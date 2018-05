Jeftinije gorivo za poljoprivrednike!

Kompanija NIS poljoprivrednicima tokom cele godine uz NIS Agro karticu obezbeđuje popust od 5 dinara po litru evro dizela, odnosno od 3 dinara po litru gasnog ulja, dok su dodatne pogodnosti dostupne na akumuliranu potrošnju, a u zavisnosti od količine kupljenog derivata obezbeđeni su popusti i do čak 12 dinara po litru standardnog i premijum dizel goriva, odnosno 8 dinara za gasno ulje 0,1. Pored nižih cena na gorivo, NIS Agro kartica omogućava i do 30 odsto popusta na asortiman NISOTEC ulja i maziva, odnosno 20 odsto na robu široke potrošnje na svim NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama, dok poljoprivrednici ostvaruju i pravo na 10 odsto popusta u slučaju zaključenja osiguranja poljoprivrede kod DDOR Novi Sad. Do kraja maja korisnici NIS Agro kartice mogu da računaju na još veće popuste na akumuliranu potrošnju, a u zavisnosti od količine kupljenih derivata, cena gasnog ulja niža je i do 11 dinara po litru, odnosno do 15 dinara prilikom kupovine standardnog i premijum dizel goriva.

NIS rukovodi maloprodajnom mrežom koja broji preko 320 benzinskih stanica koje su raspoređene na svim važnim putnim pravcima, u gradovima i selima, a pogodnosti NIS Agro kartice dostupne su na svim NIS Petrol i GAZPROM maloprodajnim objaktima gde osim goriva Evro-5 kvaliteta domaće proizvodnje potrošače očekuje i bogat izbor proizvoda iz dopunskog asortimana kao i brza i kvalitetna usluga.

Više od 130 hiljada korisnika NIS Agro kartice pouzdan su dokaz da su prednosti NIS-ovog programa za poljoprivrednike prepoznate kao značajna podsticajna mera u agrarnom sektoru, a reč je o podršci koju kompanija NIS pruža poljoprivredi već petu godinu zaredom.

