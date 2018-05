Vulin: Predlog novog zakona daje prednost u zapošljavanju članovima porodica vojnika

BEOGRAD - Srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas da bi novi zakon o Vojsci Srbije trebalo da omogući i da pri zapošljavanju u vojsci prednost imaju članovi porodica njenih pripradnika.

Vulin je na sednici Skupštine Srbije, na kojoj je pred poslanicima set vojnih zakona, ocenio da se položaj zaposlenih u vojsci ne može unaprediti pojedinačnim merama, već da je to moguće ako se usvoji skup mera - odnosno celina.

"Za to je potrebna celina, a to znači da će ako podržite ove zakone, pripadnik Vojske imati prednost pri zapošljavanju članova njegove porodice u Vojsku, pa je to razlog da dodje, kao i što je razlog da lečenje bude prilagodjeno njemu", poručio je Vulin poslanicima.

Ministar je dodao da su novčane nagrade, solidarna pomoć za rodjenje deteta, nadoknade za kadete, pitomce, stambena izgradnja, mehanizmi države da pripadnici vojske budu zadovoljniji zato što su njen deo.

"Ali vidite, sve je to celina, nije dovoljna jedna stvar, samo sve zajedno rešiće problem položaja vojnika, kao i vojno obrazovanje i rešavaće i vraćanje morala i civilne odbrane u okvir Ministarstva odbrane", rekao je Vulin.

Ministar je dodao da zna da Vojska nikada neće moći da plati jednog IT inženjera 1.000 evra ili 2.000 ili 3.000.

"Radimo odredjene promene pravilnika i omogućavamo u saradnji s

Ministarstvom finansija, a po naredjenju vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića, za naše naučnike i istraživače mogućnost da dodjemo do njihovog posebnog stimulisanja. Da li će to biti dovojno - ne znam, ali znam da takav IT stručnjak koji završi Vojnu akademiju na tržištu košta mnogo, verovatno mnogo više nego što ijedna vojska može da ga plati", rekao je ministar.

Prema njegovim rečima, plata vojnicima po ugovoru je veća nego pre mera fiskalne konsolidacije. Dodao je da je ona najveća do sada, ali da ni to nije dovoljno, jer što Srbija bude ekonomski snažnija, to će odredjeni kvalifikacioni profili biti skuplji na tržištu, a država neće moći to svaki put da isprati.

