IZ BAZENA VREBAJU OPASNE ZARAZE! Jednu stvar ne smete da preskočite da biste bili potpuno sigurni!

Krajnje bezazleno uživanje na suncu, pijuckanje hladnih napitaka i brčkanje na bazenima i kupalištima može biti veoma opasno po vaše zdravlje.



Sa brojem onih koji uživaju osvežavajući se plivanjem porastao je i broj onih koji su zaradili kožne, gljivične i virusne infekcije, bakterije i alergije.



Doktorka opšte prakse Nevenka Dimitrijević navodi da stajaća voda koja ne cirkuliše može zadržavati veći broj bakterija, gljivica i virusa.



- Najčešće se mogu javiti kožne i gljivične infekcije. Gljivice se lako prenose, za njih su sunce i visoka temperatura idealna podloga za razmnožavanje. Mogu se javiti promene na koži, crvenilo, iritacija, crevne infekcije, infekcije uha, nekada i prehlade. Ukoliko neko proguta vodu koja je zaražena, može doći do proliva, povraćanja - upozorava dr Dimitrijević i dodaje da se osobama alergičnim na hlor savetuje dodatan oprez i korišćenje zatvorenih bazena, jer velika koncentracija hlora može izazvati jaku alergiju, a nekad čak i gušenje.



Urolog dr Aleksandar Milošević kaže za Kurir da ljudi uglavnom preskoče mali bazenčić koji se nalazi ispred velikog bazena, kao i da se ne tuširaju pre i posle ulaska u njega, a to je najbolja preventiva.



- Često se može javiti i ešerihija koli, koja je i najčešća bakterija u bazenu, a ona je posebno opasna. Mogu se javiti i crevne infekcije, infekcije oka, uha i kože, hemijske iritacije kože, crvenilo oko butina i genitalne regije. Urinarne infekcije se javljaju, ali ne u tolikoj meri - objašnjava dr Milošević.



Direktor Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti dr Aleksandar Adamović navodi da bazeni vode računa o kontroli vode, a da se određene nuspojave pre mogu javiti prilikom kupanja u stajaćim vodama:



- Može doći do gljivične infekcije stopala usled šetanja oko bazena. Gljivice su vrlo otporne i mogu se nalaziti na tlu. Higijena je jako bitna, nositi isključivo svoje papuče i ne hodati bos.



Dr Snežana Rakić

Izbegavajte mokre peškire

Prof. dr Snežana Rakić, načelnica Odeljenja porodilišta GAK "Narodni front", kaže za Kurir da može biti opasno da devojke ostaju u mokrim kupaćim kostimima, kao i da sede na vlažnom peškiru:

- Svaka vlaga je podloga za razvoj različitih vrsta infekcija, bilo bakterijskih, bilo gljivičnih. Može doći i do prehlade, a i usled toga i do razvoja upale jajnika. Može doći i do javljanja tegoba, počev od bolova, vaginalnih problema, peckanja, svraba, a i do pojave kandidijaze.