NE ZABORAVITE KIŠOBRANE: Ponedeljak širom Srbije oblačan i vetrovit, ali i dalje za kratke rukave

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, vetrovito i malo svežije, ponegde sa kišom uglavnom u centralnim i južnim krajevima.

foto: Reuters/Ilustracija

Vetar će biti umeren i jak južni i jugoistočni, u južnom banatu i donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, krajem dana u slabljenju, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

foto: Printscreen/RHMZ

Jutarnja tempeartura od 10 do 15, u južnom Banatu do 18, najvisa dnevna od 18 do 22 C.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i vetrovito. Tokom dana moguća je kratkotrajna kiša. Vetar umeren povremeno jak, juzni i jugoistocni, krajem dana u slabljenju.

foto: Printscreen/RHMZ

Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna oko 22 C.

Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana, do 23. aprila: Do srede promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, koji će u utorak uglavnom na jugu i jugozapadu ponegde biti praćeni grmljavinom.

foto: Zorana Jevtić

U četvrtak prestanak padavina i razvedravanje. Zatim će do kraja perioda preovladivati suncano uz postepeni porast temperature.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: AP)

