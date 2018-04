POMOZIMO DA PROFESORKA IZ VELIKE PLANE OZDRAVI: Za lečenje mesečno potrebno 10.000 evra

Profesorka Svetlana Antić (56) obolela je od teškog oblika kancera - Non-hodgkin limfom mantle cell. Lek "Imbruvica", koji joj jedini može pomoći, košta čak 6.150 evra, a uz ostale bolčničke troškove porodici treba čak 10.000 evra mesečno.



Svetlana, majka dvoje dece, supruga i ugledna profesorka u Velikoj Plani ne odustaje od borbe za život! Pre šest godina konstatovan joj je ovaj kancer, lekari su uspeli da je izleče, ali se bolest nažalost pre tri godine povratila. Međutim, ima nade, s obzirom da joj je bolje od kako je primila dve doze ovog leka.

- Majka se leči već par godina, došli smo u situaciju da ne možemo sami da finansiramo to lečenje nego moramo na sve strane da tražimo pomoć. Taj lek koji jedini može da je spasi i koji je baš za njen oblik limfoma košta 6.150 evra na tri nedelje. Plus na to bolnički troškovi, do deset hiljada evra mesečno nam je potrebno za lečenje - kaže za Kurir njen sin Nemanja Antić.

Svetlana je pre deset dana dobila i humanitrani broj, a fondacija Budi Human prikuplja novčana sredstva za njeno lečenje.

- Primila je dve serije tog leka, malo se povratila. Hvala bogu ide na bolje, daleko je to od sjajnog, ali ide na bolje i postoji nada da se izvuče. Ne zna se koliko doza mora da primi, to je sve neizvesno i zavisi od toga kako lek dalje bude reagovao na organizam. Meni su roditelji prosvetni radnici, ja radim kao fizioterapeut, nismo neki bogataši i da jesmo bilo bi mnogo. Majka mi je, ne mogu da je pustim niz vodu. Moram da se borim do zadnjeg daha! Moramo na sve strane da tražimo pomoć - priča Svetlanin sin Nemanja.

(Kurir.rs / M. B.)

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Svetlanu Antić

Svetlani možete pomoći na sledeće načine:

Upiši 473 i pošalji SMS na 3030

Cena poruke je 200 din (PDV se ne naplaćuje)

Upiši human473 i pošalji SMS na 455

Cena poruke je 20 CHF

Njoj možemo pomoći uplatom na dinarski ili devizni račun, kao i putem linka e-doniraj

Dinarski: 160-496166-43

Devizni: 00-540-0002587.1

IBAN broj: RS35160005400002587184

