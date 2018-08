ZBOGOM LETO, AKO TE JE I BILO: Još jedan pakleni vikend, a već sledeće nedelje će vam trebati kišobrani

Za vikend će biti tropski toplo u većini mesta, zato se potrudite da dobro iskoristite te dane, brčkajte se, sunčajte, uživajte, jer će nas početak naredne sedmice dočekati s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Danas će biti promenljivo oblačno i toplo, lokalno se očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima. Međutim, iako će biti uslova za kišu, temperatura neće biti u znatnom padu, maksimalna će ići od 29 do 32 stepena.

Đorđe Đurić, meteorolog "Veder tu ambrela", kaže za Kurir da će početak septembra biti topao.



- Sutra će u celoj zemlji biti promenljivo oblačno, biće uslova za pljuskove s grmljavinom. Za vikend sunčano, a u mnogim predelima biće tropski toplo, s tim što je ređa pojava pljuskova i grmljavine moguća na zapadu. Temperatura će u većini predela biti od 30 do 33 stepena - priča Đurić.



Prema njegovim rečima, početkom naredne sedmice imaćemo promenljivo oblačno, nestabilno i sparno vreme, s pljuskovima i grmljavinom.



- Negde će biti uslova za grmljavinske nepogode, a temperatura će u većini mesta biti 30 stepeni. U utorak se očekuje pad temperature za pet do sedam stepeni, maksimalna dnevna biće oko 25 stepeni, biće malo svežije nego prethodnih dana. Nestabilno će biti do kraja nedelje, kada se ponovo očekuje toplo vreme, sa temperaturama do 30 stepeni - navodi naš sagovornik.



petak

19/29 promenljivo oblačno

subota

19/33 sunčano

nedelja

19/33 sunčano

ponedeljak

19/31 nepogode

utorak

18/27 nepogode

