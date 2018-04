ŠOK INTERVJU! SRPSKI PUBLICISTA OTKRIVA: Kosovski boj je mogao da se izbegne! Car Dušan je imao plan o kome se malo zna... O OVOME NAS NISU UČILI U ŠKOLAMA

Novinar i publicista Luka Mičeta otkrio je u jednom intervjuu da bi na Balkanu sve bilo drugačije da je car Dušan poživeo duže, a da bi se čak i boj na Kosovu najverovatnije izbegao.

"Car Dušan hteo da uda ćerku za jednog od sinova Emira Orhana. Hteo sam da vidim ko su ti Orhanovi sinovi, da vidim za koga bi to ona mogla da se uda. Orhan je imao šest žena a sa tri žene je imao 5 sinova. Kasim je umro 1346, Sulejman pašu, Ibrahima, Murata i Halila. Sulejman paša je ratovao protiv Dušana i nanosio nam je velike probleme. Dušan je 1351. u sklopu širih diplomatskih aktivnosti hteo je da napravi brak između Osmanovića i Nemanjića", priča Mičeta.

Kasim je umro, Sulejman paša i Ibrahim su rođeni oko 1316, tako da bi oni te godine kad se pravio sporazum imali preko 30 godina i bili bi, uslovno govoreći stari za brak.

"Halil je imao 4 godine, znači ostaje Murat koji u tom trenutku ima 25 godina.

Murat I, sultan koji će poginuti 1389. na Kosovu, imao je ženu Guliček koja mu je rodila dva sina - Bajazita i Jakuba. Jakub je rođen 1359. a Bajazit 1360. Ona mu je bila prva žena, dakle on sigurno 1351. kada Dušan pravi ove planove za brak sigurno nije oženjen. Da li bi bilo drugačije? Da bilo bi... Da Dušan nije umro tako rano stvari bi na Balkanu bile drugačije", rekao je Mičeta u jutarnjem programu Happy televizije.

Prema njegovim rečima u tom trenutku postoje tri dominantne sile na Balkanu - Srbija, Vizantija, koja je u opadanju i Turska koja je u naletu.

"Te 1351. Dušan pravi sporazum sa vizantijskim carem Jovanom V Paleologom, nudi mu svoju svastiku. U tom trenutku Dušan je glavni igrač na Balkanu. U tom trenutku u Vizantiji vlast uzurpira veliki Jovan VI Kantakuzin, veliki car i mislilac. Inače njega je Dušan krio dok još nije bio car. On je bio u prebegu iz Vizantije, Dušan ga je primio na dvoru", otkriva Mičeta.

O pojedinim nagađanjima da Uroš nije bio Dušanovo i Jelenino dete, da oni zapravo nisu mogli da imaju dece, Luka Mičeta kaže:

"Dušan i Jelena su četiri godine u braku i nisu imali dece. Dušan je imao, šefa garde Palmana. On je bio Nemac, inače veliki vitez... Dušan ga šalje na bečki dvor kod Otona Hercoga, brata pokojnog Filipa Lepog. Palman je pored žive Jelene išao kod Palmana da prosi nemačku princezu nemačku za Dušana.

Ljubav između Dušana i Jelene je bila velika ali je carstvo bilo u pitanju jer nije boilo potomaka. E sad, prema nekim katoličkim izvorima, te 1936. nemačka princeza Jelisaveta se, kada je čula da treba da se uda za pravoslavnog vladara, se mnogo razbolela i umrla. Najverovatnije je umrla od tuberkuloze. Jelena je naredne godine, 1937. rodila Uroša", ispričao je Mičeta.

Naš proslavljeni publicista i novinar dobro je upoznat sa još jednim znamenitim srpskim vladarom za koga tvrdi da je najveći srpski državnik svih vremena.

"To je despot Stefan Lazarević. On je čovek koji je uvažavan i u Ugarskoj, iu Turskoj i u Vizantiji. Kad je Žigmund Luksemburški pravio Red viteza zmaja potpisao je 21 evropski vitez. Prvi vitez koji je to potpisao je bio naš despot Stefan Lazarević. On je sa pet turskih sultana sarađivao - od Bajazita do Murata II. Kad je Bajazita potukao Tamerlan u bici kdo Angore. U dva navrata Stefan Lazarević ulazi konjicom u centar da pokuša da objasni Bajazitu da je gotovo, da je poražen. Bajazit nije želeo da se povuče i tada despot Stefan Lazarević izvlači princa Sulejmana i spasava ga. Sa njim će posle sarađivati, ali će onda sarađivati sa njegovim bratom Musom protiv Sulejmana da bi sa trećim bratom Mehmedom sarađivati protiv Muse...", priča Mičeta i dodaje:

"Manojlo II Paleolog vizantijski car daje titulu despota, koja je odmah bila posle carske. Tri države od značaja za Evropu - Ugarska, Vizantija i Turska uvažavaju despota Stefana Lazarevića. To je čovek koji je napravio manasiju, napisao Slovoljublje. Evo još jedan podatak koliko je on bio cenjen i uvažavan - Olivera, ćerka kneza Lazara, je odlukom državnog i crkvenog vrha otišla u Bajazitov harem. Posle bitke kod Angore, kada je Tamerlan porazio Bajazita, on je zarobio i Oliveru. Despot Stefan Lazarević poslao je jednog Turčina, koji mu je bio verni prevodilac, da moli da mu Tamerlan pusti sestru. Tamerlan pristaje da pusti Oliveru ujedno hvaleći Lazarevića kao velikog junaka i viteza."

