URADILA SAM DNK TEST I ISPLIVALA JE DEVIJANTNA PROŠLOST MOJE MAJKE: I sama je bila zatečena rezultatima, jedna rečenica me DOTUKLA

Jedna žena nedavno je na društvenoj mreži Reddit podelila sa svetom neverovatnu ispovest, kojih je iz dana u dan sve više širom interneta. Naime, ona je poput mnogih drugih ljudi koji žive na Zapadu uradila DNK test iz čiste znatiželje, ni ne sluteći da će tako rasplesti klupko neverovatnih porodičnih tajni...

Naime, ova mlada žena je DNK test uradila još 2019. godine, a kada su joj stigli rezultati na specijalizovanom sajtu iznad imena svog biološkog oca videla je veliki znak pitanja. Bila je zbunjena, pa je upitala majku zašto je to tako - a ona joj je odgovorila da je to jer je njegov profil "blokiran" na veb lokacijama te vrste.

To objašnjenje joj je zvučalo realno, pa je ubrzo zaboravila na ovu DNK analizu i nastavila sa svojim životom, sve dok nedavno nije naletela na jedan nepročitan mejl.

"Saznala sam da moj tata (63) nije moj biološki otac. Moja porodica je 2018. dobila DNK komplete sa jednog sajta za Božić. Rezultate sam dobila 2019, ali ništa ludo nije otkriveno. Odmah sam povezana sa mamom, ali sam dobila veliki znak pitanja za tatu. Mislila sam da je čudno što moj tata nije odmah povezan sa mnom, ali mi je moja mama objasnila da je to jer je njemu blokiran profil. Nisam znala kako sve funkcioniše i to mi je zvučalo legitimno. Moja mama je upravljala i svojim i očevim nalogom, jer se on ne razume u tehnologiju. Ali, kada sam nedavno brisala svoje mejlove, primetila sam nepročitanu poruku od sajta koji smo koristili za DNK testove", otpočela je ona svoje izlaganje.

Otvorila je mejl iz radoznalosti i dočekalo ju je iznenađenje - rođak u trećem kolenu (osoba sa kojom imamo istog pradedu/prababu) poslao joj zahtev za povezivanjem.

"Tada sam se prijavila na svoj nalog na sajtu i videla 20 novih obaveštanja o DNK podudaranjima. Kliknula sam na to i sortirala sva poklapanja po jačini odnosa i bum. Otkrila sam da imam polubrata! Iskreno, prvo sam pomislila da je tatin vanbračni sin. Majka je meni i ostaloj deci čitav život pričala da nam je tata preljubnik i da možda ima vanbračnu decu. Pa, iako je to bio šok, nije bio toliki. Počela sam da se dopisujem sa svojim polubratom Džonom, a on mi je otkrio da je odrastao sa svojim biološkim ocem. Ostala sam zatečena, pa sam počela da kopam dublje po svojim DNK podudaranjima. Pronašla sam puno rođaka koje sam delila sa Džonom, ali niko od njih mi nije bio poznat. Tek nedavno sam imala priliku da razgovaram nasamo sa majkom", objasnila je.

Isplivala bolna i mučna istina - otkriti je svima ili ne?

Ubrzo joj je majka priznala istinu - često je varala svog muža i čak nije ni sigurna šta je sve rezultat tih afera.

"Mama mi je priznala da je varala mog oca i da on nikada nije ni slutio da je prevaren. Pitala sam je za mog biološkog oca, a njen odgovor je bio da je upoznala mnogo ljudi na poslu i da nijedna od tih veza nije bila ozbiljna, već su to bile samo poznanici kod kojih je odlazila zbog muške pažnje. Pitala sam je da li je moja starija sestra biološka ćerka mog oca, a onda mi je priznala da sada nije sigurna ni u to i da čak nije sigurna ni da li imamo istog biološkog oca. Potpuno sam slomljena i rastrzana. Volim svog tatu i znam da će mu ovo slomiti srce. Mama me je upozorila ako ovo nekome kažem, da će to uništiti mnoge. Mrzim što mi je to rekla na taj način. Moj tata zaslužuje da zna istinu, ali se plašim da to ne razbije moju porodicu. Šta bi trebalo da uradim", pitala je ova 35-godišnjakinja ostale Reddit-ovce.

Većina ljudi na ovoj platformi bila je neprijatno iznenađena ovom pričom.

"Tvoja majka manipulator. Da joj je stalo do nečijeg srca, ne bi toliko varala tvog oca i to sa više partnera", "Trebalo bi da kažeš svima istinu, imaju pravo da znaju", "Reci svom ocu sve, ali pažljivo to uradi. Napomeni mu da ga i dalje voliš kao rođenov oca. Tvoja majka nije ispala fer ne samo zbog varanja i činjenice da najmanje dvoje dece isplaštaju zbog toga (ono što se za sada zna), već i jer je pokušala da vas ubedi da je vaš tata bio neveran", samo su neki od komentara besnih korisnika.

