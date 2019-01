ASTROLOG BOSILJKA: Srbija je Jarac, ali me nijedan političar nije zvao da joj napravim horoskop! A onda otkrila da ju je astrologija spasla raka i kako će izgledati rešenje za Kosovo (VIDEO)

BEOGRAD - Astrolog Bosiljka Veselinović kaže da je astrologija veoma egzaktna nauka poput matematike.

Postoji koliko i ljudsko društvo, ali u prošlosti je pripadala samo najvišima - faraonima, državnicima, velikim vojskovođama koji su imali taj luskuz da joj se približe i od nje imaju koristi za razliku od običnog naroda od kog je pomno skrivana.

Bosiljka kaže i da je naša država Srbija u horoskopu Jarac s podznakom Vodolije, a taj miks znači da je naša država spoj prošlosti i budućnosti.

Kada je reč o godini koja je pred nama tj. 2019, ona kaže da će to biti jedna dobra godina.

foto: Youtube Printscreen, TV Prva

- Ja se radujem 2019. godini... Biće tu mnogo lepih stvari, biće to godina velikog izvoza, biće i para i velikih investicija i ja im se radujem jer kad velike sile ulažu to znači da nema ni ratova, ni bombardovanja jer svako čuva svoj kapital... Na Kosovu neće doći do bilo kakvog pogroma, ali treba još mnogo vremena da se kosovsko pitanje reši i to u smislu transformacije na primer da jedan deo pripadne Albancima a jedan deo nama a možda će to biti dobro za naš narod tamo da najzad nađe mir...

- Srbija Jarac kaže ja to ne dam to je moje, a Srbija Vodolija kaže hajde okrenimo se budućnosti - rekla je Bosiljka i dodala: Predsednik SAD Tramp je Blizanac i tu onda jednostavno mora da dođe do dogovora sa Srbijom Vodolijom - objašnjava Bosiljka dodajući da kad je reč o Putinu on ima izvanredne aspekte da vlada, ali da se povlači za dve-tri godine i da već sada priprema svog naslednika.

foto: Youtube Printscreen, TV Prva

"Izborna godina 100 posto"

Na pitanje da li je ova godina izborna godina za Srbiju, Bosiljka je kao iz topa rekla 100 posto! Ona je dodala i da se astrološki slažemo sa svim zemljama susedima, ali da treba da shvatimo da bratstvo i jedinstvo, kojem su nas na silu učili, ne postoji.

A zašto onda ne funkcionišemo sa svima kako treba? Bosiljka je objasnila da na tome treba da "zahvalimo" onima koji sve to kreiraju u skladu sa pravilom "Zavadi, pa vladaj!"

- Do iskoraka ka EU trebaće nam još najmanje četiri godine - kaže Bosiljka podsetivši da je dosad uradila horoskope čak 550 poznatih ličnosti.

Bosiljka kaže i da ju je astrologija lično spasla raka odnodno da je zahvaljujući svom znanju uspela da ga izbegne. To znači da ako neko ima loše aspekte ali konsultuje svoju kartu može da izbegne nepovoljne situacije bilo da je to neka situacija u saobraćaju ili po pitanju zdravlja...

(Kurir.rs/Foto: TV Prva Youtube printscreen)

