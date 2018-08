ĐAVOLJE KOČIJE STIŽU U SRBIJU! Hrvati pišu o KROKODILIMA koje nam šalju Rusi, a evo i zašto ove MOĆNE LETELICE izazivaju pažnju!

U Srbiju u novembru stižu četiri helikoptera Mi-35 u javnosti poznata kao "đavolje kočije", mada ih u Rusiji, odakle i stižu, zovu "krokodili". Osim njih, naše vlasti su najavile i tri helikoptera Mi-17, mada su "tridesetpetice" zbog svog atratkivnog nadimka privukle svu pažnju na sebe. Ali ne samo zbog imena, već i zbog svojih moći.

Takozvane "đavolje kočije" izazvale su ogromnu pažnju jer se radi o, kako ocenjuju analitičari, "jurišnom" helikopteru, koji je opremljen protivoklopnim oružjem, navođenim oružjem vazduh-zemlja i vazduh-vazduh, kao i sistemima za upravljanje iz tog oružja. Ovakvi helikopteri su pokretni i sa velikom vatrenom moći, zbog čega se koriste i u protivtenkovskoj borbi.

Prema objavljenim podacima, trenutno se radi na tome da prve "tridesetpetice" u Beograd stignu za veliku vojnu paradu, koja će se održati u novembru, povodom pobede u Prvom svetskom ratu.

Podizanje srpske borbene moći

Aleksandar Radić, vojni analitičar, kažeda je to helikopter velike udarne moći, kao i da će sve letilice koje nabavljamo, podići srpsku borbenu moć.

- Da ne bude zabune, Mi-35 je izvozna oznaka najpoznatijeg ruskog borbenog helikoptera Mi-24. Projekt proizvodnje tog helikoptera star je 50 godina, a osnovni model M-24, odnosno izvozni Mi-35, proizvodio se do 1989. godine u većim serijama - objašnjava Radić.

Kako dalje kaže, njegova proizvodnja je zatim prekinuta.

- Kad su se, potom, pojavili novi kupci koji su hteli povoljnu cenu i efikasnost, onda je ta proizvodnja obnovljena i ovaj sadašnji model helikopetra je Mi-35M, koji se proizvodi poslednjih desetak godina - navodi Radić.

Kako dodaje, protivpobunjenička dejstva i borba protiv terorizna najrealnije su situacije u kojima Srbija može da upotrebi svoje borbene snage, za šta su novi helikopteri sasvim dovoljni, posebno Mi-35M.

Bolja mogućnost "preživljavanja", protivoklopne rakete novije generacije

- Ta letilica ima mnogo veći izbor naoružanja u odnosu na helikoptere koje smo dosad koristili, kao što je "Gazela tgama". Mi-35M ima bolju oklopnu zaštitu i njegova mogućnost "preživljavanja" na bojištu je veća. Takođe, on ima protivoklopne rakete novije generacije, koje imaju domet do 6.000 metara, a probojna moće je do 850 milimetara. Taj helikopter ima i dvocevni top, 23 milimetara, koji može da se koristi kao precizno sredstvo u scenarijima, koji bi nama mogli da budu realni. Nosi raketna zrna od 80 milemetara - objašnjava taj vojni analitičar.

Municija se proizvodi u Srbiji

Prema njegovim rečima, dobra stvar je što municiju za Mi-35M proizvodimo u Srbiji - za top u "Slobodi Čačak", a rakete u "Krušiku".

- U pitanju su relativno jeftina sredstva. Uz to, Mi-35M može da koristi i konvecionalne bombe. Sa druge strane, taj helikopter nikad dosad, mada je mogao da služi i tome, nije korišćen za prevoz vojnika, kao i medicnski transport - naveo je Radić.

Temom nabavke helikopetra za srpsku vojsku bavio se i hrvatski nedeljnik "Globus" u najnovijem broju, koji je objavio da će Srbija biti jedina u susedstvu koja će imati prave borbene helikoptere, prenoseći da ćemo u Rusiji kupiti tri helikoptera Mi-17, ali i četiri jurišna helikoptera Mi-35.

- Srbija će nabavkom letelica Mi-35 znatno povećati vatrenu moć svoje helikopterske komponente - piše u hrvati "Globusu".

U tekstu posvećenom nabavkama u srpskom Ratnom vazduhoplovstvu pod naslovom "Srpske vražje kočije" novinar Jan Ivanjek konstatuje da će modernizacija helikopterske flote Vojske Srbije doneti promene u odnosu snaga u regionu:

- Srbija će jedina u hrvatskom susedstvu imati prave borbene helikoptere. Posebno je značajna najava predsednika Aleksandra Vučića, izrečena prilikom vežbe Zajednički udar, da će se u Rusiji kupiti još tri helikoptera Mi-17, ali i četiri jurišna helikoptera Mi-35 - konstatuje list u svojoj analizi.

Vučić: Jako moćne mašine

Pre desatak dana, prilikom svečanog prijema dva remontovana MIG-a 29, koje je Srbija nabavila od Rusije, na aerodromu u Batajnici predsednik Srbije Aleksandar Vučić, takođe, je govorio o helikopterima Mi-35 i Mi-17, koji bi trebalo da stignu u Srbiju, akoji su izazavli veliku pažnju u regionu.

- U narednim mesecima Srbija će dobiti i nove helikoptere. To nisu nikakve "đavolje kočije", već jako moćne mašine. Hvala predsedniku Putinu na podršci i razvoju srpskim oružanim snagama, ministru Sergeju Šojguu i ruskim vojnicima koji ovde danas sa našim ljudima zajedno rade - kazao je tada predsednik Srbije.

Kurir.rs/Blic

Kurir

Autor: Kurir