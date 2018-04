NEDIMOVIĆ: Moguće povećanje kvote za bescarinski izvoz goveđeg mesa u Tursku

BEOGRAD - Ministar poljoprivrede Brnislav Nedimović izjavio je danas da bi prilikom posete delegacije Srbije Turskoj, 7. maja, moglo da se dogovori i povećanje kvote za bescarinski uvoz goveđeg mesa iz Srbije koja sada iznosi 5.000 tona godišnje.

Zbog toga Nedimović smatra da je dobra vest što je okončan postupak prodaje "Srem Šida", jer očekuje da će to omogučiti da se razvije tovno govedarstvo.

Novi vlasnik te industrije mesa koja je od 2001. bila u stečaju, je konzorcijum "Agropapuk" i "Đurđević".

"Ideja je da se u tom prostoru dnevno kolje oko 400 goveda to će biti značajan kapacitet koji će pomoći da se ispuni kvota od 5.000 tona koju imamo prema Turskoj", rekao je Nedimović na Devetoj nacionalnoj konferenciji Agrobiznis Srbije "Agrarna politika u 2018. godini".

On je naveo da je Turska zainteresovana za više mesa iz Srbije, ali da trenutno nemamo klanice koje po kapacitetu i tehničkim karakteristikama to mogu da to zadovolje.

Precizirao je da u Srbiji trenutno samo četiri klanice imaju licence za izvoz goveđeg mesa u Tursku, a najveći kapacitet je u Divcima, gde dnevno može da se obradi najviše 68 grla, a u klanicama u Novom Pazaru i Sjenici od 15 do 20 grla dnevno.

Prema njegovim rečima, postoje i investitori koji su zainteresovani da na prostoru Čačka, Svilajnca i Kraljeva izgrade nove klanične kapacitete ; za obradu govedjeg mesa.

Nedimović je najavio i novi sporazum sa Rusijom u vezi voćarstvom, ali nije iznosio detalje.

Kako je istakao, istovremeno se traže i alternativna tržišta na koja bi se plasirala jabuka iz Srbije kada dođe do zasićenja ovdašnjom robom iz bilo kog razloga, kao što je Indija gde se jabuka plaća manje nego u Rusiji, ali više nego u EU.

Nedimović očekuje i nove dogovore sa UAE, gde je poljoprivredni izvoz iz Srbije skočio za 76 odsto.

Govoreći o merama za ovu godinu, naveo je da će se nastaviti podsticaj za mlade poljoprivredne proizvođače, koje su uvedene prošle godine. I za ovu godinu, kako je precizirao, predvidjene su mere podrške za start up u poljoprivredi, a biće povećane sa 1,2, na 1,5 miliona dinara, a posebna pažnja će biti posvećana voćarstvu, povrtarstvu i stočarstvu.

"Na ovogodišnjem konkursu vrednovaće se i svaki od biznis planova, a prednost će imati oni koji imaju formalno obrazovanje poljoprivredne struke", rekao je ministar poljoprivrede.

Najavio je i da će odmah nakon 1. maja biti formirana nova radna grupa za izmenu zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Nedimović je kazao da je rano govoriti o budućim promenama u zakonu, ali je naveo da mora više da se misli o kvalitetu zemljišta i njegovom oplemenjivanju, a razmatraće se i produžetak otplate poljoprivrednog zemljišta.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir