VREME DANAS: Pretežno sunčano i toplo, ponegde kratkotrajna kiša

do 26 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, samo ujutru na severu uz više oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, zapadnih pravaca. Jutarnja temperatura kretaće se od sedam do 13, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab do umeren, zapadnih pravaca. Jutarnja temperatura će biti oko 13, a najviša dnevna oko 23 stepena.

Očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa anginom pektoris i hipertenzijom. Reumatski bolovi i neraspoloženje su mogući kao meteoropatske reakcije.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir

Autor: Kurir