ŽARKO LAUŠEVIĆ: Šešelj i pop Gavrilović su DIVLJAČKI prekinuli moju predstavu! A onda je usledila oštra SVAĐA IZMEĐU DRAŠKOVIĆA I LIDERA SRS! Šešelj je vikao i unosio se Vuku u lice: ĐUBRAD ANTISRPSKA!

Ne volim ga ja koliko ga trpim. I sebe u njemu - kaže Žarko Laušević o liku Aćima Katića koga tumači u seriji "Koreni"

Osvrćući se na seriju "Koreni" gde, dopadala vam se ona ili ne, ne možete ostati ravnodušni na Lauševo vrhunsko tumačenje Aćima Katića, Laušević je dodao:

- Od sebe se teško može bilo gde. U bilo koji lik, bilo koje doba. Uvek nosiš sebe i on tebe, pa koliko se dogovorite. Nije to uvek tako lako kako na kraju izgleda ili ispadne. Rvanje slobodnim stilom.

Na pitanje da li kao Ćosićev Aćim Katić veruje Ćosiću kao piscu, Laušević je odgovorio:

- I tada sam mu verovao. Nije se tu ništa promenilo posle te njegove intervencije u Jugoslovenskom dramskom i negde sam je kasnije dobro razumeo. Možda nisam najelokventniji, ali Ćosića sam uvek doživljavao kao velikog nacionalistu, nikada šovinistu. Retko možete ili gotovo nigde u Ćosićevom delu pronaći mržnju prema drugim nacijama, kulturama, religijama, animozitet koji bi nadvisio ljubav prema Srbiji.

Upitan za buduće filmske uloge, bio je oprezan:

- Poučen nekim ovogodišnjim iskustvima, bolje da ćutim o budućem. Ono što je ostalo nezavršeno još iz 2017. jeste film "Volja sinovljeva" Nemanje Ćeranića. Predivan projekat, originalan, po tekstu beskrajno talentovanog Strahinje Madžarevića. Tu se, u nedostatku novca, stalo napola. Dalje se od Srbije više nije moglo dobiti novca, što je i zakonomerno, ali nadam se da ćemo naći novac i da ćemo taj film završiti - kaže između ostalog glumac u velikon intervjuu za NIN.

O PREKINUTOJ PREDSTAVI SVETI SAVA

Gostujući u emisji "Veče sa Ivanom Ivanovićem", Žarko Laušević se ponovo osvrnuo na događaj koji će mu suštinski promeniti život.

Prekid predstave "Sveti Sava" u JDP-u, krajem maja 1991. godine, on je prikazao kao "početak svoje sudbine".

Posle tog incidenta Lauševiću su stizale pretnje, a on kako se navodilo, "po savetu policije kupuje pištolj, koji od tada nosi u torbi sa sobom".

Nastavak njegove sudbine je poznat i ovekovečen u njegovim knjigama o zatvorskim danima.

Tog maja 1991. u JDP-u je gostovalo Narodno pozorište iz Zenice sa pomenutom predstavom po tekstu Siniše Kovačevića, a u režiji Vladimira Miličina.

"Kada sam pokušao da je odigram u svom matičnom pozorištu, dogodio se jedan od najmračnijih događaja u istoriji jugoslovenskog teatra. Vojislav Šešelj, lider Radikalne partije, pojačan sa jednim bivšim popom, Žarkom Gavrilovićem i njegovom Svetosavskom strankom, divljački su prekinuli moju predstavu i onemogućili njeno izvođenje", pisao je Laušević u jednoj od svojih knjiga.

Laušević je kod Ivana Ivanovića rekao da veruje bi ta predstava i danas bila prekinuta.

"Ona nije nosila ništa loše, prekinuli su je ljudi koji nisu bili ni upoznati sa predstavom. To je takozvano botovsko, naručeno prekidanje bilo u Beogradu... Odigrana je pre toga u Novom Sadu i imala ovacije 20 minuta. Tadašnjem državnom vrhu je trebao neki povod. Nije to bilo poželjno u tom trenutku. Moglo je bilo šta tih dana da se dogodi samo je trebalo naći povod", kaže Laušević, piše Nedeljnik.

"Molim vas da svoj sud, ma kakav bio, sačuvate za kraj predstave", rekao je tada glumac kada je krenula salva povika i uzvika iz publike.

"Niste vi veći Srbi od mene, Siniše Kovačevića ili bilo kog drugog učesnika ovde", rekao je između ostalog.

Mnogo toga je smetalo onima koj isu došli da prekinu predstavu, između ostalog i to što je Sveti Sava u njoj pre nego što se zamonašio vodio ljubav.

Iza ovog incidenta krije se i jedan politički prekid koji je promenio tadašnju srpsku opoziciju.

Bio je to uvod u raskol "originalnog" SPO-a i prekid jedng od najpoznatijih političkih kumstava - između Vuka Draškovića i Vojislava Šešelja.

Godinama kasnije, u svojim političkim ispovestima za Nedeljnik, Šešelj i Vuk Drašković su dali oprečne poglede na taj događaj.

KAKO SU SE RAZIŠLI ŠEŠELJ I DRAŠKOVIĆ

"Povod razlazu sa Šešeljom bila je predstava 'Sveti Sava' u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. On je smatrao da tekst drame i Žarko Laušević, koji je igrao Svetog Savu, 'zlikovački skrnave lik i delo najvećeg srpskog svetitelja', pa su, po njegovoj naredbi, neki mladi i 'žestoki Srbi' upali u pozorište, izvređali glumce i prekinuli predstavu. Osudio sam taj vandalizam, i kao predsednik SPO i kao književnik", zabeležio je Vuk Drašković u tekstu koji je objavio Nedeljnik.

Vojislav Šešelj je u intervjuu Nedeljniku, rekao da se on tamo našao da bi "sprečio veće incidente".

"Pročitao sam tekst i to je odvratna predstava, ali sam bio protiv toga da se ona ometa. A Vuk je organizovao naše omladince da ometaju predstavu. Pokušao sam da to sprečim u stanu Branka Vasiljevića koji je tada bio šef mladih radikala, a posle je otišao kod Đinđića. Predlagao sam da izdamo saopštenje, ali da ne upadamo u pozorište. Nisam uspeo da ih ubedim. Odlučio sam da se bar nađem tamo i sprečim jos nešto neplanirano. Za to vođenje masom sam imao talenta, to sam izrađivao kroz fakultet, radne akcije.

I desi se taj prekid predstave, a sa svih strana na nas drvlje i kamenje. Vuk zakazuje konferenciju za štampu u Udruženju književnika i na najgori način napada naše omladince što su to uradili. Ja sam sedeo u publici, odmah mu se suprotstavim, napadnem ga oštro.

Pokrenem inicijativu za njegovu smenu, sastanak smo držali u Nevesinjskoj 18. I on ne dođe. Ali mu neko od prisutnih ostavi uključen telefon tako da je mogao da prati tok sastanka. I kad je video da su svi protiv njega dolazi sa Rakitićem, Nebojšom Rončevićem i Bogoljubom Pejčićem. Ali ni to mu nije vredelo, i izglasa se njegovo isključenje. Bilo je 9:8.

Vuk onda u restoranu Rolex u Zemunu drži neku sednicu i predstavlja da smo mi isključeni iz stranke. On je oko ponoći obilazio redakcije i delio lažno saopštenje da nije uspelo njegovo smenjivanje", pričao je Šešelj.

"VOJO, TO JE BRUKA KOJU NISI SMEO DA NAM PRIREDIŠ"

Drašković je opisao njihov razgovor koji usledio posle upada u JDP:

Vojo, to je bruka koju nisi smeo da nam prirediš - kažem svom kumu, a njemu po obrazima iskaču rumeni pečati.

foto: Marina Lopičić

- Đubrad antisrpska! - poče da galami. - Prikazali su Svetog Savu kao pedera. Kako možeš da braniš te zlikovce kad predstavu nisi ni gledao?!

- Ne branim predstavu nego načelo slobode. Nisam čitao ni tvoje tekstove kad sam te branio.

- Agenti Vatikana, eto šta su oni! Sad osporavaju i bacaju u blato i Svetog Savu.

- Možda ga osporavanjem dodatno potvrđuju i uzdižu - kao da prosuh vrelu vodu po njemu.

- Kako potvrđuju, kako uzdižu... kako, reci mi? - unosi mi se u lice.

foto: Beta/Miloš Miškov

- Fridrih Niče je celog svog života poricao Hrista i nije ga porekao. Time ga je potvrdio i uzdigao... Kao žrtva represije, ti ne smeš da podstičeš represiju.

- Mi ćemo pisca drame i onog pedera Žarka Lauševića naučiti pameti! - zapreti on, diže se i ode iz Kluba književnika...

Drašković je rekao i da je suštinski spor sa Šešeljom bio je mnogo dublji.

"On je govorio: Rat je neizbežan, Jugoslavija se mora raspasti, Srbija se brani u Kninu, pa SPO mora da podržava Slobodana Miloševića. Ja sam govorio: Jugoslaviju moramo braniti, rata ne sme da bude, a Knin se brani u Srbiji, pa SPO, zbog svega ovoga, mora da ruši Slobodana Miloševića", rekao je Drašković.

