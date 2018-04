ŠOKANTAN INTERVJU DRAGOŠA KALAJIĆA: Masoni su stvorili Jugoslaviju, ali su prethodno morali da ubiju kralja Aleksandra, iako je bio njihov član! EVO KOJI JE BIO NJIHOV PLAN

Jedna od najkontroverznijih ličnosti ondašnje Jugoslavije, slikar Dragoš Kalajić, svakim svojim nastupom u medijima probuđivao je veliku pažnju javnosti.

Njegov davno zaboravljeni intervju u kome govori o masonima i njihovom uticaju mogao bi možda danas da baci drugačije svetlo na ono što su nas učili.

"Masoni imaju dve osnovne doktrine. Prva je dostupna samo najvišim redovima u masoneriji - da je sve jedno. Ona je preuzeta iz drevnih kultura, kultova majke zemlje. To znači po njima da je ovaj svet sa svim svojim različitostima zapravo svet u raspadanju. Prvobitno jedinstvo koje se raspada na sve sitnije vrste i kategorije... cilj je obnoviti prvobitno jedinstvo kada nije bilo razlike između muškaraca i žena, ljudi i životinja.... Odatle potiče i ideja komunizma o besklasnom društvu. Komunizam je praktična primena masonerije", ispričao je Kalajić 1990. godine u intervjuu na Trećem kanalu.

Prema njegovim rečima u primenjenom obliku danas to je ideja tzv Melting pot-a... - oblikovanje čovečanstva u kome će biti ukinute razlike između nacija, rasa...

foto: Printscreen YT

"To je politika koju zastupaju SAD. Ameriku je stvorila masonerija. Osnovni masonski programi su odštampani na osnovnoj jedinici moneti SAD - na novčanici od jednog dolara. Tu piše - Iz mnoštva jedno. Masonerija se danas bori protiv suvereniteta i autoriteta nacija država kako bi se te države slile u jednu zajedničku imperiju", rekao je on.

Kako ističe druga osnovna ideja masonerije je ideja neka vrsta ateizma.

"Masoni su prvobitno imali ideju Boga kao Velikog arhitekte. Ali taj Veliki arhitekta je stvorio svet i više ne učestvuje i ne deluje u tom svetu. Po masonskoj definiciji kada govore o razlici između njih i ostalih religija oni kažu za druge religije da je dobro ono što je Bogu drago a ističu da je za njih kao masone dobro ono što poboljšava uslove ljudskog života", ispričao je Kalajić.

Prema njegovim rečima masoni su patetična insitucija jer nemaju više uticaj ko nekad.

"Milioni su sada u masoneriji... Prosto čine stvari na masonski način a nisu toga ni svesni. Meni je svet u kome nema razlika patetičan i dosadan svet. Svet u kome su svi isti je svet za samoubice", ispričao je Kalajić.

On je tada istakao da je SFRJ je masonska tvorevina.

"Nju je stvorio tzv Jugoslovenski odbor koji nema nikakva ovlašćenja i koje je samo sebe stvorilo. Taj Jugoslovenski odbor je sačinjen bio od jednog Slovenca, tri Srbina, 12 Hrvata (od kojih je bilo 8 Dalmatinaca). Od njih 16 za njih devetoricu pouzdano znam da su bili masoni. Zašto je to telo zahtevalo i kumilo i molilo Srbiju na čelu sa Nikolom Pašićem da prihvati jugoslovensku opciju a ne da se zalaže za tzv Veliku Srbiju koju su Srbiji nudili saveznici. To je jedna od prvih grešaka Srba", rekao je Kalajić.

On je rekao da su Srbi u tome videli proslovenska osećanja a tu je postojao zapravo jedan poseban i jedan opšti interes.

foto: Printscreen YT

"Poseban interes hrvatskih odnosno dalmatinskih masona je bio taj da se izbegne amputacija hrvatske odnosno predaja Dalmacije Italiji koju su saveznici obećali Italijanima 1915. u Londonu. Zati su se saveznici i zalagali za tzv Veliku Srbiju da bi ispunili obećanje dato u Londonu. Opšti cilj je bio taj da se razori Austrougarska i da se stvori jedna konfederacija zemlaja. ta konefederacija bi bila - i sada ću citirati rezoluciju lože Velikog Orijenta pariske lože od 29. marta 1917. - "bedem civilizacije protiv germanske kkulture". Tačnije ekspanzije Nemačke ka bogatsvima Istoka", ispričao je Kalajić.

Prema njegovim rečima zbog toga je masonerija po svoj prilici izvršila i atentat na kralja Aleksandra.

"On je bio član masonerije ali je izašao u jednom trenutku iz nje i počeo da sprovodi politiku suprotnu interesima masonerije odnosno ovom planu. Mi nemamo konkretni dokaz ali sve indicije upućuju na tu činjenicu. Počevši od toga da su mu pretili, da je kralj Aleksandar 40 dana pre atentata izjavio da će rasčistiti sa masonima, da je glavni egzekutor Dido Kvaternik bio član masonske lože Libertas. I na kraju - čak je i Ante Pavelić bio pripadnik masonske lože", rekao je Kalajić.

Na večito pitanje da li je Josip Broz Tito bio mason Kalajić kaže:

"Takvo jedno pitanje ulazi u kontekst demonizacije te figure. Ono što sam mislio o njemu i njegovom sistemu ja sam govorio dok je bio živ. Sad mi je ispod dostojanstva da govorim protiv Tita. Jedan istraživač je dao do znanja da je našao do znanja da je Tito pripadao engleskoj loži. Ja sam to prosledio drugom autoru koji mi je rekao da prema njemu Broz nije pripadao engleskoj loži", rekao je on.

Ali kao kaže, kod Broza je bilo nešto od masonskog duha.

"Masoni su atesiti, kod njih je ubijena ta metafizička svest da nešto postoji iznad ljudskog života. Kod njih je pristuan veliki strah od smrti - farbanje kose, skrivanje znakova starosti..."

Kurir.rs

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV VESTI) SRBIJA ĆE ZATRAŽITI ROK TRAJANJA BRISELSKOG SPORAZUMA!

Kurir

Autor: Foto: Printscreen