DANAS OBLAČNO, ALI TOPLO: U narednih sat vremena na jugu Bačke, u Sremu i na jugozapadu Srbije kiša, najviša dnevna i do 29 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, na severu sa periodima sunčanog vremena, dok se u ostalim predelima očekuju kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

foto: RHMZ Printscreen

Najniža temperatura kretaće se od 12 do 18 stepeni Celzijusa, a najviša od 25 do 29 stepeni. Prema prognozi RHMZ, vetar će biti slab do umeren, severozapadni.

foto: Fonet/Nenad Đorđević

I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito u popodnevim satima. Najniža temperatura biće oko 17 stepeni Celzijusa, a najviša oko 27. Vetar će biti slab, severozapadni.

foto: RHMZ Printscreen

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 15. septembra, biće pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine.

Samo u nedelju, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir