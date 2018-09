NAJZAD! DIVNE VESTI ZA PENZIONERE: Oktobarska penzija veća i do 10.000 dinara!

Ukidanjem Zakona o privremenom smanjenju penzija najkasnije do 30. septembra 2018. godine, kako je najavljeno iz Vlade Srbije, penzionerima će oktobarski ček biti veći i do 10.000 dinara u odnosu na 2014. godinu, kad je taj zakon stupio na snagu.

Kako su u maju najavili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić, ukidanjem ovog zakona penzije će biti povećane za 8,4 do 13,3 odsto u odnosu na 2014. godinu, odnosno u proseku za 7,2 odsto. Tada je najavljeno i da će penzioneri kojima penzije nisu smanjivane jer primaju manje od 25.000 dinara dobiti povećanje od pet odsto, umesto 2,8 odsto, kao što bi trebalo ukidanjem postojećeg zakona.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da usvajanjem Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO stvoren preduslov za uvećanje penzija.



- Kao što smo i obećali, prve uvećane penzije su oktobarske, a biće isplaćene u novembru. Veoma smo zadovoljni što smo za ovo uvećanje imali dovoljno novca u budžetu, tako da nije bilo potrebno da radimo rebalans. Naši najstariji sugrađani zaslužni su za uspešne reforme koje smo sproveli i zahvaljujući njima sada imamo stabilne javne finansije. Na tome ćemo im uvek biti zahvalni - rekao je Mali.

Da je ukidanje Zakona o privremenom smanjenju penzija dobra vest za penzionere, ističe i Đuro Perić, predsednik Saveza penzionera Srbije.

- Mi smo iz Saveza penzionera Srbije stalno tražili da se taj zakon ukine i dobro je da je to konačno urađeno, jer mu je i samo ime govorilo da je privremen. Iznosi penzija iz 2014. biće vraćeni, što uključuje i tri povećanja penzija od 1,5, 1,25 i pet odsto koja su se dogodila u međuvremenu. Povećanje penzija manjih od 25.000 dinara koje prima 1,1 milion penzionera mora posebno da se rešava u okviru Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju koji se temelji na dužini staža i visini uplata doprinosa - kaže Perić.

On dodaje da je PUPS predlagao da se penzionerima vrati i iznos koji im je oduzet od 2014. kako ne bi došlo do tužakanja države, ali ne odjednom, jer je to nemoguće, već postepeno kroz obveznice ili neki drugi način.

U PIO fondu su nam rekli da je suviše rano da se kaže koliko će povećanje penzioneri dobiti, a preciznu računicu još uvek nemaju ni u Ministarstvu finansija.



Vladimir Vučković: Efekti povećanja penzija održivi

Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, ističe da će efekti ukidanja Zakona o privremenom smanjenju penzija biti održivi sa stanovišta fiskalne stabilnosti.

- Ovo je mera koja vraća vezu između doprinosa i penzija koje se primaju. To je dobro jer se predupređuju neki eventualni pravno formalni problemi, a iz ugla fiskalne stabilnosti efekti će biti održivi. Postoji prostor za povećanje penzija jer je fiskalna konsolidacija dala rezultate u smislu kontrole isplate penzija u skladu sa mogućnostima zemlje - kaže Vučković.

Brojke

1,1 milion penzionera u Srbiji prima penziju manju od 25.000 dinara

80.000 penzionera prima penziju veću od 50.000 dinara



Evo koliko će kome biti penzije

Iznos penzije 2014. Iznos posle povećanja

15.000 16.955 dinara

20.000 22.660 dinara

25.000 28.325 dinara

30.000 32.836 dinara

35.000 38.232 dinara

40.000 43.700 dinara

45.000 49.145 dinara

50.000 54.541 dinar

60.000 65.331 dinar

70.000 76.122 dinara

80.000 87.000 dinara

100.000 108.500 dinara

110.000 120.000 dinara

120.000 130.000 dinara

