ZALUDEO PLANETU: Šumadinac ima izum koji bi omogućio BESPLATNO GREJANJE za celu Srbiju, a niko ga to ne zanima!

Da je bilo razumevanja države, kompanija iz Norveške ne bi nam ispred nosa "otela" revolucionarni izum profesora Vladana Petrovića, koji je na dva hektara svog imanja u selu Badnjevac kod Kragujevca postavio sunčeve koncentratore i na praktičnom primeru dokazao da je besplatno grejanje - moguće!



- Potpisao sam ugovor s kompanijom iz Norveške koja radi plutajuća ostrva. Oni u Monaku treba da realizuju veliki projekat, investiciju vrednu milijardu evra, za koju je potrebna solarna energija. Zainteresovani su za ovu tehnologiju i sve što je s tim povezano žele da razvijaju - objašnjava Petrović.

Ni impresivna biografija ovog čoveka nije bila dovoljna da neko u Srbiji prepozna domete pronalazaka koji pritom rade i u praksi. Solarni koncentratori mogu da omoguće besplatno grejanje za celu Srbiju!

- Toplane u Srbiji mogle bi da se snabdevaju besplatnom sunčevom energijom. Zračenje Sunca u Srbiji je otprilike 0,6 kilovata po kvadratu. Pošto je u hektaru zemlje 10.000 kvadrata, dakle 6.000 kilovata, od 2.000 sati sunca u Srbiji, dobijate 12 miliona kilovat-časova sunčeve energije po hektaru. Moji koncentratori u Badnjevcu razvijaju temperaturu od 1.700 stepeni. Ali ako vam treba niska temperatura, možete da akumulirate energiju iz zemlje.

Akumulirate 12 miliona kilovat-časova, od toga 20 odsto izgubite, deset miliona kilovat-časova vam ostaje. Tako možete da grejete 1.500 stanova po hektaru - priča profesor Petrović.

Ističe da "jedini u svetu ima tehnologiju za proizvodnju struje iz sunčeve energije 365 dana, 24 sata svakog dana".



- To je jeftina tehnologija, koju svako može da proizvede i celu Srbiju da ugreje. Skupljate energiju po hektaru zemlje od aprila. U oktobru imate 200 stepeni u zemlji. Kad počne grejna sezona, do kraja februara ta temperatura padne na 40 stepeni. Onda se koriste toplotne pumpe, od toga dobijete 10 kilovata toplotne energije, a utrošite jedan kilovat električne energije. Tako može da se greje ne samo Srbija već ceo svet - objašnjava Petrović i ističe da u Badnjevcu akumulator toplote akumulira 400 kilovat-časova po kubiku:



- U svetu se proizvodi 80 do 100 kilovat časova po kubiku. I takav akumulator košta 130 evra po kilovat-času, a ovo rešenje košta 0,3 evra. Za to je zainteresovana firma iz Drezdena, dok u Srbiji nije bilo interesovanja.

Neki od izuma profesora Petrovića

Pitka voda iz morske vode

- Razvili smo i postupak za desalinizaciju morske vode za koji je potrošnja energije relativno mala, tako što se otpadna toplota iz solarnog sistema koristi za desalinizaciju morske vode. Tako može da se dobije hiljade kubika pitke vode iz morske vode - ističe profesor.

Bežični prenos struje

- Držao sam veoma posećena predavanja na Mašinskom fakultetu na temu: "Pokretanje privrede na bazi novih tehnologija", tehnologije koje Srbiji mogu da obezbede fantastičan ekonomski progres. Predstavio sam i projekte bežičnog prenosa električne energije, dobijanje struje iz jonosfere, dobijanje nafte iz sunčeve energije, dobijanje nafte iz biomase, kako da izdvojite CO2 iz atmosfere uz pomoć sunčeve energije... Kako da, na primer, po hektaru možete da dobijete 100 tona nafte na osnovu fotosinteze - priča o svojim izumima Petrović.



Srbija može lako da ima naftu

Petrović kaže da je razvio i sistem za dobijanje nafte iz biomase i da kompletnu biomasu koju imamo u Srbiji možemo direktno da pretvorimo u naftu. On tvrdi da zvanična teorija da se nafta dobija taloženjem planktona nije tačna.

- Voda prodire u dubinu zemlje i dolazi blizu magme. Kad sagorite cikloheksan s kiseonikom, dobijate ugljen-dioksid i vodenu paru. A iz toga ponovo može da se dobije nafta. Za to je neophodno 15.000 bari. Ako to uradite, potrošićete više energije nego što ste dobili. Ali na osnovu mog reaktora, može se koristiti sunčeva energija za dobijanje nafte, na 15.000 bari. Voda reaguje s krečnjakom i tako dobijamo naftu.