Verovali ili ne, ali pesma "Lepi grome moj", zbog koje se poslednjih dana digla prava bura u javnosti, nije jedina pesma folk pevačice Svetlane Ražnatović čije stihove izučavaju srpski đaci!



Cecina "Kukavica", čiji je autor Marina Tucaković, završila je u zbirci zadataka iz književnosti sa književnoteorijskim pojmovima za prvi razred gimnazije i srednjih stručnih škola izdavačke kuće "Klet", autorki Aleksandre Kuzimić i Mirjane Stakić Savković. Ovi stihovi dati su zajedno sa pesmom Zorana Kostića Caneta "Hoću da znam" u zadatku u kojem učenici treba da odrede koja od ovih pesama "porukom, formom i univerzalnošću zadovoljava kriterijume umetničkog dela".

Aleksandar Rajković, glavni urednik izdavačke kuće "Klet", objašnjava da su autorke pomenute zbirke profesorke Filološke gimnazije u Beogradu sa bogatim iskustvom u nastavi.

- Nije neuobičajeno, što mogu da vam potvrde mnogi profesori srpskog jezika i književnosti, da se upravo ovakvim primerima, bliskim učeničkom iskustvu i svakodnevnom okruženju, učenici motivišu da kritički razmišljaju i primene savladano gradivo. Zbirka zadataka o kojoj je reč predstavlja dodatno udžbeničko sredstvo i praksa je pokazala da se ponajviše koristi na dodatnoj nastavi i u pripremama učenika za takmičenja. Ne smatramo da je neophodno da se zbog ovakvih stvari u medijima podiže bura - rekao je Rajković za Kurir i dodao da će svakako uvažiti preporuku Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja ako do nje dođe.

Ceca nam se nije javljala na telefon, dok je Cane poručio da nema komentar.

foto: Dragana Udovičić

Ministar Šarčević

Nije pametno da deca to uče

Na preporuku ministra prosvete Mladena Šarčevića, izdavačka kuća "Bigz" rešila je da ukloni stihove pesme "Lepi grome moj", ali i ostalih popularnih pesama iz radne sveske za peti razred. Pitali smo ministra da li će reagovati i na "Kukavicu":

- Zavod za unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanje telo je koje je zaduženo za kontrole nastavnih sredstava, za šta im ministarstvo isplaćuje novac. Komisija ima četiri člana i nije mi jasno kako niko od njih ne primeti da bi tu nešto moglo drugačije. Oni misle "deci je to blisko, pa će lakše da nauče", to im je rezon, ali to nije pametno. Nemam ja ništa protiv te muzike, nek ide u kafanu ko hoće da je sluša, ali ne treba da u udžbenicima bude takav sadržaj. Imamo toliko lepe poezije, naročito epske! Skrenuću pažnju Zavodu na ovo.