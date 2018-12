PROMENITE ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Zaštitite narod od krvopija

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) krši Ustavom zagarantovano pravo na nepovredivost stana, i to je samo jedan od razloga zašto bi ovaj zakon, zbog čijih nepreciznosti su javni izvršitelji ojadili na hiljade građana, trebalo što hitnije promeniti.

Slučajevi oduzimanja krova nad glavom ljudima zbog tuđih dugova, izbacivanje dužnika na ulicu zbog duga od 2.000 evra iz nekretnine koja vredi 50.000 evra, prodaja stvari ratnih heroja zbog dugova njihove dece samo su kap u moru primera građana koji su na svojoj koži osetili samovolju izvršitelja koju im je omogućio postojeći ZIO.

Da postojeći ZIO krši Ustavom zagarantovana prava građana, u svojoj knjizi "Građansko procesno pravo" navodi i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Aleksandar Jakšić. On, između ostalog, podseća da je sporno pravo izvršitelja da pretražuje stan i odeću dužnika i da otvara zaključane prostorije zbog Ustavom garantovanog prava na nepovredivost stana.

Jovan Ristić, pravnik Udruženja za zaštitu potrošača Efektiva, objašnjava da je to udruženje podnelo zahtev Ministarstvu pravde za izmenu postojećeg ZIO kako bi se sprečilo da se imovina građana i stanovi u kojima žive prodaje u bescenje na aukcijama koje izvršitelji organizuju u svojim kancelarijama.

- Postoje profesionalni lovci na nekretnine koji vrlo lako nameste da prva javna prodaja propadne, a kad prva propadne, zakazuje se duga po ceni koja je 50 odsto od procenjene vrednosti nekretnine. Nije u interesu ni dužnika ni poverioca da prva prodaja propadne, ali ljudi koji se prijave na aukcije, nekad i njih 10, ne učestvuju u aukciji i ona propada. Na taj način oni obore cenu nekretnine, koju posle kupe jeftino, a zatim kasnije prodaju po stvarnoj vrednosti i podele novac. Javni izvrštitelj po sadašnjem zakonu uopšte nema obavezu da traži dozvolu suda da uđe u vaš stan, a po Ustavu, postoje samo dva izuzetka kada se može ući u stan bez sudske dozvole - kaže Ristić.

On dodaje da Efektiva traži da se vrati pravilo da se izvršenja ne mogu sprovoditi neradnim danima, a ako se već čine, da izvršenja neradnim danima i noću mogu biti sprovedena samo izuzetno, uz prethodno dobijenu dozvolu predsednika suda u skladu sa Ustavom.

- Tražimo i redefinisanje načela srazmere i da se njegovo dejstvo proširi. Da se ne kolje vo za kilo mesa. Ne može da se dešava da vam se za dug od 1.000 evra pleni kuća - ističe Ristić i dodaje da treba zakonom napraviti redosled da se dug naplaćuje od plate ili penzije, a ne da se odmah prodaje nekretnina.

U Ministarstvu pravde tvrde da su u maju ove godine formirali radnu grupu koja radi na izmeni postojećeg Zakona o izvršenju i obezbeđenju kako bi se on unapredio u interesu građana. - Jedna od najvećih novina koje će se naći u okviru izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju jeste uspostavljanje platforme za e-aukciju. Odnosno, u planu je da sva prodaja nepokretnosti koju sprovodi javni izvršitelj bude izvršena onlajn, vidljiva i dostupna svima i u svakom trenutku. Ministarstvo pravde je mišljenja da uvođenje ovakvog načina prodaje nepokretne imovine dužnika vodi transparentnijem postupku i smanjuje bilo kakvu mogućnost zloupotrebe, kao i pravičnijem postupku prodaje nepokretnosti - kažu u Ministarstvu pravde i dodaju da radna grupa zbog toga što se velikom broju dužnika uzimaju dve trećine zarade, zbog čega im je ugrožena egzistencija, razmatra mogućnost da se cenzus pomeri sa dve trećine na polovinu primanja.

Član 40. Ustava Srbije Stav 1: Stan je nepovrediv Stav 2: Niko ne može bez odluke suda ući u tuđi stan ili druge prostorije protiv volje njihovog držaoca Stav 3: Bez odluke suda ulazak u tuđi stan dozvoljen je ako je to neophodno radi lišenja slobode radi učinjenog krivičnog dela ili radi otklanjanja neposredne opasnosti za ljude ili imovinu.



Šta Kurir zahteva:



1. Da se zaštiti krov nad glavom, odnosno imovina u kojoj dužnik živi

2. Da se nadležnost izvršenja nad nekretninama oduzme izvršiteljima i vrati u nadležnost suda

3. Da se redefiniše načelo srazmere kako bi se sprečila prodaja imovine mnogostruko veće od vrednosti duga

4. Ako imate platu ili penziju, da izvršitelji ne mogu da vam oduzmu i prodaju nekretninu

5. Da se spreči umanjenje vrednosti imovine, a naročito krova nad glavom kroz nepoštena pravila javne prodaje

6. Izmena člana 174, stav 4. ZIO, prema kome se javna prodaja održava u kancelariji javnog izvršitelja ako on drukčije ne odredi, i da se uvede elektronska licitacija umesto fizičke preko specijalizovanog internet portala pod kontrolom suda kako bi se predupredili dogovori o prodaji

7. Da se ojača zaštita prava trećih lica koja nisu ni dužnik ni poverilac, a dolaze na udar izvršitelja

8. Da se javnim izvršiteljima oduzme neustavna nadležnost za odlučivanje po prigovoru trećih lica, s obzirom na to da za to, po Ustavu, može biti nadležan isključivo sud (član 148)

9. Da se uvede sudska kontrola izvršiteljevih pravnih akata u fazi spovođenja izvršenja (sada u fazi izvršenja dužnik nema pravo na prigovor na zaključke izvršitelja)