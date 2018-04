ŠOK INTERVJU! DRAGOLJUB LJUBIČIĆ MIĆKO: Sad je za sve kriva Rusija, a treći svetski rat je već počeo!

Treći svetski rat je ja mislim već počeo. On se vodi malim sukobima širom sveta, rekao je Dragoljub Ljubičić Mićko.

Glumac, publicista i nekadašnji član Indeksovog pozorišta u intervjuu za Sputnjik rekao je da od predstojećeg susreta Vladimira Putina i Donalda Trampa ne očekuje ništa specijalno, pogotovu ako on bude u Beogradu.

"Obično kad se tako dve velike face susretnu bude nekih laganih, površnih razgovora, kako već protokoli dozvoljavaju. To ti je ono kao kad si na dijeti pa kad kaže - Za samo dve nedelje izgubićete 14 dana. Tako otprilike - trešće se gora, rodiće se miš. Ništa naročito se neće dogoditi posebno ako se to bude dešavalo u Beogradu", rekao je Mićko o dodao:

"Očekujem gužvu na raskrsnicama. Za večeru gicu pečenu uz mnogo vodke i viskija... Da dođu ljudi ovde da se malo opuste, popiju, pojedu, naprave gužvu po Beogradu, i dosta."

On je naglasio i da je ispade sada da je Rusija kriva za sve što se u ovom svetu dešava.

"Čak postoji kad ukucate na guglu "Russia did it" ili "Russsians did it"... postoji čitava jedna serija fotografija, za sve živo... Kad se neko kučence pokaki gde ne treba, pogleda u gazdu a dole ispod napišu "Russia did it" (Rusija je to uradila). Otišlo je sve to stvarno predaleko. Mislim i da je istina mediji od toga pumpaju... A mislim da veći deo toga nije. Nekome na Zapadu po mom mišljenju sad treba izgovor za koješta pa je zgodno došlo tako sa tim nekim ruskim nazovimo ponašanjem, ili ne ponašanjem... To je deo medijske hladnoratovske strategije koja nije ništa novo, samo je jedno vreme bila u drugom planu, a sad se valjda penje ponovo u prvi plan", rekao je Mićko.

On kaže ističe da je "sad za sve kriva majka Rusija, od hakovanja do trovanja... Sad popularno je šutnuti diplomate od Aljaske do Makedonije..."

Prema njegovom mišljenju Srbija skoro neće ući u EU.

"Nema šanse da Srbija skoro uđe u Evrospku uniju. Nisam siguran da će ući ni u uniju sa Rusijom. Mi smo pioni, sitni, mali... Oni su uvek na stend baju".

