konačno progovorila

Sutradan sam pozvala tetku Ljubicu.

Bila je veoma stara, ali bistrog uma.

Kada je čula da sam pronašla dnevnik, dugo je ćutala.

- Pročitala si ga? - pitala je.

- Jesam.

- Sve?

- Sve što je napisano.

Sa druge strane čula sam njen uzdah.

- Onda je došlo vreme.

- Kakvo vreme, tetka?

- Da saznaš ono što je Vera ponela sa sobom.

Osetila sam kako mi srce ubrzano kuca.

- Znači, postoji još nešto?

- Postoji, Jelena.

- Reci mi odmah.

- Ne mogu preko telefona.

- Tetka, molim te. Ceo život sam verovala da znam sve o svojim roditeljima.

- I znala si ono najvažnije.

- Šta je najvažnije?

- Da su te voleli.

- Nemoj mi to govoriti kao da treba da me utešiš zbog nečega što tek treba da čujem.

Ponovo je zaćutala.

A onda je izgovorila:

- Dođi sutra. Moram nešto da ti pokažem.

- Šta?

- Jedno pismo.

- Čije?

Glas joj je zadrhtao.

- Milanovo.

Osetila sam kako mi se noge odsecaju.

- Tatino?

- Da, dušo.

- Kakvo pismo?

- Ono koje je napisao pre nego što si se rodila.

Nisam mogla da progovorim.

Tetka je tiho dodala:

- I, Jelena, postoji nešto što moraš da znaš pre nego što dođeš.

- Reci.

- Tvoja majka i Milan nisu se venčali odmah posle Nikoline smrti. Prošlo je više od godinu dana. A za to vreme dogodilo se nešto o čemu Vera nikada nije mogla da govori.

- Šta se dogodilo?

- Dođi, dete. Neke istine moraju da se izgovore gledajući čoveka u oči.

Spustila sam slušalicu.

Te noći ponovo nisam spavala.

Gledala sam fotografiju svoje majke i Nikole, pa fotografiju na kojoj me otac drži kao bebu.

Jedan čovek bio je njena velika mladalačka ljubav.

Drugi je bio čovek koji joj je pružio sigurnost.

A ja sam stajala negde između njihovih priča, ne znajući šta je od svega toga zaista povezano sa mnom.

Ujutru sam krenula za Niš.

Nisam znala da će mi tetka otvoriti vrata sa kovertom u rukama.

Niti da će se u toj koverti nalaziti odgovor na pitanje koje nikada nisam ni pomislila da postavim.

Da li je Milan zaista bio moj biološki otac?

"Tetka me je dočekala kao da dolazim po presudu"

Kada sam stigla u Niš, tetka Ljubica je sedela u dnevnoj sobi.

Na stolu su bile dve šoljice kafe, tanjir sa domaćim kolačima i stara bela koverta.

Nije ustala da me zagrli kao obično.

Samo je pružila ruku.

- Sedi, Jelena.

Pogledala sam je.

Bila je sitnija nego što sam je pamtila. Kosa joj je bila potpuno seda, a ruke izbrazdane godinama.

Ali oči su joj bile iste.

Oči žene koja je mnogo videla i još više prećutala.

- Tetka, molim te, nemoj ništa da kriješ.

Klimnula je glavom.

- Neću više.

Uzela je kovertu, ali je nije odmah otvorila.

- Znaš li koliko sam puta rekla tvojoj majci da mora da ti ispriča istinu?

- O Nikoli?

- I o Nikoli. Ali ne samo o njemu.

- Onda o čemu?

Pogledala me je pravo u oči.

- O tebi.

Osetila sam da mi srce lupa toliko snažno da jedva čujem sopstvene misli.

- Šta o meni?

Tetka je spustila kovertu.

- Vera i Milan su se venčali u jesen 1979. godine. Ti si rođena narednog proleća.

- Znam.

- Ali pre nego što su se venčali, Vera je nekoliko meseci živela u Beogradu.

Zbunjeno sam je pogledala.

- Mama nikada nije živela u Beogradu.

- Jeste, dušo. Posle svega što se dogodilo sa Nikolom, nije mogla da ostane u Kruševcu. Svaka ulica ju je podsećala na njega. Otišla je kod jedne prijateljice i tamo se zaposlila.

- A tata?

- Milan je ostao u Kruševcu. Čekao ju je.

- Čekao?

- Voleo ju je. Nikada nije prestao.

Tetka je duboko uzdahnula.

- Ali Vera nije znala šta želi. Nije mogla da zaboravi Nikolu. A onda je upoznala čoveka koji ju je na njega podsećao.

Nisam progovorila.

- Zvao se Aleksandar.

- Aleksandar?

- Aleksandar. Radio je kao lekar na specijalizaciji. Bio je stariji od nje nekoliko godina. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja.

- I?

Tetka je zatvorila oči.

- Bili su zajedno nekoliko meseci.

Osetila sam mučninu.

- Hoćeš da kažeš da je mama bila sa drugim čovekom dok je tata čekao da se vrati?

- Nisu tada bili u braku. Milan joj je rekao da je slobodna da izabere svoj život.

- Ali ona se ipak udala za njega.

- Jeste.

- Zašto?

Tetka je dugo ćutala.

A onda je izgovorila rečenicu koja je zauvek promenila način na koji sam gledala sopstveni život.

- Zato što je ponovo ostala trudna.

"Milan je znao da dete možda nije njegovo"

Nisam odmah razumela.

Ili nisam želela da razumem.

- Trudna? - ponovila sam.

- Da.

- Sa mnom?

Tetka je klimnula glavom.

U sobi je nastala tišina.

Pogledala sam svoje ruke.

Bile su potpuno hladne.

- Hoćeš da kažeš da Aleksandar može da bude moj otac?

- Može.

- A Milan?

- I on je mogao biti.

Podigla sam pogled.

- Kako to misliš?

- Vera se vratila u Kruševac početkom leta 1979. godine. Ponovo se zbližila sa Milanom. Njih dvoje su tada prvi put zaista pokušali da budu par. Ali pre toga je bila sa Aleksandrom. Kada je saznala da je trudna, nije mogla sa sigurnošću da kaže kada je dete začeto.

Osetila sam kako mi se čitavo detinjstvo ruši pred očima.

- Znači, mama nije znala ko mi je otac?

- Nije bila sigurna.

- A tata?

Tetka je zaplakala.

- Milan je znao za tu neizvesnost.

- I ipak se oženio njome?

- Jeste.

- I nikada me nije drugačije gledao?

Tetka je odmah odmahnula glavom.

- Jelena, on je bio taj koji je rekao Veri da prestane da računa datume. Rekao joj je da će dete biti njegovo, bez obzira na sve.

Nisam mogla da dišem.

Setila sam se očevih ruku.

Njegovog zvižduka ispod prozora.

Sneška kojeg je napravio dok sam bila bolesna.

Svake roditeljske večeri na koju je dolazio.

Svake noći kada je sedeo pored mog kreveta.

Svake rečenice kojom me je tešio.

- Zašto mi nisu rekli? - prošaputala sam.

Tetka je obrisala suze.

- Vera je želela. Mnogo puta. Ali Milan nije hteo da tvoje detinjstvo bude opterećeno njihovim odlukama.

- A kad sam odrasla?

- Tada su se plašili da ćeš pomisliti da te je neko lagao zato što te nije voleo dovoljno.

Nasmejala sam se kroz suze.

- Pa lagali su me.

- Jesu, Jelena. I znam da te to boli.

- Ceo život.

- Znam.

- Ceo život sam mislila da znam ko sam.

Tetka je spustila pogled.

- Zato sam te pozvala. Ne mogu da ti vratim godine, ali mogu da ti dam ono što je Milan ostavio.

Pružila mi je kovertu.

Na njoj je pisalo:

"Za Jelenu. Ako ikada bude potrebno."

Prepoznala sam očev rukopis.

Pismo koje je otac napisao pre mog rođenja

Otvorila sam kovertu drhtavim rukama.

Unutra je bilo nekoliko listova papira.

Na prvom je stajao datum: 17. novembar 1979. godine.

Moji roditelji su tada već bili venčani, a majka je nosila mene.

Počela sam da čitam.

"Moja mala Jelena,

Ne znam da li ćeš se tako zvati. Tvoja majka kaže da joj se sviđa ime Ana, a meni se sviđa Jelena. Možda ćeš biti dečak, pa će ti ovo pismo jednog dana biti smešno. Ali ja te već zamišljam kao devojčicu sa velikim očima i rukama koje će me držati za prst.

Još nisi došla na svet, a već si promenila moj život.

Postoje stvari koje odrasli ljudi urade iz straha, iz ljubavi, iz slabosti ili iz nade. Ponekad je teško razlikovati jedno od drugog.

Tvoja majka je prošla kroz mnogo bola pre nego što smo počeli zajednički život. Ja sam je voleo i onda kada ona nije mogla da voli mene. Nisam je zbog toga krivio. Srce ne može da se natera da oseća ono što ne oseća.

Ali kada mi je rekla da čeka dete, prvi put sam shvatio šta zaista želim.

Želeo sam tebe.

Ne zato što sam bio siguran da nosiš moju krv. Nisam bio. I možda nikada neću biti.

Želeo sam da budeš moje dete zato što sam već tada znao da bih za tebe učinio sve.

Ako jednog dana saznaš da je tvoj dolazak na svet bio komplikovaniji nego što smo ti pričali, molim te da ne pomisliš da si bila neželjena.

Ti si bila najželjenije dete na svetu.

Bar za mene.

Možda ćeš jednog dana želeti da saznaš ko ti je biološki otac. Ako to budeš želela, nemoj da se stidiš. Imaš pravo na istinu.

Ali znaj jedno: onog trenutka kada te prvi put budem uzeo u naručje, ja ću postati tvoj tata.

I ništa što kasnije saznamo neće promeniti tu odluku.

Tvoj Milan."

Nisam mogla da pročitam poslednju rečenicu bez suza.

Spustila sam pismo na sto i prekrila lice rukama.

Tetka je ćutala.

Nije pokušavala da me uteši.

Znala je da postoje trenuci u kojima čoveku ne treba objašnjenje.

Samo vreme da prihvati ono što je upravo saznao.

Aleksandar nije znao da postojim

Kada sam se malo smirila, pitala sam tetku šta se dogodilo sa Aleksandrom.

- Da li je znao za mene?

Odmahnula je glavom.

- Koliko znam, nije.

- Zašto mu mama nije rekla?

- Njihova veza se završila pre nego što je saznala da je trudna. Aleksandar je otišao na usavršavanje u inostranstvo. Vera se vratila u Kruševac i nije želela da ga traži.

- A da je on moj otac?

- To tada niko nije mogao pouzdano da zna.

- Gde je sada?

Tetka je ustala, otišla do komode i izvadila još jednu kovertu.

U njoj je bio isečak iz novina.

Na fotografiji je bio stariji muškarac sede kose, sa naočarima.

Ispod fotografije pisalo je da je doktor Aleksandar, poznati internista, dobio priznanje za dugogodišnji rad.

Tekst je bio star nekoliko godina.

- Vera je to sačuvala - rekla je tetka.

Gledala sam fotografiju.

Muškarac je imao usko lice.

Svetle oči.

I onu istu rupicu na bradi koju sam svakog jutra viđala u ogledalu.

- Je l’ živ?

— Koliko znam, jeste. Živeo je u Beogradu.

- Ima porodicu?

- Imao je ženu i dvoje dece.

Nisam znala šta da kažem.

Negde u Beogradu možda je živeo čovek koji je bio moj biološki otac.

Čovek koji nije znao da postojim.

Čovek koji nikada nije čuo moj prvi plač, nije video moje prve korake i nije znao koliko sam puta kao devojčica pala sa bicikla.

A u isto vreme, čovek koji me je odgajio bio je mrtav.

Nisam mogla da ga zagrlim.

Nisam mogla da mu kažem da znam.

Nisam mogla da ga pitam zašto je ćutao.

I najviše od svega, nisam mogla da mu kažem da ga zbog istine ne volim ni trunku manje.

Susret sa čovekom koji je možda bio moj otac

Narednih nekoliko nedelja pokušavala sam da nastavim normalno da živim.

Odlazila sam na posao, kuvala ručak, razgovarala sa mužem, viđala ćerku.

Ali ništa nije bilo normalno.

Svaki put kada bih pogledala svoje lice u ogledalu, pitala sam se čije crte zapravo gledam.

Milanove?

Verine?

Aleksandrove?

Muž mi je govorio da ne moram ništa da radim ako nisam spremna.

Ali ja sam osećala da moram.

Ne zato što sam želela drugog oca.

Nego zato što sam želela da znam istinu.

Posle nekoliko nedelja uspela sam da pronađem Aleksandra.

Bio je penzionisan.

Živeo je u Beogradu, u stanu nedaleko od centra.

Napisala sam mu pismo.

Nisam imala hrabrosti da ga pozovem.

Objasnila sam ko sam, kako se zvala moja majka i zašto verujem da postoji mogućnost da smo u srodstvu.

Napisala sam da ne očekujem ništa.

Ni novac.

Ni priznanje.

Ni mesto u njegovoj porodici.

Samo razgovor.

Odgovorio je posle deset dana.

Njegovo pismo bilo je kratko.

"Poštovana Jelena, sećam se vaše majke. Voleo bih da razgovaramo. Ako ste saglasni, možemo se sresti naredne nedelje."

Kada sam pročitala odgovor, osetila sam neobičan strah.

Godinama sam mislila da je najteže izgubiti roditelja.

A sada sam shvatila da može biti gotovo jednako teško upoznati nekoga ko bi mogao da bude roditelj, a da za njega nemaš nijednu uspomenu.

Našli smo se u malom kafiću.

Došla sam ranije.

Kada je ušao, odmah sam ga prepoznala.

Bio je visok, uspravan, sa belom kosom i blagim osmehom.

Prišao je mom stolu i zastao.

Dugo me je gledao.

- Jelena?

Ustala sam.

- Da.

Pružio mi je ruku, ali se zatim predomislio.

- Izvinite, ne znam kako da se pozdravim.

Nasmešila sam se nervozno.

- Ni ja.

Seli smo.

Nekoliko trenutaka niko nije govorio.

A onda je rekao:

- Imate Verine oči.

Osetila sam kako mi se grlo steže.

- Svi su mi govorili da ličim na majku.

- Bila je divna žena.

Pogledala sam ga.

- Jeste.

Dugo smo razgovarali.

Ispričao mi je kako su se upoznali, kako je Vera bila nežna, ali veoma zatvorena, i kako je njihova veza prestala kada je shvatio da ona još tuguje za čovekom kojeg je izgubila.

- Nisam znao da je trudna - rekao je.

- Verujem vam.

- Da sam znao…

Prekinuo je rečenicu.

- Ne znam šta bih uradio - priznao je. - Neću da vam govorim kako bih sigurno postupio ispravno. To ne mogu da znam. Ali žao mi je što nismo imali priliku da saznamo.

Njegova iskrenost me je iznenadila.

Nije pokušavao da se predstavi kao čovek kojem je oduzeto očinstvo.

Nije govorio da je sve moglo biti drugačije.

Samo je sedeo preko puta mene, vidno potresen, i pokušavao da razume priču staru gotovo pola veka.

Na kraju razgovora pitao me je:

- Da li biste želeli da uradimo DNK test?

Ćutala sam nekoliko trenutaka.

- Da.

Rezultat koji sam čekala čitav život, a nisam znala da ga čekam

Dogovorili smo se da testiranje obavimo u akreditovanoj laboratoriji.

Aleksandar je pristao bez oklevanja.

Rekao je da će poštovati svaku moju odluku, bez obzira na rezultat.

Naredne dve nedelje bile su najduže u mom životu.

Pokušavala sam da zamislim oba ishoda.

Ako test pokaže da je Aleksandar moj biološki otac, šta će se promeniti?

Ako pokaže da nije, hoću li osetiti olakšanje?

A šta ako ni tada ne budem znala kako da se osećam?

Kada su rezultati stigli, sedela sam sama u dnevnoj sobi.

Otvorila sam izveštaj.

Čitala sam polako.

Zatim ponovo.

Nalaz je potvrđivao očinstvo Aleksandra, sa verovatnoćom većom od 99,99 odsto.

Spustila sam papir.

Nisam zaplakala.

Nisam vrisnula.

Nisam osetila ni radost ni bes.

Samo ogromnu prazninu.

Bila sam ćerka Aleksandra.

Biološki.

Ali u mojoj glavi odzvanjala je samo jedna rečenica:

Milan je znao da možda nisam njegova, a ipak me je voleo kao da jesam.

Ustala sam i otišla do police sa fotografijama.

Uzela sam sliku na kojoj me otac drži na ramenima.

Imala sam četiri godine.

Smejala sam se, a on je gledao u mene sa izrazom koji nikada neću zaboraviti.

- Tata - prošaputala sam. - Zašto mi nisi rekao?

Tek tada sam zaplakala.

Ne zato što sam saznala da nemamo istu krv.

Nego zato što više nije bio tu da mu kažem koliko mi je njegova ljubav značila.

Aleksandar je želeo da me upozna, ali nije pokušao da zauzme Milanovo mesto

Kada sam Aleksandru saopštila rezultat, dugo je ćutao.

Zatim je rekao:

- Onda sam propustio mnogo toga.

Nisam znala šta da odgovorim.

- Jesi - rekla sam na kraju.

Pogledao me je tužno.

- Ne mogu to da nadoknadim.

- Ne možeš.

- Ali voleo bih da upoznam ženu koja si postala.

Te reči su me dirnule.

Nisam želela da budem nepravedna prema njemu.

Nije znao da postojim.

Nije me napustio.

Nije svesno izabrao život bez mene.

Ali nisam mogla ni da se pretvaram da smo odjednom otac i ćerka u onom smislu u kojem sam te reči razumela celog života.

- Aleksandre, ja sam imala tatu - rekla sam.

Klimnuo je glavom.

- Znam.

- Bio je divan čovek.

- Verujem.

- Ne mogu da te zovem tata.

Spustio je pogled.

- Ne tražim to od tebe.

- Ali možemo da se upoznajemo.

Prvi put se iskreno nasmešio.

- To bih voleo.

Vremenom smo počeli povremeno da se viđamo.

Upoznala sam njegovu suprugu, koja je bila iznenađena, ali ljubazna, i njegovu odraslu decu.

Nije sve išlo lako.

Bilo je neprijatnih razgovora, zbunjenosti i pitanja na koja niko nije imao odgovor.

Njegov sin nije odmah želeo kontakt sa mnom.

Ćerka je bila otvorenija.

Nisam ih požurivala.

Nisam želela da moj dolazak sruši njihov mir, kao što je istina o prošlosti uzdrmala moj.

Sa Aleksandrom sam vremenom izgradila odnos zasnovan na poštovanju.

Ali nikada nisam pokušala da od njega napravim zamenu za čoveka kojeg sam izgubila.

Jer neke ljubavi nemaju zamenu.

Još jedna tajna čekala me je u očevoj radionici

Mislila sam da je priča završena.

Saznala sam istinu o majčinoj prošlosti.

Saznala sam ko mi je biološki otac.

Razumela sam zbog čega je Milan prihvatio brak sa Verom i zašto je ona celog života osećala krivicu.

Ali jednog popodneva, dok sam sređivala očevu staru radionicu, pronašla sam malu metalnu kutiju.

Stajala je na najvišoj polici, iza kutija sa ekserima i šrafovima.

Unutra su bile stare fotografije, nekoliko priznanica i jedno pismo.

Na koverti je pisalo:

"Za Veru. Ako me jednog dana više ne bude."

Prepoznala sam očev rukopis.

Dugo sam držala kovertu u rukama.

Znala sam da pismo nije namenjeno meni.

Ali majka je već bila mrtva.

A ja sam očajnički želela da razumem čoveka koji je čitav život nosio tuđu tajnu.

Otvorila sam ga.

Datum je bio 14. februar 2005. godine.

Otac je tada imao više od pedeset godina.

Pisao je:

"Vera moja,

Znam da si celog života mislila da sam zbog tebe nešto žrtvovao. Znam da si se pitala da li bih bio srećniji da sam oženio neku drugu ženu, onu koja bi me volela od prvog dana i koja bi mi rodila dete za koje bih sigurno znao da je moje.

Ali nikada nisi razumela jednu stvar.

Ja nisam ostao sa tobom iz sažaljenja.

Ostao sam zato što sam te voleo.

A kada se rodila Jelena, shvatio sam da se ljubav ne meri time šta čovek dobije, nego šta je spreman da pruži.

Sećaš li se kada je imala tri godine i kada se toliko razbolela da smo celu noć sedeli pored njenog kreveta?

Ti si plakala, a ja sam je držao za ruku.

U jednom trenutku otvorila je oči i rekla: ‘Tata, nemoj da ideš.’

Od tog dana više nikada nisam pomislio na pitanje čija je krv u njenim venama.

Znao sam samo da sam njen tata.

Znam da te grize savest što joj nismo rekli istinu. Možda smo pogrešili. Možda će nam jednog dana zameriti.

Ali ako ikada budeš morala da joj kažeš, reci joj i ovo:

Da nisam imao nju, moj život bio bi mnogo siromašniji.

I da nisam imao tebe, nikada ne bih upoznao najveću ljubav svog života.

Ne mislim samo na ljubav prema ženi.

Mislim na ljubav prema porodici koju smo zajedno stvorili.

Nemoj više da tražiš oproštaj za nešto što sam sam izabrao.

Bio sam srećan, Vera.

Mnogo srećniji nego što si ikada verovala.

Tvoj Milan."

Pismo mi je ispalo iz ruku.

Spustila sam se na očevu staru stolicu.

I plakala dugo.

Plakala sam zbog svih godina u kojima je majka verovala da mu nešto duguje.

Zbog svih trenutaka u kojima je otac ćutao, ne zato što nije imao šta da kaže, već zato što je smatrao da njegova ljubav ne zahteva objašnjenje.

Zbog devojčice koja je mislila da je njen otac najveći čovek na svetu.

I zbog saznanja da ta devojčica nije pogrešila.

Na grobu sam mu prvi put ispričala sve

Nekoliko dana kasnije otišla sam na groblje.

Ponela sam bele ruže.

Otac ih je voleo.

Kada sam stigla, dugo sam stajala ispred njegovog spomenika.

Na fotografiji se smešio onim poznatim osmehom.

Spustila sam cveće i sela na klupu.

- Tata, saznala sam.

Glas mi je zadrhtao.

- Saznala sam sve.

Ćutala sam nekoliko trenutaka.

- Znam za mamu. Za Nikolu. Za Aleksandra. Znam i da si znao da možda nisam tvoje dete.

Vetar je pomerao lišće oko spomenika.

- Bila sam ljuta što mi niste rekli. Još sam pomalo ljuta. Ne znam da li ću ikada razumeti zašto ste mislili da je bolje da živim bez istine.

Obrisala sam suze.

- Ali hoću da znaš nešto.

Udahnula sam duboko.

- Ništa se nije promenilo.

Gledala sam njegovu fotografiju.

- Ti si moj tata. Bio si moj tata kada si me učio da hodam. Kada si me vodio u školu. Kada si mi kupio prvi bicikl. Kada si me tešio zbog prve ljubavi. Kada si držao moju ćerku u naručju.

Zastala sam.

- I ostao si moj tata onog trenutka kada sam pročitala rezultat testa.

Plakala sam, ali sam osećala i neko čudno olakšanje.

- Samo mi je žao što ti to nisam rekla dok si bio živ.

Prešla sam rukom preko hladnog kamena.

- Volim te, tata.

Ostala sam još dugo.

Kada sam ustala, prvi put posle majčine smrti osetila sam mir.

Ne zato što su sva pitanja dobila odgovore.

Nego zato što sam konačno razumela da istina ne mora da izbriše ljubav koja joj je prethodila.

Majčin dnevnik dobio je poslednju stranicu

Kada sam se vratila kući, ponovo sam uzela majčin dnevnik.

Otvorila sam ga na poslednjoj stranici.

Ispod njenog zapisa iz 1978. godine, ispod imena Milan i molbe za oproštaj, ostalo je malo praznog prostora.

Uzela sam olovku.

Dugo sam razmišljala šta da napišem.

Nisam želela da joj sudim.

Ali nisam želela ni da se pretvaram da me njeno ćutanje nije povredilo.

Na kraju sam napisala:

"Mama, pronašla sam tvoju priču.

Znam da si volela Nikolu. Znam da si izgubila dete i da si godinama nosila bol o kojem nisi govorila.

Znam da si upoznala Aleksandra i da nisi bila sigurna čija sam ćerka.

Znam i da si se plašila da će istina uništiti ono što smo imali.

Volela bih da si mi rekla.

Volela bih da si verovala da je naša ljubav dovoljno snažna da izdrži i ono što nije bilo savršeno.

Ali sada razumem zašto si toliko plakala kada je tata pravio Sneška ispod mog prozora.

Razumem zašto si govorila da je najbolji čovek na svetu.

I razumem zašto si me pred smrt molila da nikada ne zaboravim koliko me je voleo.

Nisam zaboravila, mama.

Neću nikada.

I opraštam ti.

Tvoja Jelena."

Zatvorila sam dnevnik.

Vratila sam ga u stari kofer, zajedno sa fotografijama i očevim pismima.

Ali ovog puta nisam ga podigla na vrh ormara.

Stavila sam ga u policu sa porodičnim albumima.

Tamo gde mu je bilo mesto.

Među našim uspomenama.

"Moja ćerka treba da zna odakle potiče"

Nekoliko meseci kasnije odlučila sam da razgovaram sa svojom ćerkom.

Bila je odrasla žena i imala je pravo da zna ono što sam ja saznala toliko kasno.

Pokazala sam joj fotografije, majčin dnevnik i rezultate testa.

Slušala me je bez prekidanja.

Kada sam završila, dugo je ćutala.

A onda me je pitala:

- Mama, je l’ ti sada manje voliš dedu?

Pogledala sam je iznenađeno.

- Naravno da ne.

- Onda ne razumem zašto se toliko plašiš da mi sve ovo ispričaš.

Nasmešila sam se kroz suze.

- Zato što znam koliko istina može da zaboli.

Prišla mi je i zagrlila me.

- Deda Milan je bio moj deda. To se ne menja.

Stegla sam je snažno.

U tom trenutku shvatila sam nešto važno.

Moji roditelji su ćutali jer su verovali da me tako štite.

Ja nisam želela da ponovim njihovu grešku.

Nisam htela da moja ćerka jednog dana pronađe neku drugu svesku, neku drugu fotografiju i pomisli da sam joj uskratila deo porodične istorije.

Ispričala sam joj sve.

Ne da bih umanjila Milanovu ulogu.

Već da bih pokazala koliko je bila velika.

Poslednji susret koji je zaokružio priču

Godinu dana nakon što sam pronašla dnevnik, Aleksandar me je pozvao da zajedno odemo na ručak.

Našli smo se u malom restoranu u Beogradu.

Razgovarali smo o običnim stvarima.

O njegovim unucima.

O mojoj ćerki.

O knjigama.

O zdravlju.

U jednom trenutku izvadio je iz džepa malu kutiju.

- Hteo bih nešto da ti dam.

Otvorila sam je.

Unutra je bio jednostavan srebrni privezak u obliku srca.

- Ovo je pripadalo mojoj majci - rekao je. - Čuvao sam ga godinama. Hteo bih da ga imaš.

Pogledala sam ga.

- Aleksandre, ne moraš.

- Znam.

Nasmešio se.

- Ne pokušavam da kupim godine koje smo izgubili. Samo bih voleo da imaš nešto od porodice iz koje i ti potičeš.

Uzela sam privezak.

- Hvala ti.

Nekoliko trenutaka kasnije tiho je rekao:

- Znaš, mnogo sam razmišljao o Milanu.

Podigla sam pogled.

- O mom ocu?

- Da.

- Šta si razmišljao?

- Da je bio izuzetan čovek.

Osetila sam kako mi se oči pune suzama.

- Jeste.

- Ja sam ti dao život, a da to nisam ni znao. On ti je dao detinjstvo, ljubav i sigurnost. To je mnogo više od onoga što sam ja mogao da ti pružim.

Dugo sam ga gledala.

A onda sam rekla:

- Obojica ste deo moje priče. Samo na različite načine.

Klimnuo je glavom.

Nije bilo potrebe da kažemo ništa više.

Danas znam da porodicu ne čini samo krv

Danas, kada razmišljam o svom životu, ne mislim da je moje detinjstvo bilo laž.

Bilo je stvarno.

Stvarna je bila kuća u Kruševcu.

Stvaran je bio miris majčinih kolača.

Stvaran je bio sneg koji je otac čistio ispred kapije.

Stvarni su bili njegovi zagrljaji, njegova briga i ljubav.

Laž je bila u jednom delu naše porodične priče.

Ali ljubav nije bila laž.

Moja majka nije bila savršena žena.

Bila je mlada devojka koja je volela, izgubila, pogrešila, plašila se i pokušavala da nastavi život.

Moj biološki otac nije bio čovek koji me je napustio.

Bio je čovek koji nije znao da postojim.

A Milan?

Milan je bio moj otac.

Ne zato što je njegovo ime pisalo u mojim dokumentima.

Ne zato što sam nosila njegovo prezime.

Nego zato što je svakoga dana, iznova, birao da bude moj otac.

Kada sam bila mala, mislila sam da se roditeljska ljubav podrazumeva.

Danas znam da postoje ljudi koji postanu roditelji rođenjem deteta, ali i oni koji roditeljstvo potvrđuju svakim postupkom, svakim odricanjem, svakim neprospavanim satom.

Milan je pripadao ovim drugima.

I zato, kada me neko pita čija sam ćerka, moj odgovor je i dalje isti.

Ja sam Jelena iz Kruševca. Ćerka Vere i Milana.

A ako me neko pita ko mi je dao život, ispričaću mu istinu.

Ali ako me pita ko me je naučio da živim, ne moram ni trenutak da razmišljam.

Bio je to čovek koji je svakog jutra stajao ispod mog prozora i zviždukom mi poželeo dobro jutro.

Čovek koji je mogao da ode, ali je ostao.

Čovek koji nikada nije tražio zahvalnost.

I čovek čije je ime moja majka, davne 1978. godine, zapisala na poslednjoj stranici svog dnevnika.

Nekada sam mislila da je to ime bilo deo njene najveće tajne.

Danas znam da je bilo deo njenog najvećeg spasenja.

Jer majka je u tom dnevniku zapisala priču o ljubavi koju je izgubila.

A život joj je, na način koji tada nije mogla da razume, podario čoveka koji ju je naučio kako izgleda ljubav koja ostaje.

I zato, kada bih mogla da vratim vreme i ponovo budem ona mala devojčica koja stoji kraj prozora i čeka očev zvižduk, ne bih promenila ništa.

Samo bih potrčala niz stepenice, zagrlila ga jače nego ikada i rekla:

- Tata, znam sve.

A onda bih dodala ono što nisam stigla da mu kažem dok je bio živ:

- Hvala ti što si izabrao da budem tvoja ćerka. Ja bih, u svakom životu, izabrala da ti budeš moj otac."

Kurir/Mame.rs/Stil