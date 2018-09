VUČIĆ: Penzioner koji je pre smanjenja imao penziju 85.000, sad će od oktobra imati 93.000

GRDELICA - Penzioner koji je pre smenjenja imao penziju od 84.000 ili 85.000 dinara, sada će, od oktobra, imati 93.000, rekao je predsednik Aleksandar Vučić, zamoljen da objasni kako će se penzije povećavati i o kojim je odnosima i ciframa reč.

foto: Tanjug/Sava Radovanović

Upitan da to objasni na primeru penzije veće do 80.000, Vučić je rekao: "Oni koji su pre smanjenja imali 84 i 85 hiljada, a posle smanjenja je to bilo oko 72 hiljade dinara, sada će imati 93 hiljade i to je 20 odsto više u odnosu na ono kad su penzije smanjene i značajno više nego kad smo ušli u sređivanje javnih finansija".

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug/Sava Radovanović)

Kurir

Autor: Kurir