POVEĆANJE PLATA OD 1. JANUARA 2019. GODINE: Zarada lekara 91.000, nastavnika 67.500

Lekari specijalisti imaće 15 odsto veće plate nego sada, medicinske sestre 12 procenata, a nastavnici oko 10 odsto, predviđa radna verzija novog sistema platnih razreda koji će stupiti na snagu 1. januara 2019.

Kako saznajemo, ideja radne verzije sistema platnih razreda je da novi koeficijenti donesu najveće povećanje zarada zaposlenima čija su primanja potcenjena.

Tako će medicinske sestre u domovima zdravlja, koje trenutno zarađuju oko 35.000 dinara, moći da očekuju platu između 37.043 i 39.331 dinara.

Njihove koleginice u bolnicama na opštim odeljenjima sa platom od 36.935 dinara dobijaće od 39.511 do 40.657 dinara, dok će plate lekara rasti i za 11.000 dinara, pa će plata doktora subspecijaliste biti veća od 91.000 dinara.

Reformom sistema predviđeni su minimalni i maksimalni iznosi plata, a tačna zarada koja će se kretati u tim okvirima zavisiće od angažovanja, postignutnih rezultata, prekovremenih sati i dana dežurstava.

- To jeste povećanje od desetak procenata, ali ono nije dovoljno da Srbija zadrži svoje zdravstvene radnike u sistemu. Danas medicinske sestre i lekari sve češće odlaze iz državnog sistema, bilo u privatni sektor ili u inostranstvo.

Najčešće je reč o najboljim i najiskusnijim kadrovima poput sestara koje rade u operacionim salama, respiratornim centrima i transfuziologiji, ali i lekarima poput internista i radiologa - kaže Živorad Mrkić, predsednik Novog sindikata zdravstva

S druge strane, ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je juče da se razgovara o tome da plate prosvetnih radnika budu povećane bar za deset odsto.

- Zdravstvo i prosveta će imati prednost, to sam čuo od premijerke i to mogu da kažem, ali će to biti pred kraj godine - rekao je ministar Šarčević i potvrdio da se sa sindikatima rade novi modeli finansiranja platnih razreda.

Radna verzija novog sistema platnih razreda predviđa povećanje plata nastavnicima za oko deset odsto.

- Trebalo bi imati na umu da osma platna grupa, u koju su svrstani skoro svi nastavnici i stručni saradnici (osim bibliotekara), ima čak devet platnih razreda koji obuhvataju visinu koeficijenta od 3,35 pa do 4,71. To znači raspon plata od 47.870 dinara do 67.500 dinara.

U dosadašnjem sistemu obračuna zarada u obrazovanju, maksimalna razlika između nastavnika početnika i onoga pred penzijom je mogla iznositi do 15,6 odsto, sada ta razlika ide do čak 40 procenata - rekao je MIlan Jevtić, član Predsedništva Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

On naglašava da je predloženi koeficijent za stručne saradnike i za sekretare škola za sedam odsto niži u odnosu na nastavnike. To ne znači manju platu od one koju trenutno imaju, već da je planirano povećanje za njih niže u odnosu na povećanje koje će imati nastavnici.

Novi platni razredi u sistemu javne uprave najavljeni su početkom 2017. godine. U Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu kažu da je cilj uspostavljanje pravednog raspona plata.

- To bi značilo da će onima koji u ovom trenutku imaju potcenjene iznose, plate biti povećavane srazmerno raspoloživim sredstvima, dok se onima u precenjenoj grupi plate neće povećavati sve dok ih njihova platna grupa ne dostigne - ocenili su u Ministarstvu.

Kurir

Autor: Kurir.rs/Blic