ONA JE JEDINA ŽENA ZAPOSLENA U GAZIVODAMA: Slađana je u 9. mesecu trudnoće i poručuje NIKAD NEĆU NAPUSTITI RODNO MESTO!

Trudnica Slađana Jakšić Stanojević, jedina žena među zaposlenima na brani jezera Gazivode koji su u subotu dočekali predsednika Srbije Aleksandra Vučića, poručuje da nikad neće napustiti svoj rodni Ibarski Kolašin i da čovek "bez korena nije čovek".



Iako ne veruje da će doći do "nekog rešenja" po pitanju KiM jer, kako je rekla, komšijama Albancima uopšte nije stalo do dobrih odnosa i mira, Slađana želi da sa svojom porodicom živi u svom Donjem Jasenoviku.



Slađana je u devetom mesecu trudnoće, za nekoliko dana će se poroditi i dobiće dečaka kome će, po srpskom običaju, kum dati ime.

foto: Tanjug/Zoran Žestić



Uprkos stalnoj nezivesnosti šta će biti sutra, ipak, veruje da će Srbi ostati na tom prostoru, na zemlji svojih predaka.



"Iskreno ne očekujem da će u skorije vreme doći do nekog rešenja. Videli ste šta se dešavalo na putu za selo Banje. Našim komšijama Albancima nije uopšte stalo do mira i dogovora, niti do sporazuma, niti dobrih komšijskih odnosa. Oni i dalje teže ka nekoj njihovoj velikoj Albaniji. Ništa im ne odgovara i ništa ne preduzimaju da se bilo šta pokrene, ni zarad njihovog naroda", primećuje Slađana.



Dodaje da za nju dolazak predsednika Srbije Vučića ima veliki značaj, pošto pokazuje da država Srbija nije zaboravila svoj narod na KiM i da želi da mu pomogne.



"Mi se nadamo u neku budućnosti i mislim da će ovo, ipak, ostati naše, srpsko", ističe Slađana.

foto: Tanjug/Zoran Žestić



Ona kaže da ne zna da je neki predsednik Srbije do sada dolazio na KiM da poseti svoj narod, a da to nije bila predizborna kampanja.



"Došao je (Vučić) sa ciljem da nam da podršku, stavi do znanja da nismo sami i da Srbija misli na nas. Za idejama za ulaganje u industriju i poljoprivredu i opstanak naroda", naglasila je.



Slađana kaže da je, sa druge stane, prisutna stalna neizvesnost šta će biti sutra i priseća se nerado martovskog pogroma 2014. godine.

"Tada se sve desilo za samo par sati, ljudi su bili iseljeni i kuće su im bile zapaljene", priseća se Slađana.



I pored svega toga, ističe, ne razmišlja da napusti svoje selo Donji Jasenovik nadomak Zubinog Potoka, u oblasti Ibarski Kolašin koja se prostire uz reku Ibar.



Navodi da HE Gazivode snabdeva vodom skoro celo Kosovo, ali da to jezero ima ne samo veliki energetski, već i industrijski i turistički potencijal.



"Priština se bori da preuzime Gazivode, nešto što nije njihovo, a mi se borimo da nedamo ono što je naše. Još oko 2000. godine, 2001. i 2002. Kforovci su pokušavali tu da upadnu i zauzmu centralu, ali su je radnici branili. Prosto ne damo naše. Sigurno će biti još pokušaja i vršiće pritiske na predsednika Srbije da uzmu hidroelektranu i jezero, jer je to veoma značajan objekat", dodaje Slađana.

foto: Tanjug/Zoran Žestić



Istakla je da se na dnu jezera nalazi potopljeno srpsko groblje, kao i crkve i da je to za nju veoma važno mesto, zbog njenih predaka.



Govoreći o sebi kaže da od 2005. godine radi u hidroelektrani Gazivode, kao "adinistrativni tehničar", to jest kao spremačica i kafe kuvarica, iako je diplomirani inženjer arhitekture.



Njeno radno mesto je u centrali hidroelektrane, koja se nalazi pored tzv. male brana i akumulacionog jezera Pridvorica, u okviru Gazivoda.

Slađana se nada da će preći na veliku branu i da bi kao arhitekta mogla da bude angažovana na radnom mestu koje ima veze sa građevinarskim merenjima.



"Na radnom mestu administrativnog tehničara smo ja i još jedna starija koleginica, kao jedine radnice u HE, ostalo su muškarci. Imamo maksimalno poštovanje sa njihove strane".

foto: Tanjug/Zoran Žestić



Kako je rekla, sa mužem koji je iz Šapca planira da živi u Donjem Jasenoviku, pošto tu ima veliku kuću, ali da je problem njegov posao.



"Nemam braću, ako odem u Šabac, domaćinstvo će se zatvoriti. Želimo da budemo ovde, ne želim da napustim moje selo, moj Ibarski Kolašin", objašnjava Slađana.



Slađana napominje da njen muž nema posao i da bi volela kada bi mu opština Zubin Potok našla neko radno mesto.



Kaže da je najviše boli to što su joj u centralnoj Srbiji kada je pokušala da ostvari neka prava rekli da je maltene strani državljanin.



"Par puta sam pokušala da ostvarim neka prava i rekli su mi - izvinite narod sa Kosova je kategorisan kao strani državljani. To je velika uvreda, da mi kao državljaninu Srbije kažu da sam strani državljanin".

(Kurir.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Zoran Žestić)

Kurir

Autor: Kurir