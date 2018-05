PRIČA SA SAMRTNE POSTELJE IZ URGENTNOG CENTRA: Poslednja želja joj je bila da mužu kojeg obožava prizna da NIJE OTAC NJENE DECE! A ja sam je posavetovao da uradi ovo

- Radio sam 10 godina kao parohijski sveštenik i ispovedao svoje parohijane, ali ovde sam se sreo sa nečim sasvim novim. Ovde leže najteži pacijenti, ljudi bolesni od neizlečivih bolesti - tako počinje priču sveštenik iz Urgentnog centra, koji je na rapolagnju svim pacijentima ove ustanove.

On kaže da su mu se više puta ispovedali ljudi svesni da je došao kraj ovozemaljskog života, ali da mu je posebno upečatljiv ostao događaj vezan za jednu gospođu koja je imala neobičnu poslednju želju.

- Naslušao sam se potresnih ispovesti i zbunjen se vraćao kući. Strašne stvari sam slušao. Ali ispovest jedne umiruće gospođe ostaće mi urezana u pamćenju do kraja života. Bila je na samrti i pozvali su me da je ispovedim. Za sobom je ostavljala supruga i dve ćerke. Suprug joj je divan čovek obožavao je ćerke i one su jako volele njega. Međutim ona je sad želela da im prizna da on nije njihov otac. Tražila je od mene da je ispovedim i da joj pročitam razrešnu molitvu - seća se on.

foto: PrintScreen

- Razmišljao sam šta da uradim. I odlučio sam da joj kažem kako sam ja osećao. Rekao sam: "Celog života ste živeli u laži. Vi ćete da umrete, a šta njima ostaje. kakvo će oni mišljenje imati o vama. Ostavljate im pakao". Ona me je saslušala i rekla da im neće to saopštiti, a ja sam joj pročitao razrešnu molitvu. I dan danas nisam siguran da li sam pravilno postupio - završava priču sveštenik iz Urgentnog centra.

(Kurir.rs/RTS/San urgentne noći)

