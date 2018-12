PODSTANAR PREVARIO BOJANA IZ ARANĐELOVCA: Ostao mu dužan 45.000 za kiriju i komunalije, pa ga još i tužio za iznudu?!

ARANĐELOVAC - Stanodavca iz Aranđelovca prevario je stanar ostavljajući dug za neplaćene račune. Iz Udruženja stanodavaca kažu da zakoni ne štite vlasnike stanova!

Naime, kada je pre nekoliko meseci, na preporuku poznanika, svoj stan dao u zakup mladiću iz Kragujevca, Aranđelovčanin Bojan P. nije ni sanjao da će ga to koštati mnogo živaca, ali i 45.000 dinara duga za kiriju i komunalije, pišu Večernje novosti.

Prava muka nastaje kada, posle kašnjenja i nekorektnog ponašanja, stanar nestaje, a stanodavac saznaje da je tužen za iznudu novca!

Po rečima stanodavca, uprkos popuštanju i gledanju kroz prste stanaru, koji je od početka izbegavao da redovno plaća kiriju i molio za odgađanje, na kraju je, ipak, prevaren.

- Uveravao me je da sve obaveze za kablovsku, struju, komunalije izmirivao redovno, da ne brinem, a za tri meseca koliko je boravio u stanu nije platio nijedan račun - kaže naš sagovornik. - A kao vrhunac pozvali su me iz Policijske stanice Aranđelovac jer me je stanar prijavio da iznuđujem novac od njega. Angažovao sam advokata i uspeću da izbegnem veći gubitak, ali želeo bih da upozorim stanodavce da dobro provere i razmisle pre nego što nekog puste u svoj stan.



- Zakupni odnos između stanodavca i podstanara regulisan je Zakonom o stanovanju, ali je gomila pitanja, pojedinosti i detalja ostala nedorečena u “rupama” tog akta, a na štetu vlasnika - kaže Dragan Cvijetićanin, predsednik Udruženja stanodavaca Srbije.

- Neprestano se govori o tome da vlasnici stanova krše zakon, jer ne prijavljuju podstanare i ne sklapaju ugovor sa njima, pa time štete državi za neplaćanje poreza. A suština je u tome da država ništa ne čini da zaštiti vlasnike, a podstanarima su ostavljene velike mogućnosti zloupotrebe.

Po njegovim rečima, ako vlasnik stana odluči da izbaci postanara jer mu mesecima ne plaća kiriju i račune, kako je ugovorom dogovoreno, to neće moći još najmanje tri meseca.

Prema poslednjem popisu iz 2011, u Srbiji ima 122.530, a u Beogradu oko 40.000 stanova čiji su vlasnici naveli da ih izdaju u zakup. U popisu je evidentirano i 136.949 stanova u Srbiji, od toga 33.915 stanova u Beogradu, u kojima, navedeno je, stanuju rođaci vlasnika stanova.

Ovakvi slučajevi u kojima bahati podstanari izigraju vlasnike, ostavljajući ruinirane stanove, neplaćene kirije, ili jednostavno odbijaju da izađu iz zakupljenog prostora, nisu usamljeni. Stanodavci se žale da je oblast izdavanja stanova neuređena, te da u njoj vlada bezakonje.

