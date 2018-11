KONKURS: Produžen rok za prijavu na program prekvalifikacije za IT

Konkurs za prijavu na program prekvalifikacije za IT, namenjen zaposlenim kandidatima zbog velikog interesovanja produžen je do subote 24. novembra 2018. godine, saopštila je danas Kancelarija za informacionu tehnologiju i elektronsku upravu.

"Za razliku od sličnog kruga koji je ove godine organizovala Nacionalna služba za zapošljavanje i koja se odnosila na nezaposlene kandidate, ovaj krug prekvalifikacija odnosi se samo na zaposlene i to na one kandidate koji nisu na IT pozicijama ili nisu završili neki od IT smerova na fakultetima", rekao je Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

Kako je objasnio, u ovom krugu prekvalifikacija žele da, pored učenja standardnih programskih jezika, omoguće da budući polaznici nakon završetka programa dobiju odredjeno znanje i šansu za unapredjenje karijere.

Predavanja će,kako navodi, biti prilagodjena zaposlenima i održavaće se vikendom i radnim danima posle 17 časova. Program će trajati devet meseci uz obaveznu praksu u kompanijama.

On je dodao da je ovo nastavak uspešnog programa u okviru koga je do sada obučeno 800 polaznika, s ciljem da kao budući programeri početnici lakše pronadju posao u IT sektoru.

Prijave na program se mogu podneti isključivo elektronski preko sajta itobuke.rs.

