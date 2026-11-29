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Božićni post ne znači automatski i zdraviju ishranu, a jedna od najčešćih grešaka koju vernici prave jeste preterivanje s hlebom, pecivom i drugim proizvodima od testa.

Prim. dr Jasmina Lukić, subspecijalista ishrane i rukovodilac Preventivnog centra Doma zdravlja Valjevo, objašnjava kako pravilno sastaviti jelovnik tokom 40 dana posta, koje namirnice treba da budu na trpezi, ali i ko zbog zdravstvenog stanja ne bi trebalo da posti.

Iz ishrane se izostavljaju meso, mlečni proizvodi i jaja

Dr Lukić na početku velikog Božićnog posta ističe da je pitanje pravilne ishrane uvek aktuelno bez obzira na doba godine ili života osobe. U periodu posta, kada menjamo način ishrane, trebalo bi da više vremena i pažnje posvetimo izboru namirnica i pripremi obroka. U skladu sa pravilima posta, iz ishrane se izostavljaju meso, mlečni proizvodi i jaja.

Dr Jasmina Lukić Foto: Zdravstveni centar Valjevo

Ono na šta treba da obratimo pažnju jeste da promena načina ishrane, koja podrazumeva izostavljanje namirnica životinjskog porekla, ne znači da je ishrana i kvalitetnija, a sam kvalitet ishrane u vreme posta, pre svega, zavisi od toga čime zamenjujemo namirnice koje su u tom periodu izostavljene iz naše ishrane.

- Ovaj post je Božićni i to je u zimskom periodu poseban izazov jer treba paralelno kroz ishranu očuvati imunitet i jačati ga. Osim odricanja u ishrani, umerenost je ključna reč u očuvanju zdravlja. Ono što je značajno za ovaj period godine i priču o ishrani u postu jeste da ga treba shvatiti kao jedan detoks i možda priliku da se organizam pročisti kroz zdraviju ishranu. Trebalo bi se pripremiti pošto post traje duže i iskoristii prednosti izmenjene ishrane - navela je dr Lukić.

Neophodan unos masti, vitamina i minerala

Potrebno je unositi sve ono što treba da zameni proteine kojih mora biti u ishrani, zatim ugljene hidrate kojih ne sme da bude previše.

- Upravo ta karakteristika da se svede ishrana u periodu posta na unošenje previše ugljenih hidrata je problematična. Dalje neophodan je i unos masti, vitamina i minerala i svega što je potrebno za optimalno funkcionisanje. Ishranu bi trebalo bazirati na unosu voća i povrća. Ono što bi bilo značajno jeste da se povrće termički obrađuje, a delom koristi i sveže kao i voće. Uvek je preporuka prisustvo salata uz obrok svakog dana. termički obrađeni i paprika, paradajiz, kupus, kelj, karfiol, sve je to izvor vlakana. Na taj način poboljšavamo i probavu - ističe ona.

Prema njenim rečima, kroz voće dobijamo i vitamine i vlakna za pojačavanje imuniteta što je u ovom periodu godine značajno.

Potrebna dobra priprema

Dr Lukić je naglasila da se osnovni postulati pravilne ishrane ne razlikuju od perioda mimo posta, dakle pet obroka dnevno, tri glavna i dve užine su optimalani i balansirani način ishrane.

Lukić navodi još da su u periodu posta najjednostavniji izbor voćne užine kojima se sprečavaju periodi gladi, a bez obzira na laganiju ishranu samom redovnošću obroka se postiže lakoća i prisustvo energije. Da bi se ovo postiglo u kontinuitetu od 40 dana koliko traje Božićni post potrebna je dobra priprema i planiranje obroka i naravno umerenost kao ključ.

- Fizička aktivnost je takođe preoporučena, ali prilagođena individualnim potrebama kao i zimskim uslovima. Moram da kažem da post ne treba da primenjuju baš svi, to je generalno lični izbor, ali određena zdravstvena stanja nameću poštedu od posta. Mala i deca predškolskog uzrasta svakako ne bi trebalo da poste. sledeći su hronični bolesnici koji ne bi trebalo u najstrožoj formi da se pridržavaju posta. Žene sa osteoporozom treba da izbegavaju post jer se tom ishranom u nosi manje kalcijuma - naglašava prim. dr Lukić.

Foto: JKP Beogradske pijace

U postu se preporučuje unošenje orašastih plodova, žitarica, jer su važne za snabdevanje hranjivim materijama. Što se tiče pripreme hrane i termičke obrade uvek je preporuka pečenje i kuvanje, a izbegavanje prženja, kao i unos hrane koja stvara težinu, nadimanje i probleme sa varenjem.

Uz hranu obaveza je i dovoljnog unosa tečnosti što je vrlo bitno i u hladnim danima i to kroz vodu, tople čajeve i sokove bez dodatka šećera.

Posna trpeza Foto: Shutterstock

- Nije greška nastaviti povremeno i nakon posta u tim nekim danima jedan put ili dva puta nedeljno suzdržavanje od jake i mrsne hrane. mi smo podneblje koje nema naviku da se riba češće koristiosim u danima slava, a to je pogrešno jer je riba zdrava namirnica. Dani u nedelji koji bi bili obeleženi primenom ribe su apsolutno nešto što preporučujem i što bi moglo da se kaže da je pravilna ishrana i mimo dana u postu. Mislim da pre svega nemamo naviku da pri izboru namirnica odaberemo ribu i trebalo bi da radimo na širenju liste za kupovinu. Možda mladi ljudi koji su prilagodljiviji uvode i ribu i nove namirnice u ishranu i to pozdravljam. Nije neophodno da se na stolu nađe skupa riba ponekad je dovoljno da uvrstimo u jedan ili dva obroka i po neku konzervu sardine ili tunjevine. Umerenost je i ovde ključna jer ne treba često koristiti konzerviranu hranu generalno prečesto. Postoje i određena metabolička stanja u organizmu kao što su giht gde samo prisustvo konzervansa i određene hrane pogoršava problem, pa je potreban dodatni oprez - savetuje prim. dr Jasmina Lukić.

"Ne bazirati se na pekaru i proizvode od testa"

Osnovno što je prim. dr Jasmina Lukić, istakla kao pravilnu ishranu u danima posta se odnosi

na to da nikako ne treba da se prehrana u tim danima bazira i oslanja isključivo na pekaru i proizvode od testa.

- Nikako se ne osloniti na to da ugljeni hidrati budu osnov ishrane u postu. To bi značilo da iz posta izlazimo direktno sa većim brojem kilograma i to onda stvara dodatne zdravstvene probleme. Tu sitost koja se postiže ugljenim hidratima treba zameniti primenom češćih manjih obroka baziranih na povrću koji donose energiju i lakoću življenja da upravo dobijemo korist od posta i takve vrste hrane a ne teškoću i opterećenje nadutošću uz probleme u varenju koje bi napravio prevelik unos ugljenih hidrata. Ovakav način ishrane koji je balansiran bi trebalo zadržati i nakon vremena posta. Mogu još da preporučim da se razmisli i smanji na minimum ili izbegne upotreba soje u postu koju smo usvojili. Ostale mahunarke su preporučljive i to sve i pasulj i grašak i leblebije i sočivo. Dobro je što nam je tokom godine sada na pijacama i u prodavnicama dostupan tokom cele godine veliki izbor namirnica raznovrsnog porekla - zaključila je dr Lukić.