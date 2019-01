NJEGOVO IME DANAS SLAVI REPUBLIKA SRPSKA! Heroja Dragana izrešetali su francuski vojnici s leđa dok je vozio decu kući! 20 godina od MUČKE likvidacije koja boli svakog Srbina! (VIDEO)

Navršilo se 20 godina od kako je Dragan Gagović, srpski borac i junak, ratni načelnik fočanske policije, brutalno ubijen od ruke francuskih vojnika SFOR, na putu između Ustiprače i Čajniča, i to dok su u automobilu sa njim bila maloletna deca. Ubijen je 9.januara 1999.godine, na rođendan i krsnu slavu njegove otadžbine, Republike Srpske.

Naime, jedinice SFOR učinile su tada prepad i ubile Dragana Gagovića na ovom putu kada se on, sa još petoro dece, starosti od 11 do 13 godina, koje je vozio u svom automobilu marke "Golf", vraćao sa kursa za karatiste koji je održan na planini Tari u Srbiji. Deca su pravim čudom ostala živa i nepovređena!



Prema zvaničnim navodima predstavnika SFOR, Dragan Gagović je ubijen od strane franscuskih vojnika SFOR, navodno "u samoodbrani". Međutim, izjave petoro dece koja su se nalazila u kolima zajedno sa njim ukazju da je on bukvalno likvidiran, tako što mu je pucano s leđa.



Ovaj napad na Gagovića je izvršen uz pomoć nekoliko desetina vojnika, motornih vozila i kamiona, kao i uz pomoć helikoptera. Nakon ubistva Gagovića, izvršeno je i hapšenje petoro dece, koja su se sa njim nalazila u kolima, i koja su nakon više sati provedenih "u pritvoru" vraćena svojim roditeljima.

Ova deca su po sopstvenoj i to istovetnoj izjavi, neposredno po hapšenju bila primorana da sede na snegu, u toku transporta su morala da sagnu glave kako ne bi videla gde ih odvode, a u bazi SFOR-a su detaljno ispitivana. U bazi SFOR-a su ova deca i pregledana od strane lekara, koji je utvrdio da deca nisu zadobila telesne povrede, ali im je isti lekar nagovestio da će imati teške psihičke posledice.

Vojislav Bodiroga, Gagovićev prijatelj i kolega ispričao je za "Vreme" kako je tekao kobni dan, u kom je Gagović brutalno, i bez razloga likvidiran!

- S Tare smo nas trojica trenera s desetoro dece krenuli 9. januara izjutra. U Draganovom golfu, osim njega, bile su još četiri devojčice i jedan dečak, svi između 11 i 13 godina. Mi smo išli iza njih pošto se, uprkos dogovoru, nismo našli u Višegradu. Kod Ustiprače, na mostu koji vodi prema Čajniču, naišli smo na barikadu: preprečen kamion SFOR-a i dvojicu vojnika bez ikakvih oznaka. Oni su nam rekli da je put zatvoren zbog mina, a na pitanje gde je naša policija, odgovorili su da ona o tome nije obaveštena. Pustili su nas negde oko jedan i petnaest. Nedaleko odatle, na jednom prevoju, videli smo Draganov golf prevrnut na krov. Stali smo i videli krv i delove mozga na krovu izrešetanog automobila, dečji šal i suvenire ponete sa Tare. Dragana i dece nije bilo. Deca su stigla u Srbinje tek oko 6 sati, u međuvremenu su ih držali, ispitivali i valjda ih ubeđivali da nisu videla to što su videla već da su sanjala - kazao je on.

Dragan Gagović po profesiji je bio defektolog, do 1990. godine radio je kao vaspitač u KP domu u Foči, a onda je postavljen za komandira stanice milicije.

Godine 1992. postao je načelnik SUP-a, a od 1993. do 1995. komandovao je specijalnom jedinicom MUP-a RS.

Napustivši policiju počeo je da se bavi privatnim biznisom osnovavši špeditersku firmu "Ipon". Bio je trener u KK "Sutjeska", koji je proglašen za najbolji sportski klub u Srbinju za prošlu godinu.

Iza njega je ostala supruga u drugom stanju i ćerka Isidora iz prvog braka. SFOR je vratio njegovo telo tek u ponedeljak naveče, verovatno čekajući da se smire strasti. Sahranjen je 13. januara, a u Srbinju je zvanično proglašen dan žalosti. Otkazane su sve proslave srpske Nove godine.

Haški tribunal je protiv Gagovića podigao optužnicu 1996. godine, tereteći ga po komandnoj odgovornosti, ali je i među Bošnjacima, koji su ga cenili kao časnog policajca, bilo spremnih da svedoče u njegovu odbranu.

I danas se u Republici Srpskoj ovom heroju odaje priznanje i večna slava.

