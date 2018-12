KAKO PRAVEDNIJE PODELITI POMOĆ SIROMAŠNIMA: Socijalne karte sprečile bi prevare

U većem ili manjem riziku od siromaštva nalazi se 36,7 odsto stanovnika Srbije, a ovaj podatak ukazuje koliko su hitno neophodne socijalne karte, koje bi omogućile pravedniju podelu pomoći siromašnima.

Iako je bilo najavljeno da će sistem socijalnih karata zaživeti u prvoj polovini 2019. godine, na to ćemo, bar prema najnovijim izjavama Zorana Đorđevića, ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sačekati do 2020. godine.

Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, ističe da bi se uvođenjem socijalnih karata stekla realna slika stanja u Srbiji, ali i sprečile zloupotrebe.

- Proteklih pet-šest godina ASNS insistira na uvođenju socijalnih karata, procenjujući da ćemo dobiti tačan presek stvarnog stanja u Srbiji. Međutim, često imam slučaj da svakoj vlasti više odgovara nesređeno stanje nego uređen sistem, koji će vrlo brzo dati dobre rezultate. Uopšte ne sporim da ima mnogo zloupotreba u sferi socijalnih davanja i da mnogi ljudi koji imaju socijalnu pomoć ne bi trebalo da je dobijaju, jer je bilo slučajeva da su deca dobijala besplatan boravak u vrtiću, a roditelji su ih u obdanište dovozili džipovima - kaže Savićeva.

Ona ističe da je uvođenje socijalnih karata komplikovano i košta, ali da bi se njihova primena državi brzo isplatila.

- Negativni efekti bili bi eliminisani, uveo bi se red u toj sferi i zavladala bi jasna pravila igre. Svaki ministar rada u poslednjih pet godina stalno govori kako je to sve skupo i da nemaju para, ali mislim da bi efekti bili takvi da bi se uvođenje takvog sistema vrlo brzo isplatilo. Shvatam da je potrebno umrežavanje više različitih institucija, ali ne mogu da prihvatim da nam za te promene treba 10 ili 20 godina, dok zemlje Evrope to urade za godinu dana. Nisam optimista da će i 2020. godine biti uvedene socijalne karte, jer se mnogo tih promena u društvu stalno odlaže za godinu dana - naglašava Savićeva i dodaje da u Srbiji više od 460.000 ljudi prima minimalnu zaradu i živi na granici siromaštva.

Umesto preciznog odgovora kada će sistem socijalnih karata biti uveden, iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dobili smo odgovor:

- Socijalne karte će biti namenjene svim građanima, projekat traje tri godine, tako da nema kašnjenja.



Orbović: I 2020. je neizvodljivo



Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže da je teško doći do svih neophodnih podataka i sumnja da će sistem socijalnih karata zaživeti i 2020. godine.

- Kada je ministar Đorđević najavio da će socijalne karte biti uvedene u 2019, mnogi su sumnjali u to zato što je to vrlo teško ostvarivo. Problem je što samo pričamo o digitalizaciji, a ne radimo. U pitanju su i finansijska sredstva, kao i koliko su pojedine službe spremne da daju svoje podatke. Kada budemo uspeli da sprovedemo digitalizaciju i dođemo do podataka, onda ćemo doći i do socijalnih karata. Realno, mislim da je i 2020. to neizvodljivo - ističe Orbović.