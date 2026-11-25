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Patrijarh Porfirije, administrator Eparhije bačke, služiće danas u 14 časova, u Sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, pomen Mitropolitu bačkom Irineju.

"Pozivamo verni narod da uzme molitvenog učešća u pomenu koji će služiti patrijarh Porfirije za upokojenje duše novoprestavljenog oca i arhijereja našeg Irineja", saopštila je SPC.

Povodom upokojenja Arhiepiskopa novosadskog i Mitropolita bačkog Irineja, sveta zaupokojna liturgija biće služena u petak u hramu Sveta Tri Jerarha (Almaškom hramu) u Novom Sadu, sa početkom u 9 časova. Opelo novoprestavljenom arhijereju Irineju biće služeno u navedenom hramu, sa početkom u 12 časova.

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Svetom Liturgijom i činom opela nad odrom novoprestavljenog mitropolita Irineja načalstvovaće patrijarh Porfirije, uz sasluženje otačastvenih arhijereja i arhijerejâ iz sestrinskih Pravoslavnih Crkava.

Posle čina opela, telo Božjeg arhijereja Irineja biće sahranjeno u kripti Sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu.

Podsetimo, Mitropolit bački Irinej Bulović preminuo je 24. novembra u 80. godini na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Kako je Kurir prethodno objavio, mitropolit Irinej bio je podvrgnut operativnom zahvatu, nakon kojeg je priključen na respirator. Lekari su se duže od dve nedelje borili za njegovo ozdravljenje.

Kako se navodi na sajtu Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije primio je brojne izjave saučešća povodom upokojenja Mitropolita bačkog Irineja.

Patrijarh jerusalimski i sve Palestine Teofilo u svom pismu je poručio da duboko saučestvuje u tuzi sestrinske Srpske Pravoslavne Crkve povodom odlaska Gospodu njenog prepodobnog jerarha, Arhiepiskopa novosadskog i Mitropolita bačkog Irineja.

- Blaženi u Hristu brat Naš služio je Crkvi Hristovoj sa revnošću, bogoslovskom čistotom i pastirskom brigom, ostavivši svedočanstvo vernog služitelja i posvećenog pastira. U ovim tužnim okolnostima, ljudski tugujući, radujemo se duhovno u nadi na Vaskrsenje, poveravamo preminulog ljubavi i beskrajnoj milosti Gospodnjoj, podsećajući na reči Apostola: "Jer, ako živimo, Gospodu živimo; ako li umiremo. Gospodu umiremo. Dakle, i kad živimo, i kad umiremo, Gospodnji smo" (Rim 14, 8), i "da ne biste tugovali kao oni koji nemaju nade" (1Sol 4, 13). Stoga, sa izrazima dubokog saučešća, molimo se kod Presvetog i Životvornog Groba i Strašne Golgote za upokojenje duše njegove u zemlji živih, sa pravednima i prepodobnima - navodi se u izjavi saučešća patrijarha jerusalimskog Teofila.

Patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril Foto: Printskrin/Instagram patriarchkirill

Patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril je uputio patrijarhu Porfiriju izraze saučešća povodom upokojenja Arhiepiskopa novosadskog i Mitropolita bačkog Irineja:

- "Na put svake zemlje" (Is. Nav. 23, 14) otišao je izuzetan arhipastir, koji je svojim bogoslovskim delima i ličnim doprinosom učvršćivanju jedinstva svetskog Pravoslavlja stekao ugled daleko izvan granica svoje otadžbine. Život novoprestavljenog arhijereja bio je ispunjen neprestanom brigom za dobrobit Svete Crkve i nastojanjem da do kraja ispuni svoju arhijerejsku dužnost u zaštiti njenog kanonskog poretka, njenog dostojanstva i misije koju ostvaruje u savremenom svetu, svedočeći o neprolaznoj istini Jevanđelja Hristovog, kako bi se reč Gospodnja širila i proslavljala (2Sol 3, 1). Bilo mi je dato da tokom dugog niza godina lično poznajem pokojnog arhijereja, te je vest o njegovom upokojenju sa bolom odjeknula u mom srcu. Svetli lik vladike, kao prijatelja i istomišljenika, zauvek će ostati sačuvan u mom molitvenom sećanju.

Izjave saučešća su uputili i Mitropolit volokolamski Antonije, predsednik Odeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske Patrijaršije; Mitropolit berlinski Marko iz Ruske Pravoslavne Zagranične Crkve, Mitropolit zaporoški Luka iz Ukrajinske Pravoslavne Crkve; Mitropolit serski Teologos iz Atinske Arhiepiskopije; Mitropolit povardarski Agatangel iz Makedonske Pravoslavne Crkve - Ohridske Arhiepiskopije.

Takođe, izjave saučešća su uputili kardinal i nadbiskup beogradski Ladislav Nemet, apostolski nuncije Santo Ganđemi, biskup sremski Fabijan Svalina, biskup Evangelističke hrišćanske crkve a.v. Gabor Dolinski, predsednik Fondacije Pro Oriente Klemens Koja, glavni rabin Srbije Isak Asiel.

Mitropolit Irinej Bulović Foto: Nemanja Nikolić

Saučešće povodom upokojenja Mitropolita bačkog Irineja uputio je i predsednik Narodne Skupštine Srbije Aleksandar Čupić, dok su narodni poslanici na početku jučerašnje sednice Parlamenta minutom ćutanja odali počast usnulom u Gospodu Mitropolitu bačkom Irineju.

Saučešće su uputili i predsednik Republike Srpske Savo Minić, predsednik Milorad Dodik, direktor Uprave za saradnju sa tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama dr Vladimir Roganović, gradonačelnici i predsednici skupština gradova širom Republike Srbije, brojni pojedinci, udruženja i institucije.

Kurir/SPC